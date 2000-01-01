náhledy
Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to byla chyba. Patří sem Hugh Grant, Jude Law a další.
Zpěvák Dave Grohl ze skupiny Foo Fighters v minulosti veřejnosti oznámil, že se mu narodila čtvrtá dcera. Matkou ovšem nebyla jeho manželka Jordyn Blumová, ale milenka. Za podvádění se omluvil a chtěl ženu získat zpět. Hollywood mu ale neodpustil a stále je řazen mezi záletníky. „Miluji svou ženu a děti a udělám vše pro to, aby mi všichni odpustili,“ uvedl pro People.
Fotbalista Gerard Piqué uznal, že podvádění jeho partnerky, zpěvačky Shakiry, se kterou má dva syny, nebylo fér. A myslí si to i zpěvačka. „Velmi mě ranilo, že toho byl schopen člověk, se kterým mám dvě děti a měl mou plnou důvěru. Cítím se podvedená v extrémní formě,“ uvedla.
Trenér Boston Celtics Ime Udoka si zadělal na velké problémy, když na něj praskl poměr s členkou týmu. „Chci se omluvit našim hráčům, fanouškům, celé organizaci Celtics a své rodině za to, že jsem je zklamal,“ uvedl Udoka v prohlášení. Radost rozhodně neměla jeho žena, která později uvedla, že se nikdy v životě necítila tak potupně.
Moderátorka Amy Robachová pobouřila veřejnost, když na ni praskl románek s kolegou. Oba byli v té době v manželství a jejich drahé polovičky šokující odhalení rozhodně nepotěšilo. Amy se později omlouvala a uznala, že její chování bylo nepřijatelné.
Nepříjemnou aféru musela snášet Khloe Kardashianová v době, kdy byla zrovna v požehnaném stavu. Tehdy totiž na jejího partnera Tristana Thompsona praskla nevěra rovnou s několika ženami. Thompson se veřejně omluvil a uznal chybu.
Příběh o nevěře herce a komika Kevina Harta je poněkud matoucí. V červenci 2017 nejprve jakoukoli nevěru popřel a poté na Instagramu zveřejnil video s omluvou a popiskem: „Posílám tolik omluv své ženě a dětem. Musím se zlepšit a udělám to. Nejsem dokonalý a nikdy jsem to netvrdil… Miluji vás všechny.“ Později vyšlo najevo, že Hart byl středem údajného pokusu o vydírání. Někdo vlastnil video Harta a neznámé ženy, jak si užívají sexuální hrátky, a snažil se Harta odhalit a získat peníze. Během rozhovoru s „The Breakfast Club“ Hart tedy nakonec přiznal svou nevěru.
Podnikatelka Kris Jennerová uvedla, že podváděla svého dnes již zesnulého bývalého manžela Roberta Kardashiana, se kterým má čtyři děti. „Udělala jsem to a pyšná na to rozhodně nejsem, protože takové věci neuznávám. Ale byla jsem velmi mladá a měla jsem pocit, že mi něco uniká,“ uvedla v minulosti.
Herečka Jada Pinkett-Smithová šokovala veřejnost, když na ni praskl románek s jiným mužem, než je její manžel, herec Will Smith. Nejprv se k tomu nechtěla vyjadřovat, ale nakonec společně s manželem o temném období jejich manželství promluvili. Oba si prý nemají co vyčítat, ale nyní mají harmonický vztah.
Herečka Kristen Stewartová litovala okamžiku, kdy podvedla svého partnera, herce Roberta Pattinsona. Sypala si popel na hlavu a omlouvala se za to, že ho ponížila. Ačkoli je tato záležitost už dávnou minulostí, ona sama říká, že na to nikdy nezapomene a nikdy nepřestane litovat, že někomu tak laskavému, jako je Robert, ublížila.
Asi nejznámějším záletníkem je profesionální golfista Tiger Woods, na kterého praskly desítky nevěr. Později se omlouval a uznal, že to byla jeho největší životní chyba. Za vším prý ale stála závislost na sexu a jeho neustálá potřeba intimity, které se mu tak často od vlastní ženy nedostávalo.
Velmi známou kauzu má na svědomí herec Arnold Schwarzenegger, který měl románek s chůvou vlastních dětí. Z jejich mimomanželského poměru vzešel hercův syn Joseph, kterého nakonec představil světu a dnes je na něj velmi pyšný. Pyšný ovšem není na to, že ublížil své dnes již bývalé manželce.
O veřejný skandál se postaral i herec Hugh Grant. Před lety si „dovolil“ podvádět takovou krásku, jakou je herečka Elizabeth Hurley. „Udělal jsem něco naprosto šíleného a nejsem na to pyšný. Takové věci by se nikomu dít neměly a velmi mě to mrzí,“ uvedl pro Daily Mail herec.
Herec Jude Law se kál za podvádění své partnerky Sienny Millerové. „Za mé činy neexistuje žádná omluva. Neobhajuji se. Je to velmi těžké a prosím o respektování našeho soukromí,“ sdělil pro magazín People.
Moderátor David Letterman byl se svou ženou ženatý teprve šest měsíců, ačkoli spolu byli přes dvacet let, když se přiznal k sexu se ženami, které pro něj pracovaly v rozhlasovém vysílání. A to včetně jeho dlouholeté asistentky Stephanie Birkittové. Za své činy se omlouval a litoval jich.
Herec Kenneth Branagh proslul kromě svých hereckých výkonů i tím, že podváděl svou tehdejší manželku Emmu Thompsonovou s herečkou Helenou Bonham Carterovou. Uznal, že nejde odpustit neodpustitelné. Omlouval se, ale uznal, že takové činy nejde vzít zpět a každý by se měl nad svým chováním zamyslet.
Herec Jack Nicholson uznal, že se choval otřesným způsobem ke své partnerce Anjelice Hustonové, kterou roky podváděl s větším počtem žen. Všech těchto přešlapů hluboce litoval a nejvíc ho mrzelo, jak moc své partnerce ublížil.
Herečka Morena Baccarinová přiznala světu nevěru, když se rozvedla se svým manželem. Tehdy uvedla, že je ve třetím měsíci těhotenství, ale otcem dítěte není bývalý manžel, ale kolega z natáčení.
Jesse James podváděl hollywoodskou ikonu Sandru Bullockovou a schytal kvůli tomu od veřejnosti hodně kritiky. Sám se pak omluvil, jakou chybu udělal. Ačkoli vztah chtěl lepit, nakonec šli stejně od sebe.
Herečka Tori Spellingová uvedla, že nezažila většího ponížení než zjištění, že ji podvádí vlastní manžel. Uvedla, že nechápe, proč měl potřebu mít sex s jinými ženami, když měli velmi bohatý sexuální život. Dean McDermott se jí hluboce omlouval a chyby chtěl napravit, nakonec se ale stejně rozešli.
Raper Usher se omlouval za opakovanou nevěru. Když žil se svou manželkou Tamekou Fosterovou, nebránil se sexu i s jinými ženami. Vše dělal za zády manželky. Když na něj nevěra praskla, snažil se vztah slepit, ale Fosterová už neměla zájem dál žít s prolhaným záletníkem.
Herec David Boreanaz v rozhovoru pro časopis People v roce 2010 jednoduše prohlásil: „Nebyl jsem své ženě věrný. Naše manželství bylo poskvrněno mými nevěrami. Byl jsem nezodpovědný,“ uvedl.
