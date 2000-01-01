Česko je poměrně malou zemí, ale v Hollywoodu si ji celkem oblíbili. Skvěle se tu totiž točí filmy a slavné hvězdy se tu v posledních letech střídají jako na běžícím páse. Podívejte se do naší galerie, které přední herečky a herci u nás pobyli, aby natočili filmové trháky.
Herec Leonardo DiCaprio Česko v minulosti navštívil, když se účastnil filmového festivalu v Karlových Varech. Tehdy to byl ještě mladý klučík, kterého ta pravá kariéra čekala. V současnosti tu natáčí pod taktovkou režiséra Martina Scorsese, a paparazzi fotografům už se dokonce podařilo herce zachytit během natáčení. Dnes je jednou z největších hollywoodských hvězd a na filmovém plátně brzy uvidíme jeho výkon ve snímku What Happens at Night.
Aktuální hereckou kolegyní DiCapria je herečka Jennifer Lawrence. Objevili se spolu bok po boku už ve filmu K zemi hleď! a nyní v Česku natáčí snímek What Happens at Night. Jennifer je tedy další hollywoodskou kráskou, která se podívala kvůli natáčení do naší země.
Herec Mads Mikkelsen v minulosti v Česku natáčel snímek Casino Royale. V současnosti můžete tuto hereckou legendu v Praze opět potkat, je totiž jednou z hlavních hvězd letošního Comic Conu. Podle fanoušků je jednou z nejmilejších hvězd, která se u nás ukázala, a to ve filmech přitom často hraje pěkné darebáky. Ochotně se však v soukromí fotí s fanoušky, nechová se jako žádná celebrita a po Praze se pohybuje pěšky a bez bodyguardů a nasává atmosféru města.
Herec Orlando Bloom v Česku dokonce několik měsíců kvůli natáčení bydlel. A naši vlast si opravdu zamiloval. Pobýval tu i se svým psem a přiletěla se za ním podívat i jeho tehdejší partnerka, zpěvačka Katy Perry, se kterou Česko procestoval. Bloom pravidelně jezdil na vyjížďky na kole a zamiloval si v centru Prahy několik podniků, kam chodil pravidelně. Nebydlel v hotelu, ale měl pronajatý velký byt na nábřeží.
Herec Tom Cruise natáčel v Česku opakovaně. Když tu pobýval i se svou tehdejší manželkou, herečkou Nicole Kidmanovou, a dvěma adoptovanými dětmi, byli ubytovaní v hotelu Praha. Tehdy se jednalo o nejluxusnější hotel, dnes už na jeho místě stojí jiná budova. Herec tu natáčel film Mission Impossible.
Herec Josh Holloway se v Praze také objevil díky natáčení snímku Mission Impossible. Jednalo se konkrétně o čtvrtý díl. Měl několik natáčecích dnů na hlavním nádraží. Podle štábu byl extrémně milý a sympatický. A ačkoli mu jeho tým zakázal fotit se s fanoušky i komparzem, s radostí to porušoval. Zdá se, že ačkoli hraje často záporné role, ve skutečnosti je to milý chlap.
Herec Sean Connery v České republice natáčel v roce 2002 fantasy film Liga výjimečných. Natáčení probíhalo několik měsíců v Praze, přičemž štáb využil například interiéry pražských památek či studia. Snímek měl v Praze v roce 2003 také evropskou premiéru. A o tu bojoval sám herec. Nebýt jeho, zřejmě by se premiéra konala jinde.
Herec Gerard Depardieu v Česku natáčel během života několik filmových projektů. A nakonec se do Prahy téměř trvale přestěhoval. Paparazzi fotografové ho pak v centru města například vyfotili, jak si poklidně kupuje uzeniny v masně. A dokonce se před nedávnem spřátelil s herečkou Sarou Sandevou.
Hvězda seriálu Akta X, herečka Gillian Andersonová, v Česku natáčela válečné drama s názvem Bílý ptáček: Zázračný příběh. Podle fotografů byla velmi příjemná a sympatická a rozdávala během pauz úsměvy na všechny strany.
Herečka Rosamund Pike se do Česka dokonce díky natáčení seriálu Kolo času na několik měsíců nastěhovala, a to rovnou s celou rodinou. Vyprávěla pak humorné příběhy, na které ona ani její děti nikdy nezapomenou. Třeba jako když během sjíždění Vltavy její děti poprvé na vlastní oči uviděly na veřejnosti hulákající opilce, kteří se po řece plavili.
Hollywoodský herec Heath Ledger už bohužel není mezi námi, ale také v Česku natáčel. Pobýval tu díky natáčení snímku Příběh rytíře. A zamiloval se tu do herečky Heather Grahamové, se kterou pak nějaký čas i randil.
Další herečka, která zde natáčela, tedy není nikdo jiný než již zmíněná Heather Grahamová. I ona byla v Česku kvůli Příběhu rytíře a kromě vzpomínek na filmování si odvezla i lásku. Bohužel jim to s Heathem moc dlouho neklapalo.
Herečka Cara Delevingne ztvárnila vílu Vignette Stonemoss v seriálu Carnival Row, který se natáčel v Česku. Stejně jako herec Orlando Bloom tu tedy pravidelně pobývala. Ale s ohledem na další rozdělané projekty dál cestovala po celém světě. Oslavila tu však například své narozeniny kousek od pražské náplavky. Podnik pak dokonce navštívila policie, protože bylo v místě hlášeno rušení nočního klidu.
Na natáčení v Česku zřejmě nikdy nezapomene herec Bruce Willis. Našel si tu totiž prý dokonce partnerku, která za ním pak cestovala do USA. Vztah však neměl dlouhé trvání. Herec zde točil snímek Hartova válka.
Herec Keanu Reeves i v Praze ukázal, že je opravdu skvělý chlap se srdcem na správném místě. Po městě jezdil na vypůjčené motorce, jedl sám bez bodyguardů v normálních podnicích a s radostí se podepisoval fanouškům, kteří na něj čekali před hotelem. Natáčel zde akční thriller Ballerina.
Herec Brad Pitt v České republice sice nenatáčel film, ale reklamní spot. Natáčení probíhalo v centru Prahy, konkrétně v okolí Národního divadla.
Společně s ním tu byla i jeho tehdejší manželka, herečka Angelina Jolie. Jejich návštěva byla vskutku výjimečná, protože například s dětmi navštívili zoo v noci, aby měli soukromí a nikoho nepotkali. Herečka tu točila mimo jiné akční film Wanted.
Herec Tom Holland se v Česku ukázal díky natáčení hollywoodského snímku Superman. Točil například v Liberci nebo na Karlově mostě v Praze.
A společně s ním v již zmíněném filmu hrála i herečka Zendaya. I ona tak naši vlast navštívila.
Herec Johnny Depp v České republice natáčel zejména thriller Z pekla z roku 2001, během kterého vznikaly některé scény v Praze a okolí. O několik let později se do Česka znovu vrátil díky účasti na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Herečka Queen Latifah v Česku pobývala zejména v Karlových Varech, kde natáčela film Poslední prázdniny po boku herce Gerarda Depardieu, ale například i české herečky Lucie Vondráčkové a dalších.
Herec Daniel Craig v Česku natáčel „bondovku“ Casino Royale z roku 2006. Později, když se vyjadřoval k naší vlasti, poznamenal, že jsou naše cesty hotový tankodrom. Ten nejlepší dojem jsme na něj zkrátka zřejmě neudělali.
Herec Wesley Snipes v minulosti v Česku natáčel snímky Blade: Trinity, Blade 2 a Neporazitelný. Do naší vlasti se tak vracel opakovaně. A jednou dokonce skončil v nemocnici. Byl hospitalizován s lehkými popáleninami na obličeji a zarudlými rohovkami. Během natáčení filmu Blade 2, které se konalo v ateliérech a pražských Letňanech, totiž společnost, která zajišťovala osvětlení, udělala zásadní chybu. Nechala na herce i štáb šest hodin svítit „horské sluníčko“. Všichni se tak spálili a někteří herci skončili v nemocnici.
Herec Chris Hemsworth v Praze několik týdnů bydlel v hotelu hned vedle Karlova mostu. Každý den se fanouškům natáčel, jak cvičí v posilovně nebo jak s manželkou cestují po města a ochutnávají třeba trdelník. Natáčel zde pokračování akčního filmu Vyproštěn.
Herec Vin Diesel v České republice natáčel dva známé zahraniční filmy. Jednalo se o snímky xXx a Babylon A.D.. Během natáčení xXx došlo k tragické nehodě, při níž zemřel kaskadér.
Herec Adam Sandler v roce 2021 natáčel v České republice sci-fi drama Kosmonaut z Čech pro Netflix. Natáčení probíhalo v Praze, v Bernarticích na Písecku a také v Českém Švýcarsku. Snímek, ve kterém hraje hlavní roli českého astronauta Jakuba Procházky, měl premiéru v roce 2024. Sandler si během pobytu důkladně prošel Prahu, a dokonce chodil hrát basketbal na hřiště jedné ze škol na Malé Straně. Pobyt v Česku si náramně užíval.
Herec Jesse Eisenberg v České republice natáčel válečné drama Odpor, které šlo do kin v roce 2020.
Herec Matt Damon v České republice natáčel několik významných filmů, přičemž Praha se stala kulisou pro jeho akční začátky i další projekty. Jednalo o snímky Agent bez minulosti z roku 2002, Eurotrip z roku 2004 a Kletba bratří Grimmů z roku 2005.
Herec Liam Neeson v České republice natáčel hned několik filmů, mezi nejznámější patří Bídníci z roku 1998, Van Helsing z roku 2004 a Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň z roku 2005.
Zpěvačka a herečka Barbra Streisandová v Československu točila film Jentl, a to už v roce 1983. Pobyt zde si užívala plnými doušky, a dokonce se byla podívat na představení Hello, Dolly!. Hlavní roli tehdy měla herečka Laďka Kozderková. Její herecký výkon Streisandovou naprosto uchvátil. Režisér Zdeněk Troška byl tehdy během natáčení pomocným režisérem a s herečkou měl přátelský vztah. „Milovala české větrníky, ale nemohla je tehdy jíst, aby výrazněji nepřibrala. Ale já jsem jí dával tajně ochutnat,“ smál se Troška.
Herec Ryan Gosling v létě 2021 natáčel v Praze akční thriller The Gray Man pro Netflix. Natáčení probíhalo v centru města, například na Palachově náměstí nebo u Národní galerie. Zahrnovalo i rozsáhlé akční scény s hořícími auty.
Herec Tom Hardy v České republice v roce 2013 natáčel americký thriller Dítě číslo 44. Film se točil na několika místech v Praze například v prostorách stanice metra Anděl nebo v Národním muzeu. Ale točilo se i mimo metropoli. Například na zámku Hořín nebo ve vojenském prostoru Ralsko, kde si Hardy spolu s hereckým kolegou Garym Oldmanem zaplavali v Máchově jezeře.
Herečka Kate Beckinsale v České republice natáčela zejména pátý díl upírské ságy s názvem Underworld: Krvavé války, který šel do kin v roce 2016.
Herečka Scarlett Johanssonová natáčela v České republice v roce 2018 oceňovaný film Králíček Jojo.
Ve filmu Everything is Illuminated hraje herec Elijah Wood židovského studenta a právě tento snímek se natáčel v Česku. Milovníci Pána prstenů mohli tehdy Wooda potkat, jak se prochází ulicemi Prahy.
Herec John Malkovich v Česku natáčel film Bídníci.
Herec Bill Skarsgård natáčel v České republice gotický horor Nosferatu z roku 2024 režiséra Roberta Eggerse. Natáčení probíhalo od února do května 2024 převážně v Praze a také na hradě Pernštejn. Herec si prostředí českého hlavního města pochvaloval při své další návštěvě Prahy v březnu 2025.
Herec Jared Harris společně s DiCapriem a Lawrence natáčel v Česku snímek What Happens at Night.
Herec Dwayne Johnson, známý také jako „The Rock“, v České republice natáčel část akčního snímku Pobřežní hlídka z roku 2017.
Herečka Sigourney Weaverová se do Česka vypravila kvůli natáčení snímku Sněhurka: Příběh hrůzy z roku 1997.
A kvůli stejnému snímku se sem vypravil i herec Sam Neill. A později zde natáčel i snímek Doktor Živago.
Herec Paul Walker zemřel před pár lety během tragické nehody. Ale v České republice natáčel v roce 2004 akční thriller Zběsilý útěk, který režíroval Wayne Kramer. Natáčení probíhalo v Praze a okolí, přičemž ve filmu se objevila i řada českých lokací a v menší roli se představil také český herec Karel Roden.
Herec Edward Norton Česko poprvé navštívil s Formanovým filmem Lid versus Larry Flynt a pak byl hostem karlovarského festivalu. Nakonec se do naší vlasti vrátil ještě jednou, aby natáčel snímek Iluzionista.
Herec F. Murray Abraham v Česku natáčel film Miloše Formana Amadeus.
Herec Michael Douglas natáčel v České republice v roce 2014 špionážní thriller V utajení.
Herec Arnold Schwarzenegger sice v České republice nenatáčel žádný velký hollywoodský celovečerní film, ale v roce 2015 zde točil utajenou reklamu.
Herec Clive Owen natáčel v České republice na přelomu let 2012 a 2013 historický akční film Poslední rytíři.
Herečka Keira Knightley natáčela v České republice válečné drama Zraněná srdce, které šlo do kin v roce 2019.
