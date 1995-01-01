Připomeňte si padesát hrdinů a hrdinek, kteří ve filmech i seriálech zachraňovali náš svět. V katastrofických dílech vystupovali jako odvážní a nebojácní a dělali vše pro to, aby planetu zachránili. Hrdiny si zahráli například Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Bruce Willis a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Bruce Willis vystupoval ve snímku Armagedon jako profesionální naftař Harry Stamper, který vedl tým vrtařů na asteroid mířící k Zemi. Zemi zachránil tím, že na asteroidu ručně odpálil jadernou nálož a obětoval vlastní život.
Autor: Profimedia.cz
Ve snímku Drtivý dopad byl Robert Duvall alias Spurgeon „Fish“ Tanner zkušený astronaut, který se svou posádkou vesmírné lodi Messiah vletěl přímo do úlomku komety, aby jej roztříštil a zachránil zbytek planety před totálním zničením.
Autor: Reuters
Herec John Cusack vystupoval ve filmu 2012 jako spisovatel sci-fi Jackson Curtis, který sice nezastavil globální posuny tektonických desek, ale díky své houževnatosti zachránil klíčovou archu s přeživšími (a tím i budoucnost lidstva). Záchranu koordinoval vědec Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor).
Autor: Profimedia.cz
Ve snímku Den poté vystupoval herec Dennis Quaid jako paleoklimatolog Jack Hall, který sice nedokázal odvrátit příchod nové doby ledové, ale jeho včasné varování zachránilo miliony lidí před zmrznutím a pomohlo evakuovat celou severní polokouli.
Autor: Profimedia.cz
Ve filmu Geostorm: Globální nebezpečí vystupoval herec Gerard Butler alias Jake Lawson jako konstruktér satelitní sítě na kontrolu počasí, který se musel vydat do vesmíru, aby restartoval systém a zastavil uměle vyvolanou globální bouři (Geostorm).
Autor: Profimedia.cz
Ve filmu Jádro vystupoval herec Aaron Eckhart jako geofyzik Dr. Josh Keyes , který vedl misi do středu Země, aby pomocí jaderných výbuchů znovu rozhýbal rotaci zemského jádra, jež se zastavilo a hrozilo kolapsem elektromagnetického pole planety.
Autor: Reuters
Kapitán Steven Hiller alias herec Will Smith ve snímku Den nezávislosti infiltrovali mateřskou loď mimozemšťanů, nahrál do ní počítačový virus a odpálili ji, čímž zachránil Zemi před vyhlazením.
Autor: AP
Pomocníkem Willa byl ve stejném snímku herec Jeff Goldblum. Vystupoval jako geniální satelitní technik, který společně s Willem Smithem zachránil svět.
Autor: AP
Na hraně zítřka Tom Cruise jako major William Cage – voják chycený v časové smyčce, který po stovkách úmrtí dokázal zničit centrální mozek mimozemských invazních sil (Omegu) a zachránil planetu.
Autor: Reuters
Ve filmu Světová válka Z vystupoval herec Brad Pitt alias Gerry Lane jako bývalý vyšetřovatel OSN, který procestoval kolabující svět, aby našel způsob, jak zamaskovat zdravé lidi před infikovanými zombiemi, a dal lidstvu šanci na protiofenzívu.
Autor: AP
Ve snímku Kontakt vystupovala herečka Jodie Fosterová jako vědkyně Eleanor Arroway, která jako první zachytila a rozluštila mimozemský signál. Její odvaha usednout do sestrojeného stroje a navázat kontakt s neznámou civilizací ochránila lidstvo před potenciálním konfliktem a otevřela Zemi novou budoucnost.
Autor: AP
Ve snímku K zemi hleď! vystupovala herečka Jennifer Lawrence alias Kate Dibiasky jako studentka astronomie, která společně se svým profesorem objevila kometu mířící na Zemi. Přestože film končí satirickou zkázou kvůli ignoranci politiků, Kate udělala absolutní maximum pro záchranu planety a stala se symbolem boje za probuzení lidstva.
Autor: ČTK
Ve snímku Příchozí vystupovala herečka Amy Adamsová alias Louise Banksová jako špičková lingvistka, která byla povolána, když na Zemi přistálo 12 mimozemských lodí. Dokázala pochopit jejich nelineární jazyk a zabránila globální jaderné válce, kterou chtěly vyděšené světové mocnosti proti návštěvníkům rozpoutat.
Autor: AP
Ve snímku K zemi hleď! vystupoval jako zachránce i Leonardo DiCaprio. Byl astronom, který po boku Kate Dibiasky bojoval proti byrokracii, médiím a popíračům vědy, aby varoval planetu před blížícím se srážkou s kometou.
Autor: AP
Ve snímku Interstellar vystupoval herec Matthew McConaughey jako bývalý pilot NASA, který opustil svou rodinu a vydal se červí dírou do jiné galaxie, aby našel nový domov pro lidstvo, zatímco Země pomalu umírala na nedostatek kyslíku a potravin (s klíčovou pomocí své dcery Murph, která na Zemi vyřešila rovnici gravitace).
Autor: Reuters
Ve snímku Den nezávislosti vystupoval herec Bill Pullman jako prezident a bývalý stíhací pilot, který sjednotil zbytky světových armád, pronesl nejslavnější motivační projev filmové historie a osobně usedl do stíhačky, aby vedl finální letecký útok proti mimozemským lodím.
Autor: Netflix
Ve filmu Twister vystupovala herečka Helen Huntová jako meteoroložka posedlá výzkumem tornád, která se svým týmem riskovala život, aby do nitra ničivých bouří dostala měřicí senzory. Její úspěch umožnil vytvořit pokročilý varovný systém, který zachraňuje miliony životů před přírodní katastrofou.
Autor: AP
Ve snímku Terminátor 2: Den zúčtování vystupovala herečka Linda Hamiltonová jako matka budoucího vůdce odporu, která se rozhodla vzít osud do vlastních rukou. Zničením technologií společnosti Cyberdyne Systems přímo odvrátila původní soudný den – globální jadernou katastrofu rozpoutanou umělou inteligencí Skynet.
Autor: AP
Ve snímku Nákaza byla herečka Kate Winsletová epidemioložka, která byla vyslána přímo do ohniska smrtícího viru. Pracovala do naprostého vyčerpání, aby trasovala nákazu a ochránila populaci. Její oběť a nasbíraná data byly klíčem k tomu, aby její kolegyně Dr. Ally Hextall (Jennifer Ehle) mohla na sobě otestovat a úspěšně vyvinout vakcínu, která zachránila svět.
Autor: AP
Ve snímku Pacific Rim: Útok na Zemi exceloval herec Charlie Hunnam jako bývalý pilot, který se vrátil z důchodu, aby po boku Mako Mori ovládal robota Gipsy Danger. Ručně odpálil reaktor ve zlomové trhlině pod oceánem, aby uzavřel portál, kterým na Zemi útočila monstra.
Autor: Reuters
Ve snímku Jurský svět: Nadvláda vystupoval jako zachránce herec Sam Neil. Zatímco v prvním díle zachraňoval životy na ostrově, v závěrečném díle trilogie Jurského světa pomohl odhalit a zastavit geneticky modifikovaná obří sarančata, která decimovala globální úrodu a hrozila způsobit celosvětový hladomor a ekologický kolaps.
Autor: Reuters
Ve snímku Den, kdy se Země zastavila vystupovala herečka Jennifer Connelly jako astrobioložka, která jako jediná dokázala empaticky komunikovat s mimozemským poslancem Klaatuem. Přesvědčila ho, že lidstvo má šanci se změnit, čímž na poslední chvíli odvrátila totální vyhlazení lidské rasy biologickými stroji (Gortem), které měly planetu „vyčistit“.
Autor: Reuters
Ve snímku Sunshine excelovala herečka Rose Byrnč jako pilotka a botanička na palubě lodi Icarus II. Corazon. Do poslední chvíle udržovala kyslíkovou zahradu lodi a Cassie fyzicky chránila fyzika Capu, aby mohl úspěšně shodit obří hvězdnou bombu do umírajícího Slunce, a tím zachránit Zemi před globální dobou ledovou.
Autor: AP
Ve snímku Sunshine byl herec Cillian Murphy jako geniální fyzik, který jako jediný plně rozuměl mechanismu hvězdné bomby. V dramatickém finále překonal sabotáž šíleného fanatika a úspěšně bombu odpálil uvnitř Slunce, čímž Zemi vrátil teplo a život.
Autor: AP
Ve snímku Godzilla herec Matthew Broderick vystupoval jako biolog specializovaný na mutace, který v New Yorku odhalil, že obří ještěr se chystá hnízdit. Včasným nalezením hnízda v Madison Square Garden a jeho zničením zabránil tomu, aby se stovky mláďat Godzilly rozutekly do světa, což by znamenalo rychlý konec lidské civilizace jako dominantního druhu.
Autor: AP
Ve snímku Potomci lidí vystupoval herec Clive Owen jako bývalý aktivista, který riskoval a nakonec i obětoval svůj život, aby těhotnou Niu bezpečně provedl válečnou zónou až k lodi vědeckého projektu Humanity, čímž zachránil budoucnost lidstva.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Ve snímku Projekt apokalypsa vystupovala herečka Lori Pretty jako vědkyně, která musela čelit nejen obřímu asteroidu mířícímu k Zemi, ale i náboženskému fanatikovi, který ovládl jaderné silo. Pomohla navést rakety tak, aby asteroid bezpečně zničily.
Autor: Reuters
Ve snímku The Cloverfield Paradox excelovala herečka Gugu Mbatha-Rawová jako inženýrka na palubě vesmírné stanice, která testovala částicový urychlovač, aby vyřešila globální energetickou krizi na Zemi. Po nehodě, která stanici přenesla do jiné dimenze, dokázala stabilizovat reaktor a poslat klíčovou energii zpět na domovskou planetu.
Autor: AP
Ve snímku Roj včel: Den zúčtování / Megaflood exceloval herec Michael Shanks jako typický představitel televizních katastrofických filmů od stanice Syfy. Jako geolog včas odhalil podzemní tlaky a odpálením kontrolovaných náloží odklonil magmatické proudy, které měly rozervat tektonické desky celé polokoule.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Ve snímku San Andreas vystupoval herec Dwayne Johnson jako pilot záchranářského vrtulníku. Sice nezastavil největší zemětřesení v historii Kalifornie, ale jeho hrdinské záchranné akce (často po boku jeho filmové manželky Emma Gaines v podání Carly Gugino) ukázaly, jak přežít globální tektonický kolaps a zachránit zárodky nové společnosti.
Autor: Reuters
Herec Robert Pattinson zachraňoval svět v sci-fi thrilleru Tenet od režiséra Christophera Nolana z roku 2020.
Autor: AP
Ve snímku Godzilla II Král monster vystupovala herečka Millie Bobby Brownová jako mladá dívka, která ukradla zařízení ORCA vysílající bioakustické sonarové vlny. Riskovala život uprostřed zničeného Bostonu, aby nalákala a zklidnila útočící Titány, čímž poskytla lidstvu a Godzille čas na finální záchranu biosféry.
Autor: Profimedia.cz
Ve filmu Smrtící epidemie z roku 1995 herec Dustin Hoffman zachraňuje svět před globální biologickou katastrofou - smrtícím virem přeneseným z opice.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jako legendární Neo zachraňuje herec Keanu Reeves ve snímku Matrix zbytek lidstva a reálný svět před nadvládou inteligentních strojů, které lidi zotročily v simulované realitě.
Autor: AP
Herec Ian Ziering zachraňoval svět a bojoval s tornády plnými žraloků v kultovní bláznivé filmové sérii Žralokonádo (Sharknado).
Autor: Profimedia.cz
Herec Chris Evans ve snímku Sunshine hraje inženýra jménem Mace. Příběh se odehrává v budoucnosti, kdy Slunce začíná vyhasínat a Zemi hrozí definitivní zmrznutí a zánik. Evans je součástí posádky vesmírné lodi Icarus II, která má za úkol shodit do Slunce obří nukleární nálož, Slunce znovu zažehnout a tím zachránit lidstvo před vyhynutím.
Autor: AP
K Zemi se řítí obří osmikilometrový asteroid. A Sean Connery ve snímku Meteor hraje vědce (Dr. Paula Bradleyho), který musí spojit síly s americkými a sovětskými experty. K odvrácení katastrofy a záchraně planety společně použijí tajné jaderné satelity na oběžné dráze.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Ve snímku Terminus vystupoval herec Michael Ironside jako slepý mechanik, který po dopadu záhadného meteoritu zkonstruoval v garáži na základě vizí pokročilou technologickou kapsli. Ta se stala jedinou záchranou pro genetický kód lidstva před následnou globální jadernou apokalypsou.
Autor: ČTK
Ve snímku Freejack vystupoval herec Emilio Estevez jako automobilový závodník, který byl těsně před svou smrtelnou havárií přenesen časem do dystopické budoucnosti roku 2009, kde ekologický kolaps zničil planetu a bohatí lidé kradou těla chudých. Svým bojem proti korporaci McCandless pomohl odhalit pravdu a zachránit integritu lidské rasy.
Autor: Reuters
Herec Casper Van Dien zachraňoval Zemi a lidstvo především ve slavném sci-fi filmu Hvězdná pěchota (Starship Troopers) z roku 1997.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Ve snímku Smrtící dopad vystupovala herečka Brooke Burnsová jako expertka na krizové situace, která musela čelit úlomkům komety. Ty neohrožovaly Zemi jen samotným dopadem, ale hrozily, že nárazem do oceánu uvolní gigantická mračna podmořského plynu, který by udusil veškerý život.
Autor: Reuters
Ve snímku Terminátor 2: Den zúčtování vystupoval Joe Morton (na snímku vlevo) jako hlavní vývojář společnosti Cyberdyne Systems. Poté, co mu Sarah Connor a Terminátor ukázali, že jeho procesor povede ke globální jaderné válce a vyhlazení lidstva stroji, se rozhodl zachovat jako hrdina. Pomohl zničit veškerý svůj výzkum a obětoval život při odpálení laboratoře, čímž původní Soudný den odvrátil.
Autor: © TriStar Pictures
Ve snímku Poslední muž na Zemi vystupoval herec Vincent Price jako jediný imunní člověk na planetě po globální morové ráně, který izoloval svou vlastní krev a vytvořil sérum, které dokázalo zvrátit mutaci upírských stvoření a zachránit zbytky lidského genomu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Tommy Lee Jones zachraňoval svět ve snímku Muži v černém jako Agent K po boku Willa Smitha (Agent J) pracuje pro tajnou organizaci, která monitoruje mimozemšťany na Zemi. V prvním díle společně zachraňují planetu před obřím mimozemským švábem, který chce Zemi zničit.
Autor: Miramax Films
Herečka Milla Jovovichová zachraňovala svět nebo planetu ve více filmech, ale tím vůbec nejznámějším a nejikoničtějším je Pátý element.
Autor: AP
Herec Pierce Brosnan zachraňoval svět hned v několika filmech. Jednalo se o snímky Zlaté oko, Zítřek nikdy neumírá, Jeden svět nestačí, Dnes neumírej, Mars útočí a dalších. Pierce je zkrátka pro zachránce světa jako stavěný.
Autor: Reuters
Herec Ted Danson zachraňoval planetu - konkrétně životní prostředí, v ekologickém televizním filmu Help Save Planet Earth z roku 1990.
Autor: AP
Herečka Halle Berry zachraňovala svět ve snímku Moonfall. Berry zde hraje bývalou astronautku a současnou ředitelku NASA Jocindu Fowlerovou. Příběh se točí kolem toho, že záhadná síla vychýlí Měsíc z jeho oběžné dráhy a pošle ho na kolizní kurz se Zemí. Postava Halle Berry se spojí s dalším astronautem a konspiračním teoretikem, aby se vydali na riskantní misi do vesmíru, odhalili pravou identitu Měsíce a zachránili lidstvo před naprostou zkázou.
Autor: Profimedia.cz
Film, ve kterém herec Steve McQueen pomohl zachránit svět (nebo minimálně své rodné město před mimozemskou hrozbou), se jmenuje The Blob (v češtině uváděný jako Sliz nebo Smrtící sliz) z roku 1958.
Autor: archiv časopisu Motor
Herec Kevin Costner hrál hlavní roli ve dvou zásadních postapokalyptických filmech z 90. let, kde se snažil zachránit zbytky lidstva, civilizace a v podstatě celou budoucnost naší planety. Byly to snímky Vodní svět a Posel budoucnosti.
Autor: Reuters