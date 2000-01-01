náhledy
Nevysvětlitelné příběhy může zřejmě vyprávět každý z nás. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za sebou setkání s duchy a jiné podobně strašidelné záležitosti. Ne ducha nikdy nezapomene Emma Stone, Keanu Reeves a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Kate Hudsonová se o svém zážitku z dětství pro Marie Claire. „Vídala jsem postavu ducha bez tváře. Bylo to děsivé a zavírala jsem oči nebo se schovávala pod deku. Nechtěla jsem to vidět a nepřála si, aby to bylo v mém pokoji. Často jsem i přemýšlela o tom, zda to byla pravda. Když se mi pak zjevila má babička po její smrti, měla jsem jasno. Rozhodně jsem to viděla. Myslím, že děti vídají věci, který my dospělí už nejsme schopni vidět,“ sdělila.
Autor: AP
I zpěvačka Taylor Momsenová má za sebou vcelku strašidelné zážitky. „Moje máma vídala různé věci. Já jsem měla jako dítě pocit, že vidím něco, co se nedá jen tak vysvětlit. Největší důkaz mám ale nakonec z dospělosti, kdy se mi podařilo dokonce ducha vyfotit. Mám na fotografii ruku člověka na psacím stroji a dokonce postavu v odraze zrcadla,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Dnes již zesnulá Anna Nicole Smithová uvedla, že si jako malá holčička povídala s lidmi, kteří už nebyli mezi námi. Přišlo jí to přirozené a normální, ačkoli dospělí nad jejím počínáním kroutili hlavou. Nejšílenější zážitek se jí ale stal až v roce 2004. „Měla jsem sex s duchem. Vím, že to zní šíleně, ale stalo se to. Myslela jsem si, že je to můj přítel. Ale ten to nebyl. Těžko se to popisuje, bylo to tak reálné. Byl to muž, který za mnou přišel. Byl hmatatelný a zároveň ne,“ sdělila pro Marie Claire v roce 2004 krátce poté, co se jí tato prapodivnost stala.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lisa Rinna vídá entity celý život. Stávalo se jí to v dětství a neopouští ji to ani v dospělosti. „Cítím jejich přítomnost. Dodnes si vzpomínám na závan mrazivého vzduchu v jinak vytopené místnosti. Přišel z ničeho nic a stejně rychle odešel. Měla jsem husí kůži a cítila něčí přítomnost. Když byla jedna z mých dcer malinká, smála se a natahovala ručičky do prázdna. Na někoho se dívala a a reagovala na něj, ačkoli v místnosti nikdo nebyl,“ uvedla pro The Gshost Stories Celebrity.
Autor: ČTK
Herečka Emma Stone se podělila s poněkud roztomilou historkou, které opravdu věří. „Můj dědeček mi od mala nechává po kapsách drobné. A nedělá to jen mně, nechává je tam celé rodině, Já vím, že to zní šíleně, ale říkám vám, že to tak je,“ sdělila v pořadu Late Show With David Letterman.
Autor: Reuters
Zpěvačka Kesha si jako malá povídala s lidmi, kteří už nebyli na tomto světě a v dospělosti měla sexuální zážitek s entitou. „Nevím, co to bylo. Ale měli jsme sex. Myslete si o mně co chcete, nelžu vám,“ uvedla v rozhovoru s Conanem O’Brienem.
Autor: YouTube @kesha
Americká zpěvačka a skladatelka La Toya Jacksonová si myslí, že její rodný dům přitahuje jejich rodinné příslušníky, kteří už jsou na onom světě. „Můj bodyguard opakovaně slyšel, jak se ze starého pokoje mého bratra Michaela Jacksona ozývá klapání podrážek bot, jako kdyby tam někdo tančil. Můj bratr to dělával každou neděli, když byl malý kluk. Dokonce i pes neustále štěká na zavřené dveře, něco tam cítí. Já tam občas zažívám zvláštní pocity. Jakoby za mnou někdo stál, ale ohlédnu se a nikdo tam není,“ sdělila pro Marie Claire.
Autor: Profimedia.cz
„Když jsme byla malá, cítila jsem, že vedle mě někdo dýchá, ale byla jsem v pokoji sama. V dospělosti mi něco pohnulo se sukní, když jsem sledovala televizi. Jindy jsem cítila, jak mi něco šeptá do ucha,“ svěřila se v pořadu Naughty But Nice modelka Coco Austinová
Autor: AP
Zpěvačka Susan Boyle uvedla, že ji navštěvují všichni zemřelí členové rodiny už roky. Dříve vídala babičku, později i matku, otce a sestru.
Autor: Profimedia.cz
Herec Eric Bana uvedl pro US Weekly, že jako dítě vždy míval pocit, že není v místnosti sám. A znovu se mu to stalo několikrát i během natáčení, když se ocitl na místech s pohnutou historií. „Prostě jsem cítil, že je někdo v místnosti. Křupala podlaha a slyšel jsem kroky,“ sdělil.
Autor: Netflix
Modelka a herečka Bella Thorne nikdy nevymaže z hlavu vzpomínku z dětství, která ji děsí ještě dnes. „Ležela jsem v posteli a viděla postavu ženy, jak pomalým pohybem klouže k mé skříni. Pak na ni upadla a ztratila se v ní. Vyšilovala jsem, rozsvítila a podívala se do skříně. Nikdo tam nebyl,“ sdělila pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Megan Foxová je velkou fanynkou paranormálních jevů. Sama říká, že zažila snad vše, na co si jen v tomto směru můžete vzpomenout. Má za to, že je už od dětství velmi citlivá a napojuje se na entity, které nás normálně obklopují, ale málokdo je vidí. „Věřím naprosto všemu, protože sama jsem všechno zažila. Když jsem byla v Mexiku, slyšela jsem věci, které slyšela i naše chůva. Vím, že se to děje,“ svěřila se pro MTv News.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Ariana Grande se s duchy setkala, když byla poprvé v Kansasu. Později se situace opakovala o několik let později, když s přáteli navštívila místo, které mělo být údajně prokleté. Dokonce se jí prý podařilo neznámé postavy vyfotit. „Seděli jsme v autě, měli otevřená okna a nacházeli se na starém hřbitov. Najednou jsme ucítili síru, v autě se objevila moucha a já dostala strach. Došlo mi, že je tu s námi něco, co by nemělo. Omluvila jsem se těm entitám za vyrušení a chtěla domů,“ sdělila pro magazín Complex.
Autor: AP
Herec Dan Aykroyd byl hvězdou filmu Krotitelé duchů. Sám měl s duchy zkušenost ale už dávno předtím, než se vůbec začalo natáčet. „Vídal jsem pohyb věcí, které se nemohly hýbat. Slyšel jsem zvuky, které jsem slyšet neměl. Cítil jsem zkrátka přítomnost něčeho, co se jen tak nedalo vysvětlit,“ uvedl pro Esquire.
Autor: Profimedia.cz
Spisovatelka Jenna Bush Hagerová pro The Tonight Show odhalila historku z dětství. „Ležela jsem v posteli, snažila se usnout a najednou jsem slyšela hudbu možná z počátku století, jak vychází z krbu, který jsem měla v pokoji. Vylítla jsem z postele jako střela, křičela jsem a utíkala do pokoje sestry. Ta na mě koukala jako na blázna a řekla mi, ať se uklidním a jdu zase spát,“ svěřila se.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Alyson Hanniganová si s duchy běžně povídá už od dětství. „Mám jednoho doma v Los Angeles. Je velmi přátelský, nemám z něj strach. Nemyslím si, že by zemřel násilnou smrtí nebo tak něco. je prostě s námi,“ míní.
Autor: Reuters
Zpěvačka Demi Lovato viděla duchy už jako malá. „Měla jsem skříň, která byla zabudovaná ve stěně. Měla takové malé mřížky, přes které bylo vidět. Vídala jsem tam stát malou holčičku. Byla oblečená jako z osmnáctého století. Několikrát jsem se účastnila i výprav, kdy jsme s přáteli duchy vyhledávali. Věřím na ně,“ uvedla pro Buzzfeed.
Autor: Profimedia.cz
Režisér Peter Jackson viděl ducha už před desítkami let. „Bylo to na Novém Zélandu. A když jsem o tom říkal své ženě, pověděla mi, že stejnou postavu vídala také. Takže tomu věřím, mám to potvrzené,“ uvedl pro The Telegraph.
Autor: AP
Herec Keanu Reeves má také s duchy zkušenosti. „Bylo mi asi šest let. Přestěhovali jsme se zrovna z Austrálie do New Yorku. Moje sestra si hrála, já jsem seděl u stole a vedle nás byla chůva. Najednou jsem cítil podivné proudění vzduchu a podíval se směrem k věšáku. Najednou tam levitovala bunda. Jen jsem si řekl, že to je vážně zajímavé. Pak jsem se podíval na chůvu, viděl, jak je strnulá a jak vyděšený má výraz a došlo mi, že se to vážně stalo,“ svěřil se herec v rozhovoru pro pořad Jimmy Kimmel Live.
Autor: AP