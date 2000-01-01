náhledy
Snad každá herecká hvězda žijící mimo Hollywood někdy snila o tom, že by právě tam chtěla zazářit. Některým se to povedlo, jiné to možná ještě čeká. Podívejte se do galerie, na některé z osobností, které v Los Angeles uspěly a staly se celosvětově uznávanými.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Cary Grant byl svého času velmi žádaným hercem. Zahrál si v hollywoodských filmech jako Chyťte zloděje nebo Šaráda. Původně pocházel z Velké Británie z Bristolu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Judi Denchová je původem z Velké Británie. V Hollywoodu je ovšem jako doma. Zazářila ve filmech jako Skyfall nebo Čokoláda.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julie Andrewsová zazářila v Hollywoodu ve snímcích jako Mary Poppins nebo Za zvuků hudby. USA si zamilovala, ale pochází z Velké Británie.
Autor: AP
Herec Marcello Mastroianni pocházel z Itálie. Blýskl se v hollywoodských filmech jako Prêt-à-Porter nebo Used People.
Autor: Profimedia.cz
Herec Anthony Hopkins je hollywoodskou hvězdou, ale narodil se ve Velké Británii. Zahrál si v hollywoodských filmech jako Mlčení jehňátek nebo Joe Black.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Maggie Smithová pochází z Velké Británie. V Hollywoodu ovšem uspěla na plné čáře. Zahrála si v hollywoodských filmech jako Dáma v dodávce nebo Druhý báječný hotel Marigold.
Autor: Profimedia.cz
Herec Alan Rickman se narodil ve Velké Británii, uspěl ale i v Hollywoodu. Zahrál si v hollywoodských filmech jako Rozum a cit nebo Smrtonosná past.
Autor: Getty Images
Herec John Hurt se narodil ve Velké Británii, kromě rodné země uspěl i v Hollywoodu. Zahrál si v amerických snímcích jako Sloní muž nebo Vetřelec.
Autor: Reuters
Herec Kenneth Branagh se narodil ve Velké Británii, ale dostal se až do Hollywoodu, kde uspěl ve snímcích jako Oppenheimer nebo Přízraky v Benátkách.
Autor: AP
Herec Sean Connery se narodil ve Skotsku, ale dostal se se svým hereckým umem až do USA a zazářil v Hollywoodu. Zahrál si ve filmech jako Jméno růže nebo Liga výjimečných.
Autor: Reuters
Herec Michael Gambon se narodil v Irsku. Uspěl ale v Hollywoodu a blýskl se ve snímcích jako Ospalá díra nebo Krajina střelců.
Autor: Reuters
Herec Liam Neeson pochází z Irska. V Hollywoodu je už ale jako doma. Zahrál si v hollywoodských filmech jako Letopisy Narnie nebo Kinsey.
Autor: Profimedia.cz
Herec Sam Neill se narodil v Irsku, později žil s rodinou na Novém Zélandu a nakonec uspěl až v Hollywoodu. Zahrál si ve filmech jako Jurský park nebo Horizont události.
Autor: Profimedia.cz
Narodil se ve Francii do chudé rodiny, která si nemohla dovolit chodit ani do kina, natož do divadla. Ani ty nejodvážnější sudičky by si proto netroufly mu předpovědět, že se stane hvězdou, která pronikne i do Hollywoodu. Gérard Depardieu to ale dokázal. A zazářil ve filmech jako Můj táta hrdina nebo Muž se železnou maskou.
Autor: Profimedia.cz
Jean Reno se narodil ve Francii, kde má jako herec také úspěch. Úspěšný je ovšem i v Hollywoodu. Zazářil ve filmech jako Leon nebo Godzilla.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Herec John Cleese se narodil ve Velké Británie. V Hollywoodu uspěl, ačkoli to nečekal a blýskal se ve filmech jako Silverado nebo Rozhádaní dědicové.
Autor: Profimedia.cz
Herec Tim Roth pochází z Londýna. Úspěch na něj ale čekal v Hollywoodu. Hrál ve filmech jako Gauneři nebo Planeta opic.
Autor: Reuters
Herečka Audrey Hepburnová pocházela z Belgie. Úspěch před kamerami na ni čekal v Hollywoodu a stala se hvězdou snímků jako Snídaně u Tiffanyho nebo My Fair Lady.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Angele Lansbury pocházela z Velké Británie. Zahrála si v hollywoodských filmech jako Smrt na Nilu nebo Rozbité zrcadlo.
Autor: Profimedia.cz
Herec Christopher Lee pochází z Londýna. Ve Velké Británii měl jako herec úspěch, ale ten největší úspěch na něj čekal až v Hollywoodu, zahrál si ve filmech jako Star Wars nebo Karlík a továrna na čokoládu.
Autor: Dalibor Glück, MAFRA
Herec Ralph Fiennes se narodil v Anglii. V Hollywoodu je ale jako doma a zazářil v amerických filmech jako Schindlerův seznam nebo Anglický pacient.
Autor: AP
Herečka Helena Bonham Carterová se narodila v Anglii. Blýskla se ale v mnoha hollywoodských filmech jako Velká ryba nebo Temné stíny.
Autor: Reuters
Herečka Kate Winsletová pochází z Velké Británie, ale jak sama říká, doma je v USA. V Hollywoodu se blýskla v mnoha snímcích. Patří sem Titanic nebo Prázdniny.
Autor: Reuters
Herečka Jacqueline Bissetová se narodila ve Velké Británii. Zahrála si v hollywoodských filmech jako Letiště nebo Hlubina.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emma Thompsonová pochází z Velké Británie. Zahrála si v hollywoodských filmech jako Cruella nebo Láska podle plánu.
Autor: AP
Herec Brendan Gleeson pochází z Irska. Úspěch má ovšem i v Hollywoodu a blýskl se ve snímcích jako Statečné srdce nebo Trója.
Autor: Profimedia.cz
Herec Hugh Grant pochází z Velké Británie, ale v Hollywoodu se blýskl mnohokrát. Byl hvězdou filmů jako Gentlemani nebo Notting Hill.
Autor: Reuters
Herec Colin Firth pochází z Velké Británie, blýskl se v hollywoodských filmech jako Kingsman nebo Dívka s perlou.
Autor: Reuters
Sir Ian McKellen se narodil ve Velké Británii, ale uspěl i v Hollywoodu. Byl hvězdou filmů jako Pán prstenů nebo X-Men.
Autor: Profimedia.cz
Herec Orlando Bloom se sice narodil ve Velké Británii, ale mnohem víc je znám jako hvězda Hollywoodu. Blýskl se ve filmech jako Elizabethtown nebo Piráti z Karibiku.
Autor: AP
Herec Ewan McGregor pochází ze Skotska. Blýskl se ve filmech jako Velká ryba nebo Moulin Rouge.
Autor: Reuters
Herečka Keira Knightley se narodila ve Velké Británii, ale v Hollywoodu je jako doma. Zahrála si v amerických filmech jako Pýcha a předsudek nebo Kód Enigmy.
Autor: Reuters
Herec Javier Bardem je původem ze Španělska. Uspěl ale v Hollywoodu. Zahrál si ve filmech jako Malá mořská víla nebo Collateral.
Autor: Reuters
Herečka Penelope Cruzová se narodila ve Španělsku. V Hollywoodu je ale za velkou hvězdu a zahrála si ve filmech jako Kokain nebo Konzultant.
Autor: AP
Herec Christoph Waltz pochází z Rakouska. Zahrál si ale v hollywoodských filmech jako Hanebný pancharti nebo Velké oči.
Autor: AP
Herec Christian Bale se narodil ve Velké Británii, ale zahrál si v hollywoodských filmech jako Batman nebo Mechanik.
Autor: Reuters
Herec Mads Mikkelsen se narodil v Dánsku. Zahrál si v hollywoodských filmech jako Casino Royale nebo Indiana Jones.
Autor: AP
Herečka Helen Mirrenová se narodila v Londýně. Zahrála si v hollywoodských filmech jako Královna nebo Hitchcock.
Autor: Reuters
Herečka Vanessa Paradisová pochází z Francie. Uspěla ale i v Hollywoodu a zahrála si ve filmech jako Dívka na mostě nebo Fading Gigolo.
Autor: Profimedia.cz