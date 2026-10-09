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Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Kosmetická katastrofa v kabelce. Jak zachránit poničená líčidla?
Spadl vám pudr, paleta s očními stíny nebo se vám ulomila rtěnka? Všechny tyto drobné nehody se dají s trochou štěstí opravit. Tady je pár návodů, jak na to.
Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2026
Užijte si následující podzimní dny v plné síle. Panny doslova zaplaví kupa skvělých nápadů, které se vyplatí rozpracovat. Ryby dostanou chuť se pustit do nových kurzů či studia. A ostatní znamení?...
Polštáře, brouci, ostnaté podprsenky. Bláznivé kreace z podzimních týdnů módy
Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z...
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
Nikdy nekouřili, přesto měli vyšší riziko rakoviny plic. Vědci odhalili proč
Rakovina plic není jen nemocí kuřáků. Nová studie více než 3,3 milionu lidí odhalila vzácnou dědičnou mutaci silně spojenou s nádory plic u nekuřáků. Proč mohou onemocnět i lidé, kteří nikdy...
Lepek lepí střeva, alkohol je ovoce. Šílené diety způsobují hlad, průjem i utrpení
Hon za dokonalou postavou je zdrojem obživy mnoha (ne)odborníků. Stravovací trendy často stojí na zákazu určitých potravin, nebo naopak předepisují, co, kdy a v jakém množství jíst. Ne vždy přitom...
Je matkou tří dětí a má postavu snů. Fitness kráska vydělává miliony
Tammy Hembrowová je jednou z nejúspěšnějších australských fitness influencerek, podnikatelek a celebrit digitálního světa. Své online impérium postavila na sdílení své cesty za fitness, mateřství a...
Zemi čeká zkáza. Těchto 50 herců a hereček ji na plátnech zachraňovalo
Připomeňte si padesát hrdinů a hrdinek, kteří ve filmech i seriálech zachraňovali Zemi. V katastrofických dílech vystupovali jako odvážní a nebojácní a dělali vše pro to, aby planetu zachránili....
Novoluní ve Vahách nastane 10. října. Které znamení ho pocítí nejsilněji?
Říjnové novoluní ve Vahách nastane v sobotu 10. října 2026 ve 17:49 SELČ. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto vzdušné znamení přinese do našich životů jen sladkou harmonii, romantiku a nové...
Dobrý spánek znamená dobrou náladu. Jak si jej přinést do ložnic?
Ten špatný je schopný nejen rozhodit fyzické zdraví a způsobovat trvalou únavu a nesoustředěnost, ale odráží se také na psychice. Jak se tedy naučit spát a na co byste si měli dát pozor?
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Vaše nehty prozradí zlozvyky i nemoci. U jakých příznaků zpozornět?
Nedostatek vitaminů. To, zda kouříte či jste úzkostní. Ale i různé choroby, jež sužují tělo, se můžou projevit na vašich nehtech. Kdy je dobré zpozornět?
Změna bolí, i když je k lepšímu. Psycholog Špok vysvětluje, proč se jí tolik bojíme
„Na to jsem moc starej. Tohle za nás nebylo. Takhle se to dělalo vždycky.“ Změny často přijímáme neradi a nové věci vnímáme s nedůvěrou. Jak se jim nebránit a zvládat je lépe, vysvětluje v rozhovoru...