Nevypadají na to, ale oslaví už brzy padesát, šedesát, a některé dokonce sedmdesát let. Řeč je o slavných kráskách, které sklízejí obdiv po celé světě už desítky let a zájem o ně stále neutichá. Podívejte se, které VIP ženy už se těší v roce 2026 na své kulatiny.
Autor: koláž iDNES.cz
Hvězda filmu Pravá blondýnka, herečka Reese Witherspoonová letos oslaví padesátku. Málokdo by ale této krásce skutečný věk hádal. Pečuje o sebe a vypadá skvěle. A to jako jedna z mála Hollywoodu nefandí plastikám ani botoxu.
Autor: Reuters
Sexy zpěvačka ze skupiny Spice Girls Emma Buntonová se také v roce 2026 bude hlásit do klubu padesátnic. Stejně jako Reese Witherspoonová ale na svůj věk nevypadá. A na věk má jasný názor. „Od pětatřiceti už neřeším, kolik mi je. Někde v hlavě je mi zhruba pětadvacet a tak to bude napořád,“ uvedla.
Autor: Reuters
Herečka Alicia Silverstone taktéž oslaví padesátku. Ze svého věku si ale nic nedělá. „Když bude potřeba, nechám se trochu přešít. Jestli se na mě už nikdo nebude moct dívat, řešení se najde,“ vtipkovala herečka.
Autor: Profimedia.cz
Éterická kráska, herečka Audrey Tautou snad nestárne. Je stále krásná jako v době, kdy natáčela snímek Amélie z Montmartru. A to už také v novém roce oslaví padesátku.
Autor: Reuters
Stejně tak se do klubu padesátníků bude hlásit v roce 2026 herečka Paz Vega známá ze snímků jako Děcka jsou v pohodě nebo Dům šneků.
Autor: Reuters
Herečka Anna Frielová, známá z filmů jako Detox nebo Knihy smrti, bude v roce 2026 slavit půlstoletí na světě.
Autor: AP
Topmodelka Cindy Crawfordová v roce 2026 bude slavit už šedesátku. „Když se mi narodily děti, začala jsem se na svět dívat jiným pohledem. Už netoužím po dokonalosti. Chci jen být na světě co nejdéle,“ uvedla na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Dokonce i herečka Salma Hayeková už bude šedesátnicí. A této krásce by takové kulatiny hádal opravdu jen málokdo. Vypadá skvěle.
Autor: Reuters
Šedesátku bude slavit i čokoládová kráska, herečka Halle Berry. „V médiích se už desítky let řeší, jak je možné, že vypadám, jak vypadám. Já nevím, zeptejte se mojí mámy, co je to za geny,“ smála se herečka.
Autor: X @HalleBerry
Italská herečka Valeria Golino se těší na kulatiny začínající šestkou. I této éterické krásce by takový věk lidé jen těžko hádali.
Autor: Profimedia.cz
Sestra zesnulého zpěváka Michaela Jacksona, zpěvačka Janet Jacksonová v roce 2026 oslaví šedesát.
Autor: Reuters
Herečka Robin Wrightová roky nosí podobný účes, podobně se líčí a má i stejný styl. Skoro jako by nestárla. I ona ale v roce 2026 oslaví šedesátku.
Autor: Profimedia.cz
A výjimkou nebude ani francouzská herečka Sophie Marceau. I ta už bude patřit mezi šedesátnice.
Autor: Reuters
Stejně tak se do klubu žen ve věku šedesáti let zařadí herečka Helena Bonham Carterová. Ta věk neřeší a je jí jedno i to, co si o ní lidé myslí. „Je mi to fuk. Názor je jen názor,“ uvedla v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Autor: Profimedia.cz
Dřív byla sex symbolem a její fotografie s odhaleným poprsím měli v pokojíčku náctiletí jako svou modlu. V roce 2026 ale Samantha Fox oslaví už šedesátku.
Autor: Profimedia.cz
Krásná je stále i malajsijská herečka Michelle Yeohová, která bude šedesátnicí.
Autor: Profimedia.cz
Do klubu sedmdesátnic bude v roce 2026 patřit herečka Linda Hamiltonová, která se v roce 2026 blýskla v nejnovější řadě seriálu Stranger Things.
Autor: Reuters
A sedmdesátnicí bude dokonce i herečka Geena Davisová, která zazářila ve filmech jako Bettlejuice nebo Thelma a Louise.
Autor: Reuters