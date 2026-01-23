|
Mohly mít chůvy, uklízečky i kuchařky. Tyto celebrity to ale odmítly
Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní
I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...
Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity
Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...
Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže
Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...
Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky
Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....
První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....
Když byl sex tabu a dvaadvacetiletá žena bez dětí divná. Století randění a vztahů
Nemějte obavy, žádná lekce dějepisu vás rozhodně nečeká. Pojďme se společně podívat, jak se za posledních sto let proměňovalo hledání partnera, sňatky i přístup k sexu. Možná si po téhle exkurzi...
Žena se čtyřicet let nesmála, aby zabránila vzniku vrásek
Tess Christianová je už od puberty posedlá dokonalou krásou a je pro ni důležité, aby vypadala co nejlépe. Nechce si ovšem dopomáhat plastikami nebo botoxem, takže se už před čtyřiceti lety rozhodla,...
Elegance i osobitost. Eva Pavlová u papeže zazářila. Jak to zvládly první dámy před ní?
Dodržení přísného vatikánského protokolu, výhradně černá barva a pečlivě volené detaily – Eva Pavlová během audience u papeže Lva XIV. ukázala, že i v prostředí plném tradic může oblečení vyprávět...
Kozačky pro seniorky v zimě a na jaře. Pohodlí bez ztráty elegance
Zima i začátek jara patří k nejrizikovějším obdobím roku z hlediska sněhu, ledovky, ale také deště. Dobře zvolená obuv přitom může výrazně snížit riziko pádu, a to aniž byste musely rezignovat na...
Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí
Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...
Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu
Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím...
Horoskop pro každé znamení na 5. týden roku 2026
Co nás čeká ve dnech na přelomu měsíce ledna a února? Lvi, úplněk vás může potrápit a připomenout vám potíže se spaním nebo s trávením. Pokud přetrvávají, řešte je a nesvádějte je na Měsíc. Vodnáři,...
Naservírujte si Dolomity na stůl. Tyto ladinské dobroty vás zasytí
Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou...
Dítě si nevšimne, že je v pasti predátora. Ví, jak ho zmanipulovat, varuje expertka
Dáreček za odměnu. Lichotivá slova o báječném talentu. Soukromé lekce navíc. Všichni si přejeme zažít pocit, že je naše dítě výjimečné! Ale co když je to celé léčka končící sexuálním zneužíváním?...
Prodej bytu 3+1, 63 m2, Ostrava, ul. Čujkovova
Čujkovova, Ostrava - Zábřeh
3 800 000 Kč
Mohly mít chůvy, uklízečky i kuchařky. Tyto celebrity to ale odmítly
Mohly by mít chůvy, uklízečky, zahradníky i kuchařky. Místo toho si ale některé hvězdy zvolily soukromí a čas strávený s dětmi. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti šokovaly svět, když...
Nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé, říká ředitelka potravinové banky
Věra Doušová prožila život, který by vydal na román. Životem bývalé disidentky se vždy jako červená nit vinula touha pomáhat druhým. I proto dnes stojí v čele potravinové banky a kromě věcné pomoci...