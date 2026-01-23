Mohly mít chůvy, uklízečky i kuchařky. Tyto celebrity to ale odmítly

Mohly by mít chůvy, uklízečky, zahradníky i kuchařky. Místo toho si ale některé hvězdy zvolily soukromí a čas strávený s dětmi. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti šokovaly svět, když například přiznaly, že samy uklízejí, a raději na čas opustily Hollywood, jen aby se věnovaly dětem.
Jsou slavní, ale jsou skromní. Někdy možná až zbytečně moc. Ashton Kutcher a Mila Kunisová v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) Blake Lively a Ryan Reynolds na Time100 Gala v New Yorku (24. dubna 2025) Zendaya (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025) Claire Danesová v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026) Rainn Wilson, Steve Carell, Jenna Fischerová, John Krasinski a B. J. Novak v... Ashley Greene na People's Choice Awards (Los Angeles, 18. ledna 2017) Ryan Gosling, Eva Mendesová a jejich dcera Amanda na olympiádě ve Versailles... Cardi B Katy Perry na Breakthrough Prize v Santa Monice (5. dubna 2025) Sarah Jessica Parkerová v Los Angeles (6. ledna 2026) Bryce Dallas Howardová na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince...

