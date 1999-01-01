Jsou stále spolu a nic je nerozdělí. Řeč je o hollywoodských párech, které se daly dohromady už před řádkou let a stále jim to klape. Navíc jejich příběhy zní jako pohádková romance, kterou by chtěl zažít každý. Podívejte se do galerie, které páry by mohly jít příkladem celému světu.
Příběh lásky George a Amal Clooneyových je důkazem, že i ti nejvytrvalejší hollywoodští svobodní mládenci mohou podlehnout lásce na první pohled. Jejich romance se vyvinula od nečekaného setkání v Itálii až po pohádkovou svatbu a vybudování rodiny. Vše začalo v červenci 2013, kdy společný přítel přivedl britskou právničku Amal Alamuddinovou na návštěvu Georgeovy vily u italského jezera Como. Nedlouho na to se v roce 2014 zasnoubili, v tomtéž roce se vzali a o tři roky později přivítali na světě dvojčata dceru Ellu a syna Alexandera. A jsou stále jako hrdličky i dvanáct let po svatbě.
Herci Blake Lively a Ryana Reynolds jsou považováni za jeden z nejstabilnějších a nejpopulárnějších párů Hollywoodu. Jejich vztah se vyvinul z přátelství, které začalo v roce 2010 během natáčení filmu Green Lantern. V době natáčení byli oba zadaní. Ryan byl ženatý se Scarlett Johanssonovou a Blake randila s kolegou Pennem Badgleym. Sblížili se o rok později, kdy šli dokonce na dvojité rande. V roce 2012 se tajně vzali a dnes už spolu mají čtyři děti. A stojí při sobě jako málokdo v Hollywoodu.
Manželství herců Toma Hankse a Rity Wilsonové patří k nejstabilnějším v Hollywoodu. Jejich vztah začal v roce 1981. Vzali se v dubnu 1988 a společně překonali těžké životní zkoušky, včetně Ritina boje s rakovinou prsu. I po letech o sobě mluví s velkou úctou a láskou. Jejich příběh je důkazem, že pravá láska a vzájemná podpora fungují i v náročném prostředí šoubyznysu. Mají dva společné syny.
Romantický příběh Victorie a Davida Beckhamových patří k nejsledovanějším moderním pohádkám šoubyznysu. Pár, který tvoří ikona pop music a slavný fotbalista, dokázal vybudovat impérium a ustát obrovský tlak médií i náročné životní zkoušky. Příběh lásky se začal psát v roce 1997. Tehdy čtyřiadvacetiletá Victoria, známá jako Posh Spice ze skupiny Spice Girls, navštívila fotbalový zápas Manchesteru United. David byl v té době vycházející hvězdou klubu a přiznal, že měl pro zpěvačku slabost už dlouho předtím. Když se po zápase poprvé setkali, okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Od roku 1999 jsou svoji a mají čtyři děti. I přes občasné mráčky v jejich vztahu převážně svítí slunce.
Romantický příběh Beyoncé a Jay-Z je moderní pohádkou hudebního průmyslu. Začal v roce 2000, kdy se tehdy osmnáctiletá zpěvačka poprvé setkala s o dvanáct let starším raperem. Jejich láska se zrodila ze společné práce a provázely ji jak obrovské profesní úspěchy, tak osobní krize. Dnes jsou považováni za nekorunovaný královský pár světové hudby a společně vychovávají tři děti: dceru Blue Ivy a dvojčata Rumi a Sira. Jejich vztah už dávno přesahuje rámec běžného manželství a fungují také jako mimořádně úspěšní obchodní partneři, kteří navzdory všem překážkám nadále tvoří pevný tým.
Romantický příběh herců Ryana Goslinga a Evy Mendesové začal v roce 2011 na natáčení filmu Za borovicovým hájem. Dnes tvoří jeden z nejstabilnějších, ale zároveň nejvíce střežených párů Hollywoodu, vychovávají dvě dcery a jejich láska vzkvétá daleko od záře reflektorů.
Láska herců Sarah Michelle Gellarové a Freddiho Prinze Jr. je obdivuhodná. Poprvé se potkali na natáčení kultovního hororu Tajemství loňského léta v roce 1997. Jiskra ale zpočátku nepřeskočila. Freddie v jednom z rozhovorů přiznal, že si zpočátku příliš nesedli, protože Sarah byla energická Newyorčanka, zatímco on pohodový kluk z jižní Kalifornie. Stali se z nich však dobří přátelé a po náhodném setkání v roce 2000 se do sebe zamilovali. Dnes spolu mají dvě děti, jsou svoji a stále jsou jako dvě hrdličky.
Romantický příběh moderátorky Ellen DeGeneresové a herečky Portie de Rossi začal v roce 2001, ale skutečným přiznaným párem se staly až na konci roku 2004. Pro Portii to byla láska na první pohled, kvůli obavám ze ztráty herecké kariéry však svou orientaci zpočátku tajila. Dnes tvoří jeden z nejznámějších párů Hollywoodu.
Romantický příběh zpěváka Johna Legenda a modelky Chrissy Teigenové začal v roce 2006 na natáčení Legendova videoklipu k písni „Stereo“. Dnes patří k nejstabilnějším a nejoblíbenějším párům v Hollywoodu. Měli svatbu jako z pohádky a dnes už spolu vychovávají čtyři děti.
Vztah herců Goldie Hawnové a Kurta Russella je jedním z nejkrásnějších a nejtrvalejších v Hollywoodu. Ačkoli jsou spolu od roku 1983 a vychovali spolu čtyři děti, nikdy se nevzali. Jejich láska totiž stojí na svobodné volbě, vzájemném respektu a humoru.
Romantický příběh herců Harrisona Forda a Calisty Flockhart začal v lednu 2002 na předávání cen Zlaté glóby. Tehdy sedmapadesátiletý Ford údajně „náhodou“ rozlil pití na o pětadvacet let mladší představitelku Ally McBealové. Z trapné situace se však vyklubala láska na první pohled a od té doby tvoří jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu.
Milostný příběh herců Penélope Cruzové a Javiera Bardema je ukázkou toho, jak se z dlouholetého přátelství a profesního respektu vyvinulo jedno z nejstabilnějších hollywoodských manželství. Dvojice, která spolu začala randit v roce 2007, si své soukromí od začátku přísně střeží. Tajně se vzali a stále jsou spolu. Mají spolu dvě děti.
Romantický příběh herců Daniela Craiga a Rachel Weiszové patří k nejkrásnějším a nejtajemnějším v Hollywoodu. Přestože se znali jako přátelé od roku 1994, kdy spolu hráli v londýnském divadle, jejich cesty se na dlouhé roky rozešly a začali randit až v prosinci 2010 po společném natáčení thrilleru Dream House. Dnes jsou manželé a mají spolu syna.
Romantický příběh Baracka a Michelle Obamových začal v roce 1989 v právnické firmě Sidley & Austin v Chicagu. Tehdy pětadvacetiletá Michelle Robinsonová dostala za úkol dělat mentorku mladému letnímu praktikantovi, kterým byl šestadvacetiletý Barack. Zpočátku byla skeptická, ale po prvním rande – které zahrnovalo návštěvu Institutu umění, procházku, film a zmrzlinu – byla zcela okouzlena. Nakonec se vzali, mají dvě dcery a za sebou mají i období v čele USA jako prezident a první dáma.
Příběh lásky prince Williama a princezny Kate připomíná moderní pohádku. Začal na univerzitě, prošel si zkouškami na očích veřejnosti a vyústil ve vybudování stabilní rodiny, která je dnes hlavním pilířem moderní britské monarchie.
Příběh britského krále Karla III. a královny Camilly je jednou z nejvytrvalejších a nejsložitějších lásek v moderní královské historii. Dvojice se seznámila již v 70. letech 20. století, ale trvalo více než tři desítky let, překonání dvou rozvodů a obrovský mediální tlak, než mohli konečně uzavřít manželství. O to víc obdivuhodná jejich láska je.
Příběh herců Adama Brodyho a Leighton Meesterové je často označován jako skutečný románek ze seriálového nebe. Dvě největší hvězdy ikonických televizních hitů nultých let (Adam jako Seth Cohen z The O.C. a Leighton jako Blair Waldorfová ze Super drbny) tvoří harmonický pár, který si střeží své soukromí, ale o to víc fascinuje veřejnost. Vzali se v roce 2014 a mají spolu dvě děti.
Romantický příběh herečky Gabrielle Unionové a bývalé hvězdy NBA Dwyanea Wadea je považován za jeden z nejpohádkovějších. Pár se poprvé potkal v únoru 2007 při společném moderování večírku před Super Bowlem. V té době ovšem jiskra nepřeskočila. Gabrielle, která byla o 9 let starší a čerstvě po rozvodu s hráčem NFL Chrisem Howardem, brala Dwyanea s rezervou. Wade byl navíc tou dobou ženatý s bývalou manželkou Siohvaughn Funchesovou a procházel rozvodem. Nakonec se ale dali dohromady. Jejich vztah později nebyl bez překážek, ale jsou spolu, vychovávají společného potomka a pějí na sebe ódy.
Dvojice hereček Sarah Paulsonové a Holland Taylorové se seznámila v roce 2005 na večírku. Ačkoli mezi nimi přeskočila jiskra, obě byly v té době v jiných vztazích, a tak zůstalo jen u platonického obdivu. Později se ale přeci jen daly dohromady a dnes jsou považovány za jeden z nejstabilnějších hollywoodských párů.
Příběh komičky Lily Tomlinové a scenáristky Jane Wagnerové je jednou z nejdelších a nejpevnějších lásek v historii Hollywoodu. Tyto dvě ženy tvoří pár již déle než půl století. Jejich vztah začal v roce 1971 a vytrval navzdory dobovým předsudkům i faktu, že v sedmdesátých letech mohla otevřená homosexualita zničit kariéru.
Příběh lásky Eltona Johna a kanadského producenta Davida Furnishe začal v roce 1993 na večeři. Od té doby tvoří nerozlučný pár, který v prosinci 2005 uzavřel registrované partnerství. O devět let později, v prosinci 2014, svůj svazek oficiálně zpečetili svatbou. Společně vychovávají dva syny.
Seznámili se na ulici v New Yorku díky společným přátelům. David Burtka a Neil Patrick Harris se do sebe okamžitě zamilovali. Dnes vychovávají dvě děti a od roku 2014 jsou svoji.
Herci Matthew Broderick a Sarah Jessica Parkerová se seznámili v roce 1991 v divadle. Dohromady je dali bratři Jessicy. Od začátku jim imponovalo, že oba dva milují herectví a umění. Vzali se 19. května 1997 v New Yorku. Parkerová vzbudila velký rozruch, když místo tradičních bílých šatů zvolila odvážné černé, čehož sice později trochu litovala, ale skvěle to vystihlo jejich nekonvenční přístup. Dnes už spolu mají tři děti a shodli se na tom, že je potřeba v manželství věci nebrat příliš vážně, aby vám to klapalo.
Herci Kirsten Dunstová a Jesse Plemons tvoří jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu. Seznámili se v roce 2015 při natáčení druhé řady seriálu Fargo, kde hráli manželský pár. Vztah posunuli ze scény do reality v roce 2016. Od té doby se stali rodiči dvou synů a v červenci 2022 se vzali.
Příběh prince Harryho a Meghan Markle začal v červenci 2016 díky rande naslepo. Následovala pohádková svatba na hradě Windsor v květnu 2018. Kvůli tlaku médií a sporům s královskou rodinou se pár v roce 2020 vzdal svých oficiálních rolí a přesídlil do Kalifornie, kde nyní vychovává své dvě děti, Archieho a Lilibet
Jejich vztah začal v roce 2010 během natáčení hořké komedie Greenberg. Noah Baumbach snímek režíroval a napsal, přičemž do jedné z hlavních rolí obsadil tehdy začínající herečku Gretu Gerwigovou. V té době byl Baumbach ženatý s herečkou Jennifer Jason Leighovou. Rozvod, který následoval krátce po premiéře filmu Greenberg, vyvolal v médiích spekulace, avšak oba tvůrci striktně odmítli, že by jejich románek začal dříve, než se Baumbach rozešel se svou ženou. Po roce 2011 začali oficiálně tvořit pár a stali se velmi blízkými uměleckými spolupracovníky. V roce 2023 se vzali a vychovávají spolu dav syny.
Příběh hudebníků Rihanny a A$AP Rockyho je ukázkovým příkladem přátelství, které přerostlo v osudovou lásku. Z kolegů a dlouholetých přátel se stali partneři a jedna z nejvlivnějších a nejpopulárnějších dvojic světového showbyznysu. Dnes už spolu mají tři potomky.
Scarlett Johanssonová a Colin Jost pár tvoří od května 2017. Vzali se v říjnu 2020 a o rok později přivítali na svět syna Cosma. Pro Scarlett jde o třetí manželství, pro Josta první. Podle jejich blízkých přátel jde o velmi romantický vztah, který má prvky novodobé pohádky.
Příběh hudebního producenta Jacka Antonoffa a herečky Margaret Qualley je ukázkou moderní hollywoodské romance. Vztah oficiálně potvrdili v létě 2021. Po dvou letech randění se v srpnu 2023 vzali na pláži v New Jersey za účasti mnoha známých osobností. Dnes jsou považováni za jeden z nejstylovějších párů zábavního průmyslu.
Herci Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková tvoří jeden z nejstabilnějších párů v Hollywoodu. Poznali se v roce 1987 na natáčení filmu Lemon Sky a vzali se 4. září 1988. Jejich vztah přečkal jak ztrátu většiny majetku v Madoffově podvodu, tak šokující zjištění v roce 2017, že jsou vzdálení příbuzní. Mají spolu dvě dospělé děti.
Příběh herečky Julie Robertsové a kameramana Dannyho Modera začal v roce 2000 na natáčení filmu Mexičan. Moder tehdy pracoval jako kameraman a herečka byla v té době ve vztahu s Benjaminem Brattem. Moder byl ženatý, ale krátce po seznámení se s manželkou rozvedl a v červenci 2002 se s Julií oženil. Mají spolu tři děti.
Příběh hvězdy Stranger Things Millie Bobby Brownové a herce Jakea Bongioviho (syna rockera Jona Bon Joviho) začal na sociálních sítích The Knot. Po dlouhém přátelství a randění se v květnu 2024 tajně vzali a v létě 2025 oznámili adopci holčičky.
Příběh Brooklyna Peltze Beckhama a Nicoly Peltz Beckhamové je moderní pohádkou o spojení dvou mocných dynastií, která však v posledních letech čelí bouřlivým rodinným dramatům. Vzali se 9. dubna 2022 na luxusním panství Nicoliných rodičů na Floridě. Svatba stála odhadem 3,5 milionu liber a zúčastnila se jí řada celebrit. Právě na svatbě měl vzniknout konflikt mezi nevěstou a matkou ženicha a od té doby jsou rodiny na kordy. Jejich láska je ale mocná a novomanželé jsou šťastní.
Příběh Justina a Hailey Bieberových je cestou od dlouholetého přátelství přes bouřlivé rozchody až po stabilní manželství. Z přátel se stali manželé v roce 2018 a v srpnu 2024 přivítali na svět prvního syna, Jacka Blues Biebera.
Příběh komika Johna Mulaneyho a herečky Olivie Munnové začal v roce 2021. Dvojice se sblížila v těžkém období Mulaneyho odvykání na návykových látkách a po jeho rozvodu. Pár spolu má dvě děti (syna Malcolma a dceru Méi) a vzali se v roce 2024. Vztah také provázel náročný boj Munnové s rakovinou prsu.
Hvězda reality show a podnikatelka Kylie Jennerová a herec Timothée Chalamet tvoří pár od dubna 2023. I přes občasné spekulace o rozchodu, jako například koncem roku 2025, zůstávají zamilovaní. Jejich románek patří mezi nejsledovanější v Hollywoodu, přičemž se jim daří vyvažovat mediální zájem a soukromí
Herečka Selena Gomezová a hudební producent Benny Blanco spolu začali chodit v roce 2023. Jejich přátelství se postupně vyvinulo ve vážný vztah, který v prosinci 2024 vyústil v zásnuby a v září 2025 v utajenou svatbu v Montecitu.
Příběh herce Patricka Dempseyho a Jillian Finkové (dnes známé vizážistky a stylistky) je jednou z nejtrvalejších hollywoodských romancí. Dvojice, která se vzala v červenci 1999, sdílí tři děti a společně překonala i vážnou manželskou krizi, která v roce 2015 málem vyústila v rozvod
Herci Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas tvoří jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu. Jejich příběh se začal psát v roce 1998 na filmovém festivalu ve francouzském Deauville. Tehdy padesátiletý Douglas po zhlédnutí filmu Zorro: Tajemná tvář oslovil o 25 let mladší herečku s legendární a odvážnou větou: „Budu otcem tvých dětí.“ Nakonec má opravdu s herečkou dvě dnes už dospělé děti.
Příběh modelky Cindy Crawfordové a Randeho Gerbera patří mezi nejstabilnější hollywoodské romance. Seznámili se na svatbě svého společného agenta na počátku 90. let. V té době byla Cindy vdaná za Richarda Gerea a Rande měl přítelkyni. Z počátečního přátelství se vyvinul trvalý vztah, který vedl ke svatbě v roce 1998. Mají spolu dvě dospělé děti.
