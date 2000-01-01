Každý se někdy ztrapnil, ale zřejmě ho u toho nezachytily kamery. Slavné osobnosti mají smůlu, že si musí dávat extrémní pozor na to, co dělají. Většinou je vedle nich někdo, kdo by je mohl natočit ve zrovna ne příliš lichotivé situaci. A to se stalo i těmto VIP. Podívejte se do galerie, co je potkalo.
Herečka Anne Hathaway zažila před kamerou trapas, když se zbytečně svlékla během natáčení filmu Láska a jiné drogy. Herečka se ve filmu objevila v mnoha intimních scénách po boku svého hereckého kolegy Jakea Gyllenhaala. Jednoho dne se ale na place nečekaně před štábem bez zjevného důvodu svlékla. „V den, kdy jsem natáčela scénu, kde si musím sundat trenčkot a být pod ním nahá, se to stalo. Myslela jsem si, že natáčíme, ale ukázalo se, že jen zkoušíme, a já se před spoustou lidí zbytečně svlékla. Ale co, jen jsem si dělala svou práci,“ smála se herečka. Celou situaci dnes už vnímá s úsměvem, ale tehdy se opravdu zapotila.
Herec Hugh Jackman zažil pořádný trapas, když se pomočil přímo na jevišti. Kdyby tehdy hru Kráska a zvíře zrovna nenatáčely televizní štáby, zřejmě by se o nehodě nikdo nedozvěděl. „Lékař mi doporučil hodně pít, protože se mi častěji objevovaly migrény. Tak jsem poctivě doplňoval tekutiny, ale na pódiu už jsem byl příliš dlouho a ta bolest se nedala dál snést. Prostě jsem to pustil,“ uvedl později.
Během rozhovoru v pořadu Jimmy Kimmel Live! si Emma Watsonová vzpomněla na okamžik, kdy se dostala do problémů při natáčení filmu Harry Potter a kámen mudrců. „Režisér Chris Columbus ze mě byl na nervy, protože jsem neustále opakovala repliky svých kolegů. Když se začalo natáčet, bylo slyšet, jak si mumlám. Byla jsem vážně jako šprtka, která to všechno umí nazpaměť. Až moc jsem milovala Harryho Pottera,“ smála se.
Herec Henry Cavill zažil nepříjemnou situaci přímo ve chvíli, kdy ho natáčely kamery. „Byla to intimní scéna a na mě byla velmi krásná žena s velmi krásnými prsy a prostě jsem se vzrušil. Je to lidské. Bylo mi trapně, ale co jsem mohl dělat? Viděli to tam všichni,“ sdělil pro Bored Panda. Ve filmu pak ale pochopitelně nic z této trapné situace vidět nebylo.
Herec Robert Pattinson se dost zapotil, když natáčel film Mapa ke hvězdám. Tam měl erotickou scénu s Julianne Moore a musel ji na chvíli přerušit. „Strašně jsem se potil, musel jsem si dávat pozor, aby kapky mého potu nedopadaly přímo na ni. Myslím, že cítila, že je se mnou něco špatně a pak se mě zeptala, jestli nemám panickou ataku,“ smál se v show Jimmyho Fallona herec.
Herec Matthew McConaughey dorazil na plac filmu Scorpion Spring z roku 1995, aniž by si přečetl scénář, a následně zjistil, že musí přednést čtyřstránkový monolog ve španělštině. „Když se rozjely kamery, byl jsem úplně vyřízený. Navíc jsem přišel pozdě. Byla to ostuda, mířily na mě kamery a já jsem nevěděl, co říct,“ sdělil v pořadu Actors on Actors.
Herečka Alison Brie zavzpomínala, jak se počůrala přímo během natáčení Mad Men. „Měla jsem na sobě takový oděv, který bych popsala jako korzet, ze kterého se jen tak nedostanete. Vzala jsem si pod něj spodní prádlo, protože mi přišlo, že bez to bude nehygienické. Jenže jsem pak potřebovala na toaletu a nestihla jsem to ze sebe ani vše servat a prostě to přišlo přímo tam,“ přiznala se.
Herečka Emilia Clarke popsala, jak se během natáčení pozvracela z umělé krve a napodobeniny koňského srdce. Stalo se jí to přímo před kamerou. A navíc se pak ještě zasekla na toaletě, ze které se nemohla dostat. Takže trable pokračovaly dál.
Herec Ben Stiller přiznal, že se ztrapnil během natáčení před samotným Stevenem Spielbergem. „Natáčel jsem jednu větu a tu jsem zkazil. Měl jsem říct pár slov, ale prostě jsem to nedokázal. Takže to byl trapas. Křičel na mě Steven, jestli si dělám srandu,“
Herec Michael Sheen (na fotografii vpravo) vyprávěl, jak se pozvracel ihned poté, co dokončil líbací scénu se svou kolegyní. Ještě ani nevypli kameru a už se mu dělalo zle. Chtěl ale uvést na pravou míru, že nezvracel kvůli své herecké kolegyni. Den předtím totiž snědl zkažené jídlo.
„Nic není větší potupa, než když jste rudý jako rak na place během točení sexuální scény. A to kvůli tomu, že vedle vás musí stát vaše matka, protože jste ještě nedosáhli plnoletosti. Byl to trapas, byl jsem tak rudý a opocený. Nejhorší zážitek a přímo před kamerami,“ uvedl. Plnoletosti ovšem dosáhl jen za pár dní, takže tam maminka zřejmě nemusela být. Přesto ale chtěla být přítomna.
V roce 2015 se herec Martin Short podělil o historku z natáčení filmu Clifford v pořadu Davida Lettermana. „Když jsem měl natáčet scénu, kde jsem si měl oholit nohy, sundal jsem si boxerky, ale měl jsem je mít na sobě. Odhalil jsem se a jen to okolo mě zašumělo. A pak nastalo takové to trapné ticho. Naštěstí se to dalo vystřihnout,“ uvedl.
„Nikomu nepřeji, co jsem si prožil já. Prdnul jsem si totiž přímo do obličeje obrovské hollywoodské hvězdě. Nebyl to nikdo jiný, než Tom Hanks. Málem jsem se propadl do země, štáb se smál a Tom Hanks byl asi dost omámen,“ smál se herec Josh Hutcherson.
Herečka Renée Zellwegerová o sobě v minulosti mnohokrát prohlásila, že je v soukromí tak trochu chodící pohroma podobně jako postava Bridget Jonesové, kterou ztvárnila. A pohromy se na ni lepily i během natáčení snímku Judy. „Stále mi padala protéza. Všechno bylo přesně tak, jak mělo být, ale mně to prostě vypadlo. Lidé ze štábu se mnou měli docela trpělivost,“ podotkla herečka.
Ve svých pamětech rapper Gucci Mane vzpomínal na vyčerpání, které pociťoval během natáčení svého významného hollywoodského debutu ve filmu Spring Breakers s Jamesem Francem a Selenou Gomezovou. „Ležel jsem v posteli a na sobě měl dvě děvky. Jedna mi cucala prst a já usnul jako miminko. Museli mě budit. To se asi nestane jen tak někomu, mít v posteli dvě ženy a u toho podřimovat,“ uvedl.
„Někdy jako by se ve mně něco přepnulo a já nemohu udržet jazyk za zuby. Prostě mluvím a jsem někdy i sprostá. Vyjedou ze mě slova, která bych chtěla vzít zpět,“ uvedla herečka Roseanne Barrová. Narážela tak na ranní vysílání stanice ABC, kde se do toho „opřela“ a nadávala jako špaček.
Podnikatelka Khloe Kardashianová se ztrapnila přímo před televizním štábem, když prezentovala ve vlastní show své údajně vlastnoručně připravené dezerty. Nakonec se ale ukázalo, že nic z toho nepekla. Vše pouze nakoupila v menší pekárně v Los Angeles.
Herečka Bella Thorne se před lety online ztrapnila, když propagovala bundu z umělé kožešiny. Hájí práva zvířat a je proti používání pravé kůže, ale její bunda ve skutečnosti z pravé kůže byla. Pocházela z králíka a sledující jí to dali poté náležitě „sežrat“. Omlouvala se, že neměla tušení o původu bundy.
Hilaria Baldwinová se ztrapnila, když tvrdila, že je rodnou Španělkou a později vyšlo najevo, že ve skutečnosti vyrůstala v Nové Anglii. Tam se také narodila. Zvěsti o jejím pravém původu nejprve šířil její manžel Alec Baldwin.
Trapas zpěvačky Rity Ory nebyl tak fatální. Pouze jí během zpívání na pódiu vypadla žvýkačka a zrovna to zachytily kamery.
