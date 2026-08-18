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Slavní Češi a injekce na hubnutí. Muži je přiznávají, ženy o nich mlčí

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Osobnosti, které se nebojí přiznat pravdu. Tyto hvězdy veřejně potvrdily, že si...

Osobnosti, které se nebojí přiznat pravdu. Tyto hvězdy veřejně potvrdily, že si k hubnutí dopomohly pícháním injekcí na hubnutí. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Richard Genzer (Praha, 13. ledna 2020)
Richard Genzer ve StarDance XIV (2026)
Dalyb, vlastním jménem, Dalibor Štofa, vyhrál anketu Esquire MAN 2021. Cenu mu...
Richard Genzer v zákulisí StarDance XIII (7. prosince 2024)
25 fotografií
Zatímco v USA už aplikace injekcí na hubnutí hvězdy otevřeně přiznávají, v Česku je jen málo slavných, kteří se nebojí veřejně hubnutí s injekcemi přiznat. A zatím této kategorii vládnou muži. Proč ženy tají, že hubnou s injekcemi a proč už to v USA není tabu?

Mezi prvními známými osobnostmi v USA, které veřejně přiznaly užívání injekcí na hubnutí (léků s obsahem semaglutidu či analogů GLP-1), patřil v závěru roku 2022 a začátkem roku 2023 miliardář Elon Musk. Ten uvedl jako součást svého hubnutí lék Wegovy. A další osobností byla komička Chelsea Handlerová, jež přiznala, že jí byl lék předepsán, ačkoliv zpočátku netušila, že jde o antidiabetikum.

Osobnosti, které se nebojí přiznat pravdu. Tyto hvězdy veřejně potvrdily, že si k hubnutí dopomohly pícháním injekcí na hubnutí.
Richard Genzer (Praha, 13. ledna 2020)
Richard Genzer ve StarDance XIV (2026)
Dalyb, vlastním jménem, Dalibor Štofa, vyhrál anketu Esquire MAN 2021. Cenu mu předával moderátor a bývalý šéfredaktor časopisu Luděk Staněk.
25 fotografií

Mezi další a nejvíc otevřené osobnosti patřila Oprah Winfreyová, která koncem roku 2023 otevřeně přiznala využívání medikamentů ke snižování hmotnosti. Nebo také moderátorka Sharon Osbourne, jež své užívání odhalila v květnu 2023 a jako jedna z prvních se pak také nebála hovořit o nežádoucích účincích léku. „Bylo mi strašně zle, hubla jsem až příliš rychle. A bohužel jsem teď ve stavu, kdy nepřibírám vůbec. Lék už neužívám, ale kila nahoru nejdou,“ uvedla.

Po jejím vzoru začala s hubnutím i její dcera Kelly Osbourne. A i v jejím případě hubnutí nebylo procházkou růžovým sadem. Nyní je navíc ve stavu, kdy stejně jako její matka nemůže kila nabrat zpět. A ačkoli jsou její fanoušci strachy bez sebe z toho, jak vypadá, ona sama přiznává, že je se svým vzhledem spokojená. „Neustále slýchám, jak jsem to přehnala. Ale věřte, že kdo žije většinu života v oplácaném těle, užívá si ten úbytek hmotnosti. A je mu jedno, co na to říká okolí,“ sdělila pro People.

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Kelly Osbourne výrazně zhubla právě díky aplikaci injekci Mounjaro.

V Česku se přiznávají jen muži

V České republice je otevřené přiznání k užívání injekcí na hubnutí (jako je Ozempic, Wegovy či Mounjaro) mezi celebritami stále spíše tabu, na rozdíl od Hollywoodu. Nicméně jedna významná česká osobnost se k tomu zcela otevřeně přihlásila. A nebyl to nikdy jiný než Richard Genzer.

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Známý komik a bavič otevřeně přiznal, že k úbytku pětadvaceti kilogramů mu pomohly právě injekce na hubnutí, konkrétně přípravek Mounjaro. Uvedl, že nechápe, proč to někdo tají, a dodal, že kromě injekcí samozřejmě upravil jídelníček a výrazně omezil alkohol. Stejně jako on přiznal hubnutí za pomoci injekcí například i hudebník Xindl X.

„Píchal jsem si injekce. Já se až tak nesledoval, ale pak jsem si najednou všiml, že mám problémy s váhou a že je mám dlouhodobě, aniž bych je řešil. Zhubl jsem s nimi třicet kilo,“ uvedl Xindl X s tím, že hubl pod dohledem lékaře a neměl žádné vedlejší účinky léku.

Xindl X zhubl díky injekcím třicet kilogramů.

Jako další otevřeně přiznal hubnutí s injekcemi také publicista Luděk Staněk, ten po konzultaci s lékařem zvolil lék Mounjaro a stejně tak i moderátor Pavel Vondráček. I on sáhl po Mounjaru. Oběma se podařilo zhubnout desítky kilogramů a svou proměnu si pochvalovali.

Zatímco muži evidentně nemají problém přiznat, že si k úbytku váhy nějak dopomohli, ženy v tomto směru zaostávají. Buď jsou jejich proměny opravdu výsledkem tvrdé dřiny v posilovně a změnou stravovacích návyků, nebo se zkrátka bojí odsouzení společnosti. Faktem je, že v Česku se stále řeší, jak kdo vypadá a známé ženy jsou pod drobnohledem.

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Velkou proměnu mají za sebou v poslední době dámy jako Zuzana Belohorcová, Halina Pawlovská, Alice Bendová, Eva Decastelo, Ornella Koktová, Anežka Rusevová a další. Všechny tyto známé ženy však aplikaci injekcí odmítají a stále si stojí za tím, že za jejich proměnou stojí pouze pohyb a změna životního stylu.

Jako první z žen v českém šoubyznysu promluvila hudebnice Markéta Muzikářová. Ta nad aplikacemi injekcí přemýšlela a nebála se to říct nahlas. Nakonec však sama sklouzla ke zdravější variantě své proměny a změnila životní styl. Dnes už má pár kilo dole a vypadá skvěle.

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