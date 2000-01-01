náhledy
Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už je znát, ale zrají jako dobré víno a ani v budoucnu nemají v plánu svůj vzhled za pomoci plastiky měnit. Modelka Claudia Schifferová v minulosti například uvedla, že nebude měnit něco, co jí bylo dáno a dělat ze sebe osobu, kterou není.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Sarah Michelle Gellarová uvedla, že pro ni bylo velmi těžké ustát tlak Hollywoodu na dokonalou krásu. „Už jsem málem podlehla. Myslela jsem, že nemohu vyjít ven před dům bez botoxu. Ale nakonec jsem se vzpamatovala,“ uvedla pro Hollywood reporter herečka.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Rachel McAdamsová měla v době dospívání jasno. Chtěla větší ňadra i dokonalou tvář. Jakmile opravdu začala stárnout, své vrásky si zamilovala a zbavovat se jich nechce.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Bill Murray je fešák i jako stařík. Ani ve snu by ho nenapadlo se nechat omladit.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Alicia Silverstone uvedla, že ji kamarádky přemlouvaly k botoxu, ale zachránil ji strach z jehel. Volí cestu přirozenosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Alec Baldwin má velmi mladou manželku, ale nikdy ho nenapadlo, že by se jí měl vyrovnat a vypadat mladší. „Mám skvělou ženu, která nechce nic předělávat a miluje mě takového, jaký jsem,“ sdělil pro People.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Selma Blairová bojující s roztroušenou sklerózou uvedla, že vrásky jsou to poslední s čím by si dělala starosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Rachael Leigh Cooková uvedla, že byla v minulosti vnímána jako sex symbol pro mladou generaci. Sama se tak vůbec necítila a nechtěla jí být. Ráda by stárla s grácií. „Můj vzor je Meryl Streepová. Podívejte se, jak neskutečně nádherná je. Nepotřebuje plastiky. Září,“ sdělila v podcastu Red Talk.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Mandy Moore přiznala, že před lety zkusila botox. Dnes už je ovšem období touhy po dokonalosti minulostí a nemá botox ani výplně.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Amanda Seyfriedová plastiky v plánu nemá a nikdy je neměla.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Amanda Bynesová se velmi změnila. Ani za její proměnou ale nejsou plastiky.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec David Hasselhoff opravdu zraje jako dobré víno.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Alyson Hanniganová si myslí, že je prostředí Hollywoodu toxické a na ženy se kvůli kráse příliš tlačí. „Máte pocit, že musíte být dokonalé za všech okolností. Pak jdete pro pečivo a chytne vás úzkost jen z pomyšlení na to, že vás vyfotí a vy nemáte make-up. Je to síla,“ myslí si.
Autor: koláž iDNES.cz
Hollywoodský krasavec herec George Clooney má pouze nové zuby, ale jinak jsou pro něj plastiky absolutní tabu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Juno Temple plastikám také nefandí.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Willem Dafoe vypadá dnes lépe než v mládí.
Autor: Koláž iDnes.cz
Herečka Emma Robertsová se nechala slyšet, že je jejím vzorem vlastní teta herečka Julia Robertsová. A po jejím vzoru odmítá plastiky.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Leelee Sobieski chválí dobré geny a zatím uznává, že plastiky nejsou potřeba.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Reese Witherspoonová v minulosti chodila na botox. Dnes už jakékoli úpravy odmítá. „Jsem ráda, že jsem zdravá. Takové věci jako vrásky jsou jen ukázkou toho, jak dlouho jsem na světě a jak moc ráda se směji a to je krásné,“ míní.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Julia Stilesová byla vždy pro přirozenost a drží se jí i v rámci líčení.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Anna Paquinnová odmítá plastiky, ačkoli jí bylo v minulosti dokonce nabídnuto, že jí udělají plastiku nosu zadarmo a narovnají zuby.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Shannon Elizabethová je stále velmi krásná a nestojí za tím plastiky. Miluje jógu, nejí maso, pije pouze vodu a odmítá alkohol.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Larisa Oleyniková uvedla, že s přibývajícím věkem každou vrásku vítá, protože jí připomíná, co krásného prožila.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Anne Hathaway si také moc dobře uvědomuje, jak moc Hollywood tlačí na dokonalost. Pro ni je ovšem dokonalost právě v přirozenosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Emma Stone plastiky odmítá. Nechce ani botox, ale se mohla správně „kabonit“. „Potřebuji nakrabatit čelo, jinak to nejsem já,“ smála se v rozhovoru pro People.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Molly Ringwaldová plastikám neholduje.
Autor: iDNES.cz
Vévodkyně z Yorku Sarah Fergusonová také stárne s grácií.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka a skladatelka Deborah Harry plastiky také odmítala.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Judi Denchová je zářným příkladem, že i bez plastik může být žena nádherná i v pozdějším věku.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia
Herec Liam Neeson je pro přirozenost.
Autor: Koláž iDnes.cz