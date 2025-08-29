|
Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
V těhotenství se žena změnila k nepoznání, šokovala i vlastní rodinu
28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...
Je něžná, ženská i sexy. Dopřejte si krajku, podmaní si vás
Krajka rozhodně není jen výsadou spodního prádla nebo sexy oblečení. Poradíme vám, jak ji nosit elegantně, s noblesou a bez špetky lascivnosti – prostě jako pravá dáma! Tajemství tkví v detailech.
Celebrity, které svým dětem nastavují čas strávený u mobilu a televize
Dělá vám obavy, kolik času tráví vaše děti před obrazovkami? Nejste sami. I slavní jsou kvůli tomu znepokojení. A právě kvůli tomu některé hvězdy dětem nastavily čas, který mohou u televize nebo...
Stres, únava i nemoc. Co se děje s tělem, když zapomínáme odpočívat
V moderní společnosti jsme neustále „v pohotovosti“. Jenže tělo i mysl potřebují pauzu. Odpočinek není lenost, ale základní pilíř zdravého a spokojeného života. Pokud totiž relaxování zanedbáváme,...
Majoránka, kopr i koriandr. Jak využít bylinky v kuchyni a kam se která hodí
Někdo nesnáší kopr, jiný se ani nedotkne jídla, ve kterém je koriandr. Přesto si většina z nás bez aromatických bylinek nedovede představit svůj život a zejména ten v kuchyni. Podívejte se, odkud k...
Horoskop pro každé znamení na 36. týden roku 2025
Co nám přinesou první zářijové dny? Býci, vy budete v údivu z toho, co všechno jsou lidé schopni vymyslet a na čem dokážou trvat. Chce to klid. Štíři, budete více přemýšlet o své budoucnosti a o tom,...
Francouzské houbové koláčky
Slané francouzské koláčky si oblíbí celá vaše rodina.
Pokud vám je špatně už po jednom pivu, riziko závislosti bude nižší, říká genetička
Geny ovlivňují to, jak vypadáme, jaké jsou naše charakterové rysy. Lze z nich vyčíst i predispozice k různým nemocem. Členka vědeckého týmu projektu Chromozoom Dominika Kopalová zkoumá souvislosti...
Ve vesmíru se mění myšlení i vnímání. Nebezpečná je i nuda, říká psycholožka
Jak dlouhodobý pobyt ve vesmíru ovlivňuje lidskou psychiku? A proč jsou pro lidskou mysl tak důležité vnější podněty jako vůně, proměny počasí nebo šumění trávy a listů na stromech? „Delší pobyt...
Jak přežít nástup do školky: 7 tipů od zkušených rodičů a anketa Školka roku
Nástup do školky je velký milník pro celou rodinu. Přináší změnu režimu, nové prostředí i první delší odloučení od rodičů. Není divu, že s sebou často nese otázky, obavy i slzy. Praktické rady od...
Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem
První třída je velký krok nejen pro děti, ale i pro rodiče. Domácí úkoly a učení se najednou stávají součástí každodenního života a mnozí rodiče si kladou otázku, jak se učit s prvňáčkem. Nejde o to...