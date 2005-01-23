náhledy
Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. Jsou to VIP, které už nejsou mezi námi, ale i ty nám dnes moc dobře známé.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Keanu Reeves je pro svou skromnost dobře známý. Nepotrpí si na luxusní značky, jezdí na oblíbené motorce, stravuje se tam, kde se mu to zrovna líbí, a nejsou to ty nejlepší podniky ve městě. Peněz za svůj život vydělal tolik, že už by nic dělat nemusel. Rád je ale rozdává těm, kteří je opravdu potřebují. Daroval už miliony dolarů na charitu. Vždy to dělá v tichosti a bez pozornosti médií. „Štěstí vám peníze nepřinesou. Štěstí musíte najít sami v sobě,“ uvedl.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Dolly Partonová se ráda hezky obléká a pečuje o sebe. Nepotřebuje ovšem k životu luxusní oblečení a nepotkali byste ji v obchodě s drahými značkami. Jak sama říká, nic takového jí nedává smysl. Peníze věnuje pravidelně na charitu, podporuje výzkumy všeho druhu, dává peníze dětem na vzdělání a podporuje mladé vědce. „Nemyslím si, že radost přijde ve chvíli, kdy si sednete ve vašem luxusním domě v luxusním oblečení do koženého křesla a kocháte se drahými kousky, které vás obklopují. Možná na chvíli vás to uspokojí, ale nakonec budete štěstí hledat jinde,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
Herec Elijah Wood v minulosti uvedl, že byl jako dítě vychováván tak, aby si vystačil s málem. A dodnes žije co nejskromněji. Nemá potřebu utrácet peníze za zbytečnosti, které by ho bavily jen chvíli, a pak je měl jen na okrasu. Místo toho vydělané peníze rozdává tam, kde je potřeba, a snaží se především poznávat svět. „Nemusím to hollywoodské pozlátko, červený koberec a velkou slávu. Nevidím v tom žádný smysl,“ uvedl pro People.
Autor: AP
Papež František byl také skromnost sama. Mohl mít, cokoli si přál. Ale raději peníze posílal potřebným a sám žil velmi jednoduchým životem. Luxus pro něj zkrátka nebyl to, po čem prahl. Odmítal honosné papežské apartmány a volil jednodušší bydlení. Řídil skromné auto a kladl důraz na službu, pokoru a dostupnost.
Autor: AP
Na červený koberec si herečka Kristen Bellová často vybírá cenově dostupné kousky oblečení a hrdě používá slevové kupóny a kupuje zboží levných značek. Kromě toho je také známá tím, že pravidelně dává peníze na pomoc lidem, kteří musí splácet dluhy za lékařskou péči. Ke skromnosti vede i své děti. Nemají luxusní oblečení, chodí do normální školy a dostávají malé kapesné.
Autor: Reuters
Hudebník Dave Grohl říká, že za peníze si lásku a štěstí nekoupíte. A má rozhodně pravdu. Mnohokrát už byl vyfocen, jak lidem bez domova rozdává jídlo, pití a oblečení. Sám si kupuje oblečení v normálních obchodech a neprahne po luxusu. Nejšťastnější je, když je obklopen rodinou a přáteli a může s nimi grilovat maso u sebe na zahradě.
Autor: AP
Herec Mark Ruffalo uvedl, že jako mladý chtěl mít všechno a myslel si, že mu to přinese pocit radosti a štěstí. Velmi brzy ale zjistil, že radost z nových věcí rychle vyprchá a zůstane jen prázdnota. Nakonec se rozhodl, že peníze raději bude rozdávat těm, kteří je opravdu potřebují. Podporuje tak organizace, které pomáhají lidem v nouzi, a pravidelně přispívá i lidem, kteří potřebují zdravotní péči, ale nemají prostředky na operace nebo preventivní vyšetření.
Autor: Profimedia.cz
Generální ředitel společnosti Apple, dnes již zesnulý Steve Jobs byl známý pro své revoluční technologické změny, ale vedl překvapivě skromný osobní život. Denně nosil stejný černý rolák a džíny, vyhýbal se okázalým nákupům a svou energii a peníze soustředil na inovace.
Autor: AP
Zakladatel nábytkářského gigantu IKEA Ingvar Kamprad byl boháčem, jehož jmění šlo jen těžko vyčíslit. Mohl mít cokoli, co by si jen přál. Místo toho ale svůj skromný dům vybavil nábytkem IKEA a peníze věnoval tam, kde byly potřeba. Díky němu se například vystavěla nemocnice pro onkologické pacienty.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Dnes již zesnulý herec Alan Rickman často anonymně přispíval na charitu a žil skromný, nenáročný život mimo záři reflektorů.
Autor: Reuters
Herec Anthony Hopkins je legendou. Ale nemá zapotřebí se nějak předvádět. Vede klidný život se svou ženou a kočkou. Maluje, skládá hudbu a dává přednost klidným koníčkům před pompou šoubyznysu.
Autor: Vertical Ent.
Herec John Krasinski zůstal i po dosažení úspěchu v Hollywoodu nohama na zemi. On a jeho manželka, herečka Emily Bluntová, žijí relativně nenápadným životem a cení si soukromí a jednoduchosti. „Luxus k životu nepotřebuji. Stačí mi dobré jídlo, zelenina ze zahrádky, slunce a moje rodina,“ uvedl.
Autor: Profimedia.cz
Dnes již zesnulá herečka Audrey Hepburnová strávila svá poslední léta mimo záběry a záři reflektorů a pracovala jako ambasadorka UNICEF. Její životní styl zůstal skromný a zaměřovala se spíš na dávání druhým než na to, aby se vyhřívala ve hvězdné slávě. Ta byla podle ní až příliš pomíjivá.
Autor: Profimedia.cz
Po letech mimo záři reflektorů se herec Brendan Fraser vrátil do Hollywoodu s pokorou a tichou silou. Navzdory velkému kariérnímu návratu i nadále žije jednoduše a soustředí se především na výchovu svých dětí. Jeho fanoušci obdivují jeho skromné vystupování a způsob, jakým zvládá slávu, aniž by se jí nechal definovat. Vydělané peníze neutratil, ale investoval, aby je mohly použít v budoucnu děti.
Autor: AP
Herec Steve Carell žije klidným životem mimo hollywoodské reflektory. S manželkou provozuje maloměstský obchod se smíšeným zbožím v Massachusetts a je známý pro svou laskavou a nenápadnou povahu. Carell se často vyhýbá okázalým událostem a raději tráví čas s rodinou. Odmítl mnoho nabídek na hollywoodské trháky, protože pro něj byla přednější rodina než sláva a peníze.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Lawrence byla v letech 2015 a 2016 nejlépe placenou herečkou světa s ročním výdělkem 52 milionů, respektive 46 milionů dolarů. Navzdory skvělému příjmu neutrácí peníze zbytečně a je dokonce v Hollywoodu mezi herci nazývána „finančním vzorem“. V jednom rozhovoru přiznala, že vždy žila v malém bytě zamořeném krysami v New Yorku nebo v malém bytě v Los Angeles nebo v normálním domě v Kentucky. Skromný život pro ni znamená nejen spoření peněz, ale i pomoc lidem a získáváním peněz pro neziskové organizace. V roce 2016 darovala například 2 miliony dolarů dětské nemocnici Kosair v Louisville.
Autor: Profimedia.cz
„Moje maminka mi už jako malé holčičce opakovala, že je důležité v životě také dávat a ne jen brát. A tím se řídím. Jakmile jsem začala vydělávat, začala jsem automaticky podporovat neziskové organizace aspoň finančně. Dnes je pro mě samozřejmostí, že se zapojuji i já, když už mám víc času,“ uvedla herečka Sarah Michelle Gellarová pro magazín People. Raději dá peníze na charitu, než aby si koupila drahou kabelku, která by ji po čase stejně přestala bavit.
Autor: Profimedia.cz
Herec Robert Pattinson se stal jedním z nejlépe placených herců na světě. V roce 2010 ho časopis Time také označil za jednoho ze sta nejvlivnějších lidí na světě. Během jednoho z rozhovorů přiznal, že za posledních patnáct let, i když má dobrý příjem, zůstává ve většině věcí skromný. „Toto je stále můj styl oblékání,“ ukázal na vytahané tričko, džíny a mikinu. Kromě toho nezapomíná ani na charitu.
Autor: Dan Materna, MAFRA
„Otec“ Facebooku Mark Zuckerberg je znám pro svou skromnost. Vystačí si s pár tričky, mikinou a džíny a raději peníze investuje tam, kde je to opravdu potřeba.
Autor: Shutterstock
Shailene Woodley není jen slavná herečka, vášnivá ekologická aktivistka a zastánkyně klimatu. Spolu se svou matkou také založila neziskovou organizaci, která vzdělává mladé lidi k empatii, soucitu a zodpovědnosti. „Nejšťastnější jsem, když mohu chodit bosá, nasávat vůni přírody a jen tak být. Nic na světě není víc než bytí,“ uvedla.
Autor: Reuters