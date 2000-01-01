Někteří jsou mezi námi, jiní zemřeli před několika lety. Přesto by se na známé herce a herečky sedmdesátých let z Hollywoodu nemělo zapomenout. Pojďte si v naší galerii připomenout hvězdy sedmdesátek a jejich nejúspěšnější filmy a seriály.
Múza Rolling Stones Anita Pallenbergová byla aktivní v souboru Factory Andy Warhola a mimo jiné byla populární herečkou v mnoha filmech. Hrála například ve snímcích Barbarella nebo Vražda a zabití. Přezdívalo se jí Femme Fatale. Zemřela v roce 2017 ve věku pětasedmdesáti let.
Herecká kariéra Karen Blackové technicky vzato začala v 60. letech, ale proslavila se v následujícím desetiletí. Byla velkou obdivovanou hvězdou ve snímcích Bezstarostná jízda nebo Letiště 1975. Zemřela v roce 2013 na rakovinu.
Herec Ned Beatty v 70. letech zažil skvělá léta. Byl obsazen do filmů jako Vysvobození z roku 1972, Všichni prezidentovi muži z roku 1976, Síť z roku 1976 nebo Superman z roku 1978. Zemřel v roce 2021.
Lidé, kteří milují filmy o Růžovém panterovi, si pravděpodobně herce Roberta Loggia pamatují z filmu Pomsta Růžového pantera z roku 1978. Zemřel v roce 2015 na komplikace způsobené Alzheimerovou chorobou.
Skotský herec Gordon Jackson (na snímku uprostřed) se proslavil několika ikonickými rolemi. Konkrétně rolí Anguse ve filmu Nahoře, dole a rolí George, šéfa kriminálního oddělení v seriálu Profesionálové. V roce 1990 zemřel na rakovinu.
Herec Charles Grodin nebyl jen utrápeným tatínkem od rodiny, kde demoloval domácnost chlupatý pes Beethoven. Hrál i v dalších dílech. V sedmdesátých letech se proslavil snímky jako Zlomené srdce, Hlava 22, King Kong nebo Nebe může počkat. Zemřel v roce 2021.
Lauren Huttonová, modelka, která zpopularizovala vzhled s mezerou mezi zuby, pokračovala v modelingu i po sedmdesátce. To ale zdaleka ohledně její kariéry nebylo vše. Nelze zapomenout ani na její filmovou a televizní práci, mezi kterou patřil film Hazardér s Jamesem Caanem a film Někdo mě sleduje! s Johnem Carpenterem. V současnosti je jí dvaaosmdesát let.
Herečka Cheryl Laddová nahradila Farrah Fawcettovou v neuvěřitelně populárním seriálu 70. let Charlieho andílci. V seriálu zůstala po celou dekádu a poté pokračovala v práci především v televizi. Naposledy se v televizi ukázala v roce 2022 v pořadu Dancing with the Stars. V současnosti je jí čtyřiasedmdesát let.
George Kennedy byl v 70. letech stálicí ve westernech i v katastrofických filmech, jako je Letiště. Zemřel v roce 2016.
Herec Michael York v sedmdesátých letech zářil v mnoha slavných filmech. Mezi jeho nejznámější a nejúspěšnější snímky z tohoto období patří Kabaret, Tři mušketýři nebo Vražda v Orient expresu.
Herečka Liv Ullmannová, múza Ingmara Bergmana, hrála v řadě ikonických filmů. Mnohé z nich vznikly v 70. letech. Od Emigrantů po Scény z manželství. A také režírovala.
Herečka Barbara Bach zazářila v sedmdesátých letech především jako agentka KGB Aňa Amasová v bondovce Agent, který mě miloval. Mezi její další významné snímky patřil válečný film Oddíl 10 z Navarone nebo italské snímky Černé břicho tarantuly a Řeka velkého krokodýla. Je jí osmasedmdesát let.
V sedmdesátých letech zářila herečka Ali MacGrawová především v těchto dvou celovečerních filmech: Love story a Útěk. Je jí sedmaosmdesát let.
Herečka Madeline Kahnová zazářila v 70. letech především díky spolupráci s režisérem Peterem Bogdanovichem a Melem Brooksem. Proslavila se jako výrazná komediální a muzikálová herečka s nezaměnitelným stylem.
Herec Ryan O’Neal zářil v 70. letech v mnoha úspěšných filmech. Nejvíce se proslavil rolí v romantickém dramatu Love Story.
Herečka Peggy Liptonová v 70. letech zářila především jako „květinové dítě“ Julie Barnesová v úspěšném kriminálním seriálu The Mod Squad. Za tento ikonický výkon obdržela v roce 1970 Zlatý glóbus a v průběhu 70. let byla na tuto cenu nominována celkem čtyřikrát. V tomto období se objevovala také v různých televizních speciálech a zábavných pořadech.
Kariéra herečky Teri Garrové se rozjela koncem 60. let, skutečně ale zazářila ve Spielbergově snímku Blízká setkání třetího druhu na konci 70. let. Zemřela v roce 2024.
Herec Hal Holbrook, hvězda seriálu Všichni prezidentovi muži, byl po mnoho desetiletí plodným hercem. 70. léta pro něj byla obdobím úspěchu, od role Abrahama Lincolna až po šéfa Clinta Eastwooda. Zemřel v roce 2021.
Herec Jack Warden nominovaný na Oscara za filmy Šampon a Nebe může počkat byl stálicí 70. let. Zemřel v roce 2006.
Původně divadelní herec Stacy Keach se na plátně proslavil jako boxer ve filmu Fat City a také rolemi ve filmech Život a doba soudce Roye Beana a Luther. V herectví pokračoval až do vyprávění filmu Americká chamtivost a role ve filmu Bourneův odkaz. V současnosti mu je čtyřiaosmdesát let.
Herec John Astin v sedmdesátých letech hrál v celé řadě televizních i filmových projektů. Mezi jeho nejvýznamnější počiny patřila titulní role v kultovním komediálním westernu Evil Roy Slade a role Williama Waringa Andrewse ve známé rodinné komedii Podivný pátek. V současnosti mu je šestadevadesát let.
Herec Sterling Hayden byl další z hvězd sedmdesátých let. Hrál ve snímcích jako Zabíjení, Dlouhé loučení nebo Crime Wave. Zemřel v roce 1986.
Herečce Ingrid Pittové se přezdívalo Královna křiku, protože v hororových filmech měla často ve scénáři děsivý křik. Získala si přízeň i díky filmům o upírech. Pittová byla také plodnou spisovatelkou, včetně románu s názvem Dracula Who...? Zemřela v roce 2010.
V 70. letech 20. zazářila americká herečka a bývalá modelka Marisa Berensonová v několika ikonických filmech. Šlo o snímky Smrt v Benátkách, Kabaret nebo Barry Lyndon.
Robby Benson se proslavil v 70. letech sportovními filmy, včetně One on One a Ice Castles. V 90. letech pak například působil jako režisér několika epizod seriálu Přátelé. Také byl profesorem na univerzitě a zpěvák. V současnosti mu je sedmdesát let.
Idol teenagerů (a zpěvák hitu „Little Woman“) byl v 60. a 70. letech 20. století nesmírně populární (včetně pěti alb, která získala zlato), než částečně opustil showbyznys. Stal se záchranářem a zástupcem šerifa a spoluzaložil Dětskou nadaci Brigitte a Bobbyho Shermanových (BBSC).
