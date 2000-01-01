Některé hvězdy o svých dětech mluví nerady a jakékoli informace o nich si nechávají pro sebe. Jiné ale nemají problém sdělit světu, jak moc jsou na své potomky pyšné. Podívejte se do naší galerie na slavné tváře, které veřejně na děti pějí ódy nebo sdílí život s nimi na sociálních sítích.
Herečka Gabrielle Unionová je ohledně výchovy dětí naprosto otevřená a veřejně o tomto tématu hovoří. V roce 2018 se stala biologickou matkou dívenky, která přišla na svět díky náhradní matce. „Dceru jsem sice neporodila, ale nemiluji o nic míň, než bych milovala dítě, které bych porodila. Je to úžasná dívka. Je velmi bystrá a jsem pyšná na všechny její pokroky a úspěchy. Stejně jako na úspěchy dětí, které má můj partner z předchozího vztahu. Naše děti jsou světlem našich životů,“ uvedla pro Elle herečka.
Herci Dax Shepard a Kristen Bellová v minulosti uvedli, že nechtějí děti kompletně skrývat před světem a dělat, jako by neexistovaly. „Jsou s námi a jsme na ně pyšní. Pochopitelně. Jsou to moje děti, podívejte se na to, jak úžasný jsem já. Moje děti jsou ještě lepší,“ smál se herec v rozhovoru pro Jimmyho Fallona.
Herečka Sophie Turnerová a hudebník Joe Jonas pějí ódy na své dvě dcery. Především Jonas nikdy veřejně nezapomene dcery pozdravit a vychválit. „Miluji vás, holčičky. A jste nejlepší. Vždycky,“ řekl do kamery během jednoho z koncertů.
Herečka Eva Mendesová a její partner herec Ryan Gosling si soukromí dlouhou dobu extrémně střežili a nechtěli o dcerách veřejně hovořit. Dnes už ale o dcerkách mluví i v médiích. „Moje dcery jsou skvělé. Jsou to osobnosti. Jsou jako jejich máma, která je tou nejlepší ženou. Mám štěstí, že mám vedle sebe tuhle trojku. Jsou tak pozorné. Každý den mi někde nechávají vzkaz,“ uvedl Gossling v jednom z rozhovorů, který poskytl v rámci propagace nového filmu Spasitel.
Modelka Chrissy Teigenová si ještě víc uvědomila, jak moc jsou pro ni děti důležité, když v pokročilejším stádiu těhotenství přišla o miminko. „Naše děti jsou tak čisté duše. Vím, že každý rodič říká o svých dětech to nejlepší. Tedy myslím, že by alespoň měl. Ale já opravdu nemohu nic vytknout, přestože mateřství je někdy velmi náročné a vyčerpávající,“ uvedla pro Red Talk. S dětmi se často fotí na společenských akcích a jejich běžný život sdílí i na sociálních sítích.
Dětmi se často na Instagramu chlubí i herečka Tori Spellingová, která má rovnou pět dětí. „Jestli se mi v životě něco povedlo, tak jsou to moje děti. Jsem na ně tolik pyšná,“ sdělila v jednom z příspěvků na Instagramu, když slavila Den dětí.
Ódy pěje na svou dceru Salmu Hájek i moderátorka Zuzana Belohorcová. Krásná blondýnka už oslavila šestnácté narozeniny a pomalu se začíná osamostatňovat a rodině dělá jen samou radost. Stejně tak i mladší Nevio. „Salminka je úžasná mladá dáma. Nechápu, že se najde někdo, kdo ji začne psát hejty,“ uvedla moderátorka. Salma hovoří několika jazyky a už je velmi úspěšná jako modelka. Krásu i dokonalé křivky zdědila po mamince.
Už od útlého věku sdílí dceru se světem i sportovkyně Kateřina Neumannová. Těžko se dá zapomenout na záběry, kdy za lyžařkou přiběhla po skončení závodu její malá dcerka v růžové zimní bundě. Máma na ni může být právem pyšná. Je skvělou studentkou, dobrou sportovkyní a ve světě se rozhodně neztratí. Dnes už sama sdílí se sledujícími Lucie střípky ze života na svém profilu na Instagramu.
Velmi pyšní jsou na své dcery i Herečka Barbora Kodetová a hudebník Pavel Šporcl. Například jejich nejstarší společná dcera šestnáctiletá Sophia byla už v šestnácti letech nominována na prestižní filmovou cenu Český lev. A rodiče prostředním sociálních sítí sdělili, jak moc jsou na dceru pyšní.
Velkým podporovatelem svých potomků je i legendární herec David Prachař. Má celkem pět dětí, které jsou víceméně všechny v jeho šlépějích. Fotografie s dospělými dětmi často přidává na sociální sítě. Nejmladšího syna například podpořil v klipu k písni NEPO. (Na fotografii je s nejstarším synem Jakubem Prachařem)
Poklonu složila vlastní dceři veřejně i herečka Uma Thurmanová. Ačkoli je sama velkou hollywoodskou hvězdou, uvedla, že je extrémně pyšná na výkon dcery v seriálu Stranger Things. „Já vím, že je skvělá. A když se na její výkony před kamerou dívám, jsem tak šťastná. Mít děti je něco neskutečného, protože se těšíte z každého jejich úspěchu,“ uvedla pro People.
„Všechny moje děti jsou úžasné. Nepotřebují se měnit, protože už se narodily dokonalé,“ podotkla herec Will Smith pro E!Online.
Herec Adam Sandler a jeho manželka herečka Jackie Sandlerová zřejmě nemohou být pyšnější, protože obě jejich dcery vkročily do šoubyznysu pravou nohou a stejně jako rodičům se i jim daří ve světě filmu. Obě jsou herečky. „Když se narodily, říkal jsem si, že bych je od toho měl držet dál. Ale ony to měly v sobě. Jsou pro to tak zapálené, jako ryby ve vodě. Jsem na ně pyšný,“ uvedl herec.
Radost z kariéry dcery má i herečka Goldie Hawnová. „Já jsem ji ani nechtěla odrazovat od herectví, protože sama to miluji. Myslím, že herectví je nádherné povolání a moje dcera je v tom tak dobrá. Jsem pyšná máma, přiznávám,“ sdělil v rozhovoru pro Vogue herečka.
Radost má ze syna i herec Rob Lowe. „Hrajeme spolu v seriálu. A je to tak skvělé. On je báječný. Já jsem nikdy nemohl být šťastnější. Myslím tím, že se mi vlastně splnil sen. Děkuji Johnovi,“ uvedl herec. Společně hrají v seriálu Naměkko.
„Moje dcery jsou především krásné bytosti. Uvnitř jsou opravdu úžasné. A ta krása z nich sálá i navenek,“ uvedl herečka Andie McDowellová na adresu svých dcer.
„Kaia je ambiciózní mladá žena, která se ve světě neztratí. Je do práce stejně zapálení jako já a jsem ráda, že šla v mým šlépějích,. Alespoň ji mohu dávat rady, pokud si pro ně přijde,“ svěřila se pro Elle modelka Cindy Crawfordová.
Dětmi se ráda chlubí i herečka Meryl Streepová, která je jednou z nejžádanějších hollywoodských hvězd. Její dcery jdou v jejích šlépějích. „Já jsem nikdy nemluvila o tom, že bych chtěla, aby děti dělaly, co dělám já. Vtipkovala jsem, že by bylo vhodné mít v rodině lékaře, ve stáří se to hodí,“ smála se v rozhovoru pro pořad The Late show with Stephen Colbert.
Herečka Lucie Benešová v minulosti několikrát uvedla, jak moc si přála velkou rodinu, kterou si vysnila. Je hrdou mámou čtyř dětí. Jednu dceru adoptovala, další tři děti porodila. Dnes už je také hrdou babičkou. Děti jsou pro ni v životě vším. Úspěchy dětí pyšně ukazuje na Instagramu, kde sdílí i další střípky ze svého soukromého života.
„Ona je nezkrotná bohyně, která má svou hlavu a umí to tak rozjet, že i já koukám,“ uvedl hudebník Billy Ray Cyrus o své dceři zpěvačce Miley Cyrusové v rozhovoru v roce 2018.
O dcerách se vyjadřuje v superlativech i herečka Demi Moore. „Moje dcery jsou jako moje nejlepší přítelkyně. Děkuji osudu, že mi přinesl do života tak silné osobnosti a úžasné ženy,“ sdělila na Instagramu Moore.
Dříve se úspěchy syna rád chlubil i herec Martin Sheen. Chodil s ním na společenské akce a rozdával rozhovory. Zlom nastal ve chvíli, kdy se Charlie Sheen veřejně přiznal k tomu, že je HIV pozitivní. Přesto na něj otec nezanevřel. „Myslím, že za hodně negativních věcí v jeho životě mohu já. On je v jádru moc dobrý člověk,“ sdělil pro Netflix Martin Sheen.
Velkou podporu projevuje synovi herci Domhnallovi Gleesonovi i jeho otec herec Brendan Gleeson. „Podpořil bych ho ve všem, pro co se rozhodne. Protože na co sáhne, to je dobré,“ uvedl pro Daily Mail herec.
„Gwyneth je ještě lepší herečka než já sama. Dokáže ztvárnit jakoukoli hereckou polohu,“ uvedla pro Hello! herečka Blythe Dannerová, matka herečka Gwyneth Paltrowové.
Na sociálních sítích se s radostí chlubí svou krásnou dcerkou Rumiou i zpěvačka Monika Bagárová. Holčička jí dělá jen samou radost.
Radost z nádherných dcer má i moderátorka Iva Kubelková. Obě její dcery zdědily její půvab.
Život dětí na sociálních sítích sdílí i herečka Nikol Leitgeb. Ukazuje realitu všedních dní a nezapomíná zmínit, jak moc pro ni její dva synové znamenají. Chlapečci jsou šikovní a milují je i sledující Ńikol.
Radost z dětí sdílí na sociálních sítích i modelka Andrea Verešová. Dcera Vanessa po mamince zdědila krásu.
Syna Jiříka ukazuje na Instagramu pravidelně i modelka Aneta Vignerová. Šikovný malý blonďatý klučík je učiněné sluníčko.
S úspěchy synů se ráda podělí se světem i modelka Simona Krainová. Chlapci dělají rodičům samou radost.
Na své rozkošné syny je velmi pyšná i zpěvačka Monika Absolonová. Před světem je neskrývá a na sociálních sítích se občas objevují. Pochopitelně jsou středobodem zpěvaččina světa.
Momenty ze života sdílí na Instagramu Vendula Svobodová. Pochopitelně tam patří i úspěchy jejích dvou synů. Její nejmladší syn Pepíček je velký dobrodruh stejně jako jeho tatínek Pepa. (na fotografii)
Kompletní život na Instagramu sdílí i herečka a zpěvačka Míša Tomešová. A ukazuje tam i své dva syny, kteří jí a manželovi dělají jen samou radost. Vypadá to, že se možná dají i na stejnou dráhu jako rodiče. V divadle jsou jako doma.
ódy pěje veřejně na své syny i malou dcerku i modelka Alena Šeredová, která už několik let žije v Itálii.
Veřejně podporují děti i fotbalista David Beckham a návrhářka Victoria Beckhamová. Vždy na děti pěli ódy. A to i poté, co se světem prohnal „skandál“, který se týkal údajně nevhodného chování Victorie vůči synovi na jeho vlastní svatbě.
Podnikatelka Zuzana Strausz Plačková je jednou z VIP maminek, která ukazuje děti na Instagramu. Málokdo tak často hovoří o svých dětech v superlativech. Má malinkou holčičku a syna. A opakovaně uvádí, jak moc pro ni její děti znamenají.
Ačkoli se Českem prohnala bouře hejtů na osobu Josefa Kokty a jeho styl výchovy, přesto nelze Koktovým upřít, že opakovaně své děti na sociálních sítích chválili. Ornella mnohokrát uváděla, jak moc je na své děti pyšná.
„Děti jsou pro mě všechno. Jsou pro mě to nejdůležitější. Jsou úžasní a miluji je. Vždy tady budu pro ně,“ uvedla opakovaně modelka Lela Vémola na Instagramu.
Velmi pyšný je na své děti i hudebník Janek Ledecký. Zatímco jeho syn je úspěšným výtvarníkem, jeho dcera je zase úspěšnou snowboardistkou a lyžařkou. „Ester je fantastická,“ uvedl Ledecký.
„Leni je tak úžasná. Já jsem si vysnila dokonalou holčičku. Ona ale předčila vše, co jsem si vysnila,“ uvedla modelka Heidi Klumová na dresu své dcery Leni na Instagramu.
Veřejně podporují své děti i manželé Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas. „Jsem na ně tolik pyšná. Děti slavných rodičů to nikdy nemají jednoduché. Lidé si myslí opak, ale je na ně vyvíjen extrémní tlak,“ myslí si herečka.
