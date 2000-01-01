náhledy
I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid místo nablýskaného Hollywoodu. Moc jich nebylo, ale svého rozhodnutí nikdy nelitovaly.
Herečka Cameron Diazová má na svém hereckém kontě tolik filmů, že by jí mohla leckterá další hollywoodská hvězda závidět. V jednu chvíli ale už zkrátka měla pocit, že ze sebe vydala vše a nemá chuť v tom pokračovat. Stáhla se, s hraním přestala, zaměřila se na vína a jejich prodej a nakonec i na rodinu. Má dvě dcerky díky náhradní matce a nemůže být šťastnější. V roce 2025 se k filmu vrátila v rámci snímku Návrat do akce a to jen kvůli svému kamarádovi herci Jamie Foxxovi.
Mara Wilsonová zazářila jako dítě ve filmu Matylda. Nyní pracuje jako spisovatelka, dabérka a příležitostně i jako divadelní herečka. Namluvila také audioknihy a věnuje se psaní divadelních her. Kromě své tvůrčí práce je také aktivistkou, zejména v oblasti povědomí o duševním zdraví a pro osoby s chronickými onemocněními, jako je dysautonomie. Film už není nic pro ni a rozhodně nechce být hvězdou, kterou sledují paparazzi na každém kroku. „Už jako malá holka jsem si uvědomila, že mi to nevyhovuje. Naštěstí mi to došlo brzy,“ uvedla pro People.
Phoebe Catesová se dříve živila jako herečka. Na svém hereckém kontě má snímky jako Gremlins, Miluji tě k smrti nebo Nepovedený večírek. Herecké kariéry se vzdala a začala se věnovat něčemu jinému. Dnes vlastní v Los Angeles butik s luxusním zbožím, který pojmenovala Blue Tree. „Raději vídám osobnosti u sebe v obchodě než na červeném koberci. Myslím, že všechno má svůj čas a já už jsem chtěl být jinde,“ sdělila pro Hollywood Reporter.
Herečka Eliza Dushku byla v minulosti známá například díky roli v seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Uměla být smyslná i drsná a fanoušci si ji zamilovali. V roce 2010 se ale stáhla a dál už nechtěla být spojována s jakýmkoli filmem. Zaměřila se na studia. Ačkoli nikdy oficiálně neodešla do důchodu, v roce 2024 v rozhovoru pro Boston Magazine prozradila, že získala certifikát v psychedelické terapii a pracuje na získání magisterského titulu.
Frankie Muniz se objevil ve filmech Žraločí tornádo, Pizza man nebo Šťastný Nový rok. V dětství si herectví užíval, v pubertě už tolik ne a v dospělosti se raději na kariéru herce vykašlal. A vrhl se do úplně jiného světa. Oslnily ho automobilové závody. „Někdy si říkám, jestli nebylo bezpečnější, když jsem byl u filmu. To mi sice někdo mohl dát do zubů jen kvůli slávě, ale tady mi hrozí nebezpečí v každé zatáčce,“ vtipkoval pro People.
Herečka Nikki Blonsky excelovala v muzikálu Hairspray. A ačkoli k ní byli kritici velmi štědří, ona sama uvedla, že jednou stačilo. Střihla si menší role v seriálech, ale herectví ji zkrátka neoslnilo natolik, aby u něho zůstala. Nakonec si otevřela svoje vlastní kadeřnictví v New Yorku a je spokojená tam. „Překousnout slávu je jen pro velmi silné jedince, Já si ráda uchovám kus soukromí,“ uvedla v roce 2019.
Přestože byla herečka Greta Garbo jednou z předních dam stříbrného plátna, v roce 1941 náhle oznámila „dočasný“ odchod do důchodu. Nakonec trval 49 let, až do její smrti v roce 1990. Na sklonku života neměla zájem o návštěvy, zemřela bezdětná i bez partnera.
Shirley Temple byla dětskou hereckou hvězdou a miláčkem Ameriky. A slávy se dobrovolně vzdala v devatenácti letech, kdy oficiálně ukončila hereckou kariéru. Nadále pak sloužila svému národu jako velvyslankyně USA v zemích včetně Ghany a Československa.
V devadesátých letech byl raper Vanilla Ice hvězdou číslo jedna. Lidé ho milovali, ženy z něj šíleli. To ale zřejmě nebylo nic pro něj, protože se nakonec dal na úplně jinou cestu. Zabývá se realitami a díky tomu je „za vodou“ i finančně.
Dnes „máme“ George Clooneyho, Brada Pitta a další hollywoodské krasavce. Dříve byl hvězdou číslo jedna herec Cary Grant. Tento elegán dokázal pobláznit nejednu ženu. Nakonec ale ve dvaašedesáti letech s hraním přestal. Údajně se chtěl zkrátka věnovat své dceři.
Herečka Jane Fonda se z filmu stáhla na deset let. Udělala to poté, co si vzala Teda Turnera. „Myslela jsem si, že se k filmu už nikdy nevrátím. Jednoduše jsem měla za to, že jsem udělala dobře a budu si užívat lásku po zbytek života. Dnes jsem ráda, že jsem zpět a upřímně mě nenapadlo, že po osmdesátce ještě budu hrát,“ uvedla v minulosti v pořadu Entertainment Tonight. Po deseti letech se tedy na filmová plátna vrátila.
Ashley a Mary-Kate Olsenovy byly v dětství velké herecké hvězdy. Pak se ovšemrozhodly, že svou hereckou kariéru ukončí. Dokonce se z USA odstěhovaly do Francie.
Kris Humphries proslul hlavně sňatkem s podnikatelkou a profesionální celebritou Kim Kardashianovou. S tou tvořili manželský pár pouhých dvaasedmdesát hodin. Předtím, než se díky Kardashianové dostal na titulní stránky novin, byl Kris úspěšným basketbalistou. Po krátkém manželství a odchodu z NBA se přestěhoval zpět domů do Minneapolisu a začal provozovat franšízové restaurace.
Herec Jack Gleeson se objevil v seriálu Hra o trůny a měl vcelku velký úspěch. Pak se ale na chvíli z veřejného života stáhnul a nyní opět vystrkuje růžky. A to přitom tvrdil, že by byl rád vysokoškolským profesorem.
Herečka Joan Crawfordová se stáhla z veřejného života poté, co ji fotografové zachytili ve velmi nelichotivých situacích na odchodu z večírku.
Herec Sean Connery byl v Hollywoodu velkou hvězdou. V roce 2003 se ovšem naštval na celý svět filmu a rozhodl se z této branže odejít. „Už mám dost těch idiotů. Stále se zvětšuje propast mezi lidmi, kteří vědí, jak točit filmy. A těmi lidmi, kteří filmům dávají zelenou,“ uvedl.
Herec Michael Schoeffling zazářil v osmdesátých letech například ve snímku Snídaňový klub. Byl pohledný a milovaný. Přesto se rozhodl dělat nakonec něco zcela jiného. Odstěhoval se do Pensylvánie, kde si založil firmu a zpracovává dřevo.
„Jak se pomalu vzdálit, odejít? Vážím si veškeré té lásky ke mně, ale jsem hotová, jsem unavená, chci jen žít v důchodu,“ uvedla zpěvačka Tina Turnerová v roce 2009. Poté se s manželem odstěhovala do Švýcarska. Tam žila v klidu až do své smrti.
Hvězda seriálu Ztraceni herečka Evangeline Lilly uvedla v roce 2024, že si od herectví dává pauzu na dobu neurčitou. „Vzdát se slávy a bohatství může být pro někoho bláznivé. Je to těžké, ale je to osvobozující,“ sdělila.
Pro Kevina Jonase je sláva rodinnou záležitostí. Zatímco jeho bratři – Joe a Nick – dosáhli úspěchu v herectví a s vlastní hudbou, Kevin buď vystupuje výhradně se svými bratry na speciálních setkáních, nebo předvádí své podnikatelské myšlenky. Je spoluzakladatelem zábavní společnosti Jonas Group, která investuje do různých odvětví včetně hudby a filmu, a expandovala také do nemovitostí. Slávy jako takové se tak pomyslně vzdal.
Herečka Doris Day byla v minulosti jednou z nejoblíbenějších hvězd filmového plátna. Ve věku padesáti let se ale rozhodla opustit Hollywood a zbytek života trávit na svém panství v Carmelu v Kalifornii.
Herečka Shelley Duvallová byla například hvězdou snímku Osvícení, přesto se nakonec rozhodla, že herectví pro ni nebude to pravé. Podle magazínu People se během jednoho dne sbalila a odjela z Hollywoodu do Texasu. Údajně to mělo být kvůli vážné nemoci bratra.
Herec Gene Hackman byl hollywoodskou jedničkou. Pak se však rozhodl, že se raději stáhne a bude si užívat důchod se svou manželkou. „Kompromisy, které musíte ve filmech dělat, jsou prostě součástí toho všeho a dospělo to do bodu, kdy jsem prostě neměl pocit, že bych to už dál chtěl dělat,“ svěřil se. Do své smrti žil v poklidu se ženou a psy.
Herečka Liz Hurley na čas ukončila svou kariéru, aby se mohla věnovat synovi. Nevyhovovalo ji časté cestování a syna nechtěla opouštět. „Nikdo vám nevrátí a nenahradí ty roky, když jsou děti malé,“ uvedla tehdy.
Herečka Bridget Fonda dobrovolně odešla z filmového prostředí, protože se chtěla zaměřit na rodinu. A dodnes se do Hollywoodu nevrátila. „Kdo zažil tu krásu klidu, už se vracet nechce,“ myslí si.
Herec Daniel Day-Lewis v oficiálním prohlášení z roku 2017 uvedl, že už se nebude živit jako herec. O sedm let později ovšem změnil názor a objevil se ve filmovém debutu vlastního syna.
Herec Rick Moranis byl hollywoodskou hvězdou. Pak se ale stáhl. A měl k tomu zatraceně dobrý důvod. Po smrti své manželky Ann Belsky, která zemřela v roce 1991 na rakovinu prsu, opustil Hollywood, aby se staral o své děti.
