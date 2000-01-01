náhledy
Mohly by mít chůvy, uklízečky, zahradníky i kuchařky. Místo toho si ale některé hvězdy zvolily soukromí a čas strávený s dětmi. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti šokovaly svět, když například přiznaly, že samy uklízejí, a raději na čas opustily Hollywood, jen aby se věnovaly dětem.
Herci Ashton Kutcher a Mila Kunisová nechtěli pro své děti chůvy. A také nechtěli, aby jejich děti viděly, že se jim o domácnost stará někdo jiný. Takže uklízejí sami a děti jim pomáhají, aby měly dobrou průpravu do života. „Nikdo vedle nich nebude stát a říkat, co mají dělat. Musí se to naučit, dnešní svět není procházka růžovou zahradou,“ myslí si herci.
Poslední dobou se na herečku Blake Lively nepěly moc ódy kvůli sporu s režisérem snímku Námi to končí, ve kterém hrála jednu z hlavních rolí. Dřív ji ale Hollywood nemohl vynachválit, protože byla skromná a rodinu měla vždy na prvním místě. „Děti jsou malé jen jednou. Já vím, že mohu mít několik chův, mohu je dávat do jeslí a točit. Ale pak budu v důchodu sedět doma v křesle a plakat, že jsem s nimi nebyla, když měly zájem. Takže raději budu s nimi, jsou pro mě všechno,“ nechala se slyšet herečka v minulosti. S péčí o děti jí ale pomáhal manžel, herec Ryan Reynolds, babičky i sestry. Sama na ně tedy úplně nebyla. Navíc si je brala i na natáčení.
Herečka Zendaya uvedla, že nepotřebuje osobní vizážistku ani asistentku. „Umím se nalíčit sama. Osobně vím, v čem se cítím dobře. A kafe si také umím koupit sama,“ podotkla pro People kráska.
Herečka Claire Danesová bydlí v honosné vile v Los Angeles. Má paní na výpomoc, která jí uklízí, ale odmítá kohokoli pustit do kuchyně, protože tam je její království. Miluje vaření a uklizenou kuchyň, takže si po sobě vždy dá vše do pořádku. „Když něco udělám špatně já, mohu se zlobit maximálně sama na seba. A to je za mě v pořádku,“ sdělila.
Herec Rainn Wilson (na snímku úplně vlevo) nemá rád, když mu doma někdo uklízí a leze mu do soukromí. Tak si raději dělá všechno sám. A aby toho neměl nad hlavu, dělá co nejmenší nepořádek. Jeden čas dokonce používal papírové nádobí a plastové příbory. Má „pod čepicí“.
Herečka Ashley Greene uvedla, že během natáčení snímku Stmívání měla okolo sebe tolik asistentů, až se jich „přejedla“. Od té doby si chce dělat věci po svém. Pokud to jen trochu jde, v domácnosti si věci obstarává sama.
Herečka Eva Mendesová se po narození dcer rozhodla stáhnout z Hollywoodu, aby se jim mohla plně věnovat. Nechtěla chůvy ani pomoc v domácnosti. Plně podporovala kariéru partnera, herce Ryana Goslinga a veškerý volný čas trávila s dětmi. Nyní jsou dcerky už samostatnější a Eva opět začíná myslet na práci.
Málokdo by asi řekl, že Cardi B bude odmítat pomoc v domácnosti. Největším relaxem je podle ní mytí nádobí. Doma má sice plně vybavenou kuchyň a nechybí myčka, ale u mytí nádobí se prý nejlépe odreaguje.
Dokonce i zpěvačka Katy Perry ještě v době chození s hercem Orlandem Bloomem uvedla, že je pro ni přirozené uklízet si doma sama a nechce, aby jí někdo narušoval soukromí. Dnes už to asi bude trochu jinak, protože je nejen po boku dcerky, ale také si našla novou známost a na domácí práce už asi bude méně času.
„Chodím sama nakupovat jídlo, sama ráda vařím manželovi i dětem. Uklízím a zpívám si, když vysávám. Odmala jsem byla vychovávaná tak, abych se o domácnost dokázala postarat, a navíc mě to baví,“ uvedla herečka Sarah Jessica Parkerová pro Vogue.
Herečka Bryce Dallas Howardová pro změnu odmítá vizážistky. Líčení ji baví, je to její koníček a nepotřebuje nikoho k ruce. Navíc se sama zajímá o nejnovější trendy v líčení, takže jde s dobou a je „in“.
Hudebnice Jameela Jamilová odmítla osobní asistentku. A dokonce je prý stará škola a vše si zapisuje do normálního diáře.
Herečka January Jonesová miluje práci na zahradě a vaření. Kdokoli by jí začal sekat trávník nebo zastřihovat květiny, byl by oheň na střeše.
Herečka Sarah Michelle Gellarová si po narození dětí dala nějaký čas pauzu od herectví, aby se jim mohla plně věnovat. Neměli chůvu a dodnes jsou za své rozhodnutí rádi, ačkoli jim to kolegové z šoubyznysu vymlouvali. „Jsme si blízcí. Chtěla jsem své děti opravdu znát, ne je vídat hodinu denně a nevědět, co se jim honí hlavou,“ podotkla.
Herečka a hudebnice Tiffany Haddishová prý není z cukru a v domácnosti zastane vše, co je potřeba. Nemá ráda pouze montování nábytku nebo přidělávání polic. Na to má partnera nebo hodinového manžela. Jinak ale o sobě ráda tvrdí, že je soběstačná a nezávislá.
Chůvu i pomoc v domácnosti odmítal i manžel herečky Alexis Bledelové. Zda s tím byla v „pohodě“ herečka, nikdo neví. Pár je ale stále spolu a žádné neshody zatím na veřejnost neprosákly.
Chůvu i paní na výpomoc v domácnosti odmítala i herečka Helena Bonham Carterová. „Uvědomila jsem si, že chci život prožít a ne zahazovat hodiny denně úklidem,“ sdělila později. Svůj názor na pomoc v domácnosti evidentně po pár letech přehodnotila.
Asi nejskromnější osobností v Hollywoodu je bez pochyb herec Keanu Reeves. Ten nepotřebuje k životu luxus, peníze dává na charitu, žije v poklidu se svou partnerkou, umělkyní Alexandrou Grantovou, nepotřebuje nikoho na úklid a dokonce i sám vaří. Takový muž se dnes už jen tak nevidí. Speciálně v kruhu hollywoodských hvězd.
Chůvu i pomoc v domácnosti odmítá hudebník Ed Sheeran. I on patří mezi nejpokornější osobnosti.
