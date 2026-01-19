|
Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní
I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...
S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády
Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...
Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity
Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...
S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras
Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...
Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů
Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza, po výměně kyčle už „nebudete chodit jako dřív“ a zlomenina krčku potřebuje klid… Tak si to často...
První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....
Zhubla desítky kil díky injekcím, vysněná postava ji ale stála vlasy
V minulosti pětatřicetiletá trojnásobná maminka Charmaine Hinesová zkusila nespočet diet, aby shodila kila, která nabrala v těhotenství. Nic však nefungovalo, takže na radu lékaře zkusila injekce na...
Když krémy nestačí: Kompletní průvodce moderním liftingem obličeje
Investujeme do drahých sér, zkoušíme obličejovou jógu a hlídáme si pitný režim. Přesto přijde moment, kdy při pohledu do zrcadla zjistíme, že kosmetika už na určité změny nestačí. Propadlé tváře,...
Pohání je strach i nejistota. Tato znamení snadno propadnou ezo a konspiracím
Některá astrologická znamení mají vyšší potřebu pocitu bezpečí, nižší práh snášenlivosti stresu a nepřízně osudu, ale to neznamená, že je s nimi něco špatně. Není problém, když si občas vyložíte...
Strašák jménem perimenopauza: co se děje s tělem ženy po čtyřicítce
I díky slavným ženám, které otevřeně hovoří o menopauze, už toto téma přestává být tabu. Velkou neznámou však zůstává období „před“ – perimenopauza. Přitom skýtá řadu úskalí. Na co se připravit?
Květinový, nebo unisex? I oblíbený parfém o vás mnohé vypoví
Osobní vůně je součástí image. Co všechno dokáže prozradit o vaší osobnosti, náladě, ale i potřebách?
Barvou roku se stala bílá. Nebojte se zazářit, neušpiníte se
Pantone Color Institute zvolil barvou roku 2026 Cloud Dancer – přírodní odstín bílé. „Působí jako závan čerstvého vzduchu, protkaný pocitem klidu a pokoje,“ říká o této barvě ředitelka společnosti...
Uklízíte, organizujete a scrollujete příliš? Čím vším potlačujeme emoce a co s tím
Slzy, vztek, nadšení, zklamání… Zvykli jsme si držet je pod kontrolou, usmívat se, zvládat, mlčet. Pocity ale nejsou hrozbou – jsou poselstvím. Jak jim dát prostor, aniž by nás pohltily? Vyslyšet je,...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Strach z léků? Samoléčba má rizika, může skončit i mrtvicí, varuje farmaceutka
Mnoho lidí ztrácí důvěru v doporučení lékařů a raději se léčí sami. „Máme úzkostné pacienty, kteří mají obavy ze všeho chemického, co jim lékař či lékárník doporučí. Také je mnoho těch, kteří se...
Nejdepresivnější den v roce neboli Blue Monday. Jak jste na tom s psychikou
Už dvacet let bývá třetí lednové pondělí, které letos připadá na 19. ledna, označováno jako nejdepresivnější den v roce. Za vším stojí psycholog z britského Cardiffu, který vytvořil vzorec...