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Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...
Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy
Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison...
Průjem je problém cestovatelů. V tropech mají tendenci nás „přeléčit“, varuje lékař
Na jaké nástrahy se připravit, když vyjíždíte do exotických krajů či třeba jen na Balkán? Která očkování jsou nezbytná a která doporučená? A proč nemá cenu to přehánět? Na to v rozhovoru pro časopis...
Horoskop pro každé znamení na 28. týden roku 2026
Jak se nám bude dařit v druhém červencovém týdnu podle hvězd? Raci, mohou se vám ozvat potíže se spánkem nebo s migrénami. Proto o sebe dobře pečujte. Kozorozi, tento týden bude ideální pro úklid...
Krásky z videoklipů, které vévodily devadesátkám
Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které...
Letní trendy v plavkách: Vyberte si ten správný kousek podle typu postavy
Léto se blíží mílovými kroky a s ním i pobyt u vody a „chytání bronzu“. Je tedy čas poohlédnout se po padnoucích plavkách. Vybírat z nepřeberného množství je potřeba nejen podle barvy a vzoru, ale...
Z chůvičky se ozývají děsivé zvuky, tvrdila manželovi. Ten jí nevěřil
Podivné zvuky z dětské chůvičky zpočátku přisuzovala technické závadě. Když se ale opakovaly i po výměně přístroje, začala pochybovat o všem, co do té doby považovala za samozřejmé.
Úpal není úžeh. Rozdíl může rozhodnout o zdraví i životě
Stačí pár hodin na prudkém slunci a dovolená se může proměnit v boj s bolestí hlavy, horečkou a kolapsem. Úžeh a úpal si lidé často pletou, přestože vznikají jinak a mohou být velmi nebezpečné....
Hádky, emoce i život horší, než žijeme sami. Proč nás tak baví reality show?
Survivor, Bachelor nebo třeba Výměna manželek. Reality show patří v Česku i ve světě mezi nejsledovanější formáty. Sledují je diváci napříč věkovými kategoriemi i sociálním postavením. Je to zábava...
Bakterie kolem nás. Špinavější než WC či mobil je běžná kuchyňská pomůcka
V největším bezpečí se cítíme doma. V každém bytě, domě či kanceláři však s námi žijí neviditelní spolubydlící. Bakterie, houby a další mikroorganismy osidlují nábytek, podlahy, kuchyně i naše...
Shodila pětaosmdesát kilogramů, pak mladou ženu čekal šok
Codie McGovernová z Austrálie vážila bez třiceti kil rovných dvě stě. Pak se jí podařilo shodit pětaosmdesát kilogramů a po letech zápasení s obezitou si konečně mohla užívat štíhlejší tělo. Zdaleka...
Jak zhubnout boky. Cviky, jídelníček i životní styl proti madlům lásky
Boky, často označované jako madla lásky, anglicky love handles nebo hanlivě „pneumatiky“, patří k nejodolnějším tukovým zásobám na těle. Mnoho lidí zkouší šikmé břišní svaly posilovat pomocí...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Zapomenuté dítě v autě? Nové SUV od Chery hlídá kabinu pomocí ultrazvuku
Doba, kdy se na vozy z východní Asie pohlíželo jako na „druhou volbu“, je definitivně pryč. Dnešní řidiči jsou nároční: chtějí bezpečí, digitální komfort, úsporný pohon a design, který nepůsobí jako...
Jídelníčkem ke krásnému dekoltu. Známe tipy, díky kterým to bude fungovat
Jídlo je radost i lék. Využijte ho na zpevnění svých předností. Stačí něco vynechat a něčeho si dopřát více. Když ve svých návycích vydržíte, změny budou vidět.