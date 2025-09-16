|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slavné evropské hvězdy, které se dostaly až do Hollywoodu
KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?
Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií
Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk
Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...
Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu
Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...
Skoncujme s nadávkami plnoštíhlým, říká iniciátorka petice proti fatfobii
Harmony Albertini se živí jako plus size modelka a influencerka. Ještě do nedávné doby byla vcelku spokojená a narážky na svou postavu si tolik nepouštěla k tělu. Pohár její trpělivosti však přetekl,...
Známé krásky milují pohodlí. Inspirujte se jejich osobitou pyžamovou módou
Nechce se vám někdy převlékat z pyžama a nejraději byste ve svém spacím „úboru“ trávili celý den? Nejste v tom sami. I světové celebrity milují pohodlí. Podívejte se do naší galerie, kdo bez okolků...
Artróza a artritida nejsou totéž. Hlavní rozdíly, které musíte znát
Jde o nemoci kloubů, ale každá je jiná a jinak bolí. Artróza po námaze, artritida může probudit i ve spánku. Na každou také zabírá něco jiného. Jaké jsou příčiny těchto onemocnění a jaká léčba na ně...
Malými krůčky k velkým změnám. Nové návyky mají hlavně bavit
Nejste ve svém životě spokojení a rozhodli jste se to změnit? Jenže odhodlání někdy brzy vyprchá. Zkuste na to jít pomaličku, doslova po atomech…
Dostaňte pleť znovu do formy. Teď potřebuje hlavně hydratovat
Dopřejte pokožce pořádnou regeneraci. Po horkém létě si ji zaslouží. Poradíme vám, čím se natřít, abyste nebyla vyschlá jako Sahara a zůstala hebká a zářivá i dlouho po prázdninách.
Být milá a hlavně nedělat problémy. Tlak okolí nejvíce dopadá na ženy
V pracovních kolektivech, na schůzkách i ve skupinových chatech ženy často mění své chování, drží se zpátky a mile se usmívají, aby působily sympaticky. Zjemňují své názory či raději mlčí, jen aby...
KVÍZ: Kolik toho víte o wellness? Zkuste náš kvíz a vyhrajte unikátní zážitky
Která barva nám pomáhá lépe usnout a spát? Čím uvolníme svaly a co je balneoterapie? Umíte dopřát svému tělu i duši pořádné wellness? Pokud se v této oblasti cítíte silní v kramflecích, vyzkoušejte...
Fazolový eintopf
Lehké
30 min
Německý eintopf můžete připravit i ve vegetariánské variantě.
Slavné evropské hvězdy, které se dostaly až do Hollywoodu
Snad každá herecká hvězda žijící mimo Hollywood někdy snila o tom, že by právě tam chtěla zazářit. Některým se to povedlo, jiné to možná ještě čeká. Podívejte se do galerie, na některé z osobností,...
Obezita u dítěte není vždy vizitka rodičů. Roli hraje i spánek, říká odbornice
Jana Křenek Malíková, která pracuje jako dětský endokrinolog a obezitolog v nemocnici v Motole, vnímá, že obézních dětí napříč všemi věkovými skupinami neustále přibývá. Povídaly jsme si o tom, kdy...
Dražba rodinného domu 150 m2, pozemek 500 m2 Velké Březno
Litoměřická, Velké Březno, okres Ústí nad Labem
2 120 000 Kč
Muž se ke štíhlejšímu já proběhal, zhubl na polovinu váhy
Osmadvacetiletý Jonathan Perez měl nadváhu už od dětství. Uvedl, že i přes aktivní životní styl stále nedokázal shodit nadbytečná kila a trápil se s obezitou. Díky trénování na maraton a skoncováním...
Když nohy volají SOS. Promazávejte, masírujte, cvičte je
Bývá zvykem zařazovat téma „péče o nohy“ před létem, abychom je v otevřených botách a kratších sukních ukazovaly v plné parádě. Ovšem stejně, ne-li mnohem důležitější, je se na stav svých nožek...