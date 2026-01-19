Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

Autor:
  8:29
I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid místo nablýskaného Hollywoodu. Moc jich nebylo, ale svého rozhodnutí nikdy nelitovaly.
I slavným může sláva někdy lézt na nervy. Cameron Diazová v Berlíně (15. ledna 2025) Mara Wilsonová zazářila jako dítě ve filmu Matylda. Nyní pracuje jako... Phoebe Catesová se dříve živila jako herečka. Na svém hereckém kontě má snímky... Eliza Dushku Frankie Muniz se objevil ve filmech Žraločí tornádo, Pizza man nebo Šťastný... Nikki Blonsky v muzikálu Hairspray (2007) Portrét Grety Garbo pořízený v období 1925 - 1933, zřejmě v provedení jako... Shirley Temple Blacková přebírá cenu Screen Actors Guild za celoživotní dílo.... Vanilla Ice (2023) Anglický gentleman v Hollywoodu. Pro mnohé neodolatelná kombinace. I Versace modely mohou být zahalené a přitom stále sexy, jak dokázala herečka...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů

Premium
Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás...

Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza, po výměně kyčle už „nebudete chodit jako dřív“ a zlomenina krčku potřebuje klid… Tak si to často...

20. ledna 2026

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

20. ledna 2026  13:50

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

20. ledna 2026  10:03

Zhubla desítky kil díky injekcím, vysněná postava ji ale stála vlasy

Charmaine Hinesová

V minulosti pětatřicetiletá trojnásobná maminka Charmaine Hinesová zkusila nespočet diet, aby shodila kila, která nabrala v těhotenství. Nic však nefungovalo, takže na radu lékaře zkusila injekce na...

20. ledna 2026  8:31

Když krémy nestačí: Kompletní průvodce moderním liftingem obličeje

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Investujeme do drahých sér, zkoušíme obličejovou jógu a hlídáme si pitný režim. Přesto přijde moment, kdy při pohledu do zrcadla zjistíme, že kosmetika už na určité změny nestačí. Propadlé tváře,...

20. ledna 2026

Pohání je strach i nejistota. Tato znamení snadno propadnou ezo a konspiracím

Ilustrační snímek

Některá astrologická znamení mají vyšší potřebu pocitu bezpečí, nižší práh snášenlivosti stresu a nepřízně osudu, ale to neznamená, že je s nimi něco špatně. Není problém, když si občas vyložíte...

20. ledna 2026

Strašák jménem perimenopauza: co se děje s tělem ženy po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

I díky slavným ženám, které otevřeně hovoří o menopauze, už toto téma přestává být tabu. Velkou neznámou však zůstává období „před“ – perimenopauza. Přitom skýtá řadu úskalí. Na co se připravit?

20. ledna 2026

Květinový, nebo unisex? I oblíbený parfém o vás mnohé vypoví

Dejte na odiv pomocí vůně vaše osobité já.

Osobní vůně je součástí image. Co všechno dokáže prozradit o vaší osobnosti, náladě, ale i potřebách?

20. ledna 2026

Barvou roku se stala bílá. Nebojte se zazářit, neušpiníte se

Módní diktát hovoří jasně – největším trendem tohoto roku je nejen bílá ve...

Pantone Color Institute zvolil barvou roku 2026 Cloud Dancer – přírodní odstín bílé. „Působí jako závan čerstvého vzduchu, protkaný pocitem klidu a pokoje,“ říká o této barvě ředitelka společnosti...

20. ledna 2026

Uklízíte, organizujete a scrollujete příliš? Čím vším potlačujeme emoce a co s tím

Premium
Ilustrační snímek

Slzy, vztek, nadšení, zklamání… Zvykli jsme si držet je pod kontrolou, usmívat se, zvládat, mlčet. Pocity ale nejsou hrozbou – jsou poselstvím. Jak jim dát prostor, aniž by nás pohltily? Vyslyšet je,...

20. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Strach z léků? Samoléčba má rizika, může skončit i mrtvicí, varuje farmaceutka

Premium
Daniela Seberová

Mnoho lidí ztrácí důvěru v doporučení lékařů a raději se léčí sami. „Máme úzkostné pacienty, kteří mají obavy ze všeho chemického, co jim lékař či lékárník doporučí. Také je mnoho těch, kteří se...

19. ledna 2026

Nejdepresivnější den v roce neboli Blue Monday. Jak jste na tom s psychikou

žena deprese smutek

Už dvacet let bývá třetí lednové pondělí, které letos připadá na 19. ledna, označováno jako nejdepresivnější den v roce. Za vším stojí psycholog z britského Cardiffu, který vytvořil vzorec...

19. ledna 2026  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.