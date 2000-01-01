Mají tolik peněz, že už mnohdy ani nevědí, co s nimi. Podporují charitativní organizace, mají honosná sídla, luxusní auta a už by nikdy nemusely pracovat. Přesto se nejbohatší hvězdy světa práce nevzdávají a dál vydělávají. Podívejte se do naší galerie, které VIP tváře jsou nejmovitější na světě.
Zpěvačka Taylor Swiftová toužila být zpěvačkou už jako malá holčička. V pubertě si přála být známá po celém světě, ale nikdy ji nenapadlo, že by mohla být jednou z nejlépe placených zpěvaček všech dob. Nyní se jmění odhaduje na dvě miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba čtyřicet miliard korun.
Vincent Kennedy McMahon alias Vince McMahon je americký podnikatel, wrestlingový promotér a bývalý komentátor, který proměnil regionální wrestlingovou společnost svého otce v celosvětový zábavní fenomén, World Wrestling Entertainment. Jeho jmění se odhaduje na 3,6 miliard dolarů. V přepočtu tedy zhruba 75 miliard korun.
Světoznámá moderátorka Oprah Winfrey byla vždy velmi ambiciózní. „Měla jsem pocit, že jako žena s tmavou pletí mám světu ukázat, že i takové ženy mohou být úspěšné,“ uvedla ve své vlastní show. Její jmění se odhaduje na 3,2 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 67 miliard korun.
Známý režisér Steven Spielberg se také může chlubit tím, že patří mezi nejbohatší osoby na světě. Jeho jmění je zhruba 7,1 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 150 miliard korun.
Herec Arnold Schwarzenegger si peníze tvrdě vydřel. Je jednou z nejpracovitějších VIP osobností a podporuje celou svou rozvětvenou rodinu. Jeho jmění se odhaduje zhruba na 600 milionů dolarů. Což je v přepočtu asi 12,5 miliard korun.
Jerry Seinfeld je americký komik, herec, spisovatel a producent, známý především díky svému kultovnímu sitcomu Seinfeld. Jeho jmění je v přepočtu zhruba 21 miliard korun.
Americký rockový zpěvák a skladatel Bruce Springsteen se může pochlubit, že má v přepočtu jmění zhruba 31 miliard korun.
Elon Musk se může pochlubit tím, že jeho jmění činí zhruba 219 miliard dolarů. To je v přepočtu asi 14,5 bilionů korun.
Režisér George Lucas díky své práci získal nemalé peníze. Jeho jmění se v současnosti odhaduje v přepočtu na 138 miliard korun.
Hudebník Jay-Z je na tom o dost lépe. Jeho jmění činí v přepočtu zhruba 26,9 miliard korun.
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová dokázala z nuly postavit obří impérium a její jmění činí v přepočtu zhruba 40 miliard korun.
Magic Johnson, prezident Los Angeles Lakers uvádí, že je jeho jmění v přepočtu zhruba 29 miliard korun.
Bavič Tyler Perry se může chlubit svým slušným jměním, které činí v přepočtu zhruba 23 miliard korun.
Zpěvačka Beyoncé si může pískat, protože společně se svým mužem Jay-Z mají opravdu pohádkové peníze. Její jmění se odhaduje v přepočtu na 23 miliard korun.
Zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg má jmění v přepočtu zhruba 4 biliony korun.
Významná americká technologická manažerka, autorka a filantropka Sheryl Sandbergová má jmění v přepočtu zhruba 35 miliard dolarů.
Bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg má jmění v přepočtu zhruba 1 000 miliard korun.
Bývalá manželka Jeffa Bezose MacKenzie Scottová má jmění v přepočtu zhruba 1,4 bilionů korun.
Christian Louboutin patří také mezi velmi vlivné osobnosti. Jeho jmění se odhaduje v přepočtu na 14 miliard korun.
I manžel modelky Mirandy Kerrové - podnikatel Evan Spiegel je boháč. Jeho jmění se odhaduje v přepočtu na 60 miliard korun.
Podnikatelka Kylie Jennerová odhalila, že její jmění činí v přepočtu zhruba 18 miliard korun.
Herečka a podnikatelka Jami Gertzová má jmění v přepočtu zhruba 64 miliard korun.
Americký televizní producent Dick Wolf má jmění v přepočtu zhruba 7 miliard korun.
