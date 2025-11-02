|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Duchové a další hororové příběhy slavných, které zažívali v dětství
Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...
Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...
Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...
Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje
Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...
Facelift zpevní a omladí. Vybrat si můžete z několika druhů zákroků
Kdo by nechtěl vypadat mladší? Asi každý – a díky této proceduře se vám tento zázrak povede. Existuje několik druhů faceliftů, stačí si jen zvolit ten správný.
Rychle, zahřát! Právě teď je správný čas na krásný a teploučký svetr
Podzim přeje hřejivé módě – a co lepšího než svetr si můžete pořídit? Dlouho v šatníku čekaly, než přijde jejich chvíle, ale je to tady. Svetry chtějí být vidět a určitě touží po tom, abyste je řádně...
Příběh Petra: Bývalá přítelkyně se chce vrátit, já se bojím dalšího zklamání
Náš vztah s expřítelkyní by se asi tak před půl rokem dal nazvat jako přechozený. Aspoň z její strany tomu tak určitě bylo. Chodili jsme tehdy spolu něco přes pět let a z původního okouzlení zbyla...
Týdenní horoskop od 3. listopadu: úplněk v Býku přinese zásadní zvraty
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Po čtyřicítce žádné mléko a některé ženy by vůbec neměly jíst sóju, radí lékařka
„Období po menopauze, respektive andropauze, tvoří třetinu našeho života a my bychom si měli najít způsob, jak si ho užít, ne jen přežít,“ vyzývá lékařka psychosomatické medicíny Alica Anna Szabó a...
Rady babiček na posílení imunity. Vyzkoušejte těchto deset ověřených receptů
Na podzim tělo dostává zabrat – střídání teplot, méně slunce a více vlhka oslabují obranyschopnost a nahrávají nachlazení, kašli i chřipkám. Kdo imunitu posílí včas, ten chladnější měsíce zvládne ve...
Kostky se sušeným ovocem a fondánem
Střední
90 min
Dopřejte si ke kávě něco sladkého na zub.
Autorka Adama Dalglieshe měla život jako z románu. Aby se uživila, začala psát
Čtenářům darovala elegantního inspektora Adama Dalglieshe, který vyřeší každý případ, a vůbec jim připravila spoustu napínavých chvil nad knihami. Anglická spisovatelka P. D. Jamesová vždycky...
Těžký úraz někdy vyřeší i chronický problém. Lékařka o léčivé síle přírody i hravosti
Lékařka Kristina Höschlová prožila dvě dekády jako záchranářka mezi horskými vrcholy i na lékařských misích v Afghánistánu, Jemenu či Ukrajině. Pak se rozhodla pootočit kormidlem. Dnes se zabývá...
Kráska se bojí možné apokalypsy, z vlastních zásob by vyžila deset let
Pětadvacetiletá Gubba z Washingtonu má doma tolik zásob jídla, že by z nich vyžila pětičlenná rodina deset let. Maso, zeleninu, mléko, ovoce i další potraviny má z vlastní farmy. A připravenou má...
Prodej bytu 3+kk, 56 m2
Sportovní, Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
3 560 000 Kč
Stárněte s grácií. Přijměte se, jací jste, a klidně zpomalte
Na stárnutí se jen málokdo těší. Přesto si ho dnes stále více lidí dokáže skvěle užít. Chcete patřit mezi ně? Není nic jednoduššího, postačí se držet několika principů.
Zaskákejte si zase přes kaluže. S těmito kousky budete v suchu i šik
Říká se, že není špatné počasí jen špatně zvolené oblečení. Pojměte deštivé dny jako příležitost obléknout se prakticky, a přitom stylově.