Mezi prvními známými osobnostmi v USA, které veřejně přiznaly užívání injekcí na hubnutí (léků s obsahem semaglutidu či analogů GLP-1), patřil v závěru roku 2022 a začátkem roku 2023 miliardář Elon Musk. Ten uvedl jako součást svého hubnutí lék Wegovy. A další osobností byla komička Chelsea Handlerová, jež přiznala, že jí byl lék předepsán, ačkoliv zpočátku netušila, že jde o antidiabetikum.
Mezi další a nejvíc otevřené osobnosti patřila Oprah Winfreyová, která koncem roku 2023 otevřeně přiznala využívání medikamentů ke snižování hmotnosti. Nebo také moderátorka Sharon Osbourne, jež své užívání odhalila v květnu 2023 a jako jedna z prvních se pak také nebála hovořit o nežádoucích účincích léku. „Bylo mi strašně zle, hubla jsem až příliš rychle. A bohužel jsem teď ve stavu, kdy nepřibírám vůbec. Lék už neužívám, ale kila nahoru nejdou,“ uvedla.
Po jejím vzoru začala s hubnutím i její dcera Kelly Osbourne. A i v jejím případě hubnutí nebylo procházkou růžovým sadem. Nyní je navíc ve stavu, kdy stejně jako její matka nemůže kila nabrat zpět. A ačkoli jsou její fanoušci strachy bez sebe z toho, jak vypadá, ona sama přiznává, že je se svým vzhledem spokojená. „Neustále slýchám, jak jsem to přehnala. Ale věřte, že kdo žije většinu života v oplácaném těle, užívá si ten úbytek hmotnosti. A je mu jedno, co na to říká okolí,“ sdělila pro People.
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V Česku se přiznávají jen muži
V České republice je otevřené přiznání k užívání injekcí na hubnutí (jako je Ozempic, Wegovy či Mounjaro) mezi celebritami stále spíše tabu, na rozdíl od Hollywoodu. Nicméně jedna významná česká osobnost se k tomu zcela otevřeně přihlásila. A nebyl to nikdy jiný než Richard Genzer.
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Známý komik a bavič otevřeně přiznal, že k úbytku pětadvaceti kilogramů mu pomohly právě injekce na hubnutí, konkrétně přípravek Mounjaro. Uvedl, že nechápe, proč to někdo tají, a dodal, že kromě injekcí samozřejmě upravil jídelníček a výrazně omezil alkohol. Stejně jako on přiznal hubnutí za pomoci injekcí například i hudebník Xindl X.
„Píchal jsem si injekce. Já se až tak nesledoval, ale pak jsem si najednou všiml, že mám problémy s váhou a že je mám dlouhodobě, aniž bych je řešil. Zhubl jsem s nimi třicet kilo,“ uvedl Xindl X s tím, že hubl pod dohledem lékaře a neměl žádné vedlejší účinky léku.
Jako další otevřeně přiznal hubnutí s injekcemi také publicista Luděk Staněk, ten po konzultaci s lékařem zvolil lék Mounjaro a stejně tak i moderátor Pavel Vondráček. I on sáhl po Mounjaru. Oběma se podařilo zhubnout desítky kilogramů a svou proměnu si pochvalovali.
Zatímco muži evidentně nemají problém přiznat, že si k úbytku váhy nějak dopomohli, ženy v tomto směru zaostávají. Buď jsou jejich proměny opravdu výsledkem tvrdé dřiny v posilovně a změnou stravovacích návyků, nebo se zkrátka bojí odsouzení společnosti. Faktem je, že v Česku se stále řeší, jak kdo vypadá a známé ženy jsou pod drobnohledem.
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Semaglutid už i v tabletě. Hubnutí bez injekcí míří do Evropy
Velkou proměnu mají za sebou v poslední době dámy jako Zuzana Belohorcová, Halina Pawlovská, Alice Bendová, Eva Decastelo, Ornella Koktová, Anežka Rusevová a další. Všechny tyto známé ženy však aplikaci injekcí odmítají a stále si stojí za tím, že za jejich proměnou stojí pouze pohyb a změna životního stylu.
Jako první z žen v českém šoubyznysu promluvila hudebnice Markéta Muzikářová. Ta nad aplikacemi injekcí přemýšlela a nebála se to říct nahlas. Nakonec však sama sklouzla ke zdravější variantě své proměny a změnila životní styl. Dnes už má pár kilo dole a vypadá skvěle.