Někdo si nedokáže představit dlouhodobý vztah, který by si neprošel svatbou. Jiní zase naopak nechápou, proč lidé svatbu potřebují. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti se rozhodly žít ve svazku i bez svatby. A podle všeho jim to klape skvěle i bez veselky. Láska zkrátka potvrzení nepotřebuje.
Herečka Goldie Hawnová a její dlouholetý partner herec Kurt Russell. Tato dvojka je jasným důkazem, že spokojení mohou být dva lidé i bez svatby. Jsou úspěšní, mají se rádi, mají skvělou rodinu a nikdy nelitovali, že svatbu neměli. „Postupně jsem začala mít pocit, že chtějí lidé svatbu jen kvůli té párty. Tak děláme párty pro přátele co nejčastěji, aby nám nevyčítali, že jsme svatbu neměli,“ vtipkovala herečka v rozhovoru pro People. Na psí knížku jsou spolu přes čtyřicet let.
Moderátorka Oprah Winfreyová se sice s partnerem Stedmanem Grahamem zasnoubila, ale rovnou si slíbili, že svatbu dělat nebudou. Stačí jim jen tento příslib . Jsou spolu už čtyřicet let.
Bývalá tenistka Anna Kurnikovová a hudebník Enrique Iglesias se také nikdy nevzali. Ale s jejich láskou to nemá nic společného. Podle všeho jsou totiž šťastnější, než kdy dřív. Nedávno se jim narodil čtvrtý potomek. Jsou spolu od roku 2001.
Designér Scott Mackinlay Hahn a herečka Winona Ryderová spolu také žijí spokojeně na „psí knížku“. „V manželství nevěřím, takže se nevdám,“ uvedla v minulosti. A je spokojená, že po ní její partner svatbu nevyžaduje stejně jako společné potomky.
Herci Bobby Cannavale a Rose Byrne svatbu nikdy nechtěli. A dohodli se na tom už v počátku jejich vztahu. Podle herečky je to zbytečná show pro přátele a rodinu, ale skutečná láska tkví ve společném čase a důvěře. „Dnes už na tom lidé tolik nelpí. Myslím, že si uvědomujeme skutečné hodnoty. Manželství vám spokojenost nezajistí,“ míní.
Umělkyně Alexandra Grantová a herec Keanu Reeves jsou jedním z nejoblíbenějších slavných párů současnosti. Jsou jako hrdličky a svatbu opravdu neřeší. Ačkoli nedávno se spekulovalo, zda se nevzali. „Na internetu se objevili informace, že jsme se vzali. To ale není pravda,“ smála se umělkyně.
Herec Vin Diesel chválou na manželku Palomu Jimenézovou nešetří. Brát si ji ale nebude, protože prý nepotřebují svou lásku stvrzovat a někomu dokazovat, že to spolu myslí vážně. „Když jsou dva spolu, prostě spolu jsou. Nemusí dělat žádný rituál, kterému se říká svatba,“ uvedl.
Herci Sam Rockwell a Leslie Bibbová se také nevzali. Jsou spolu od roku 2007. „Přiznám bez problémů světu, že jsem potkal ženu, vedle které se cítím šťastný, netajím to,“ uvedl herec krátce poté, co se spolu dali dohromady.
Herečka Courteney Coxová a hudebník Johnny McDaid mají dlouhodobý vztah bez sňatku. Často je dělí velká vzdálenost, protože je hudebník ve Velké Británii a Courteney v Kalifornii. Právě to je podle nich skvělá věc. „Rozhodně se na sebe těšíte. Jste si vzácnější, máte zároveň čas sami na sebe a své zájmy,“ míní herečka.
Hudebník Pavol Habera a modelka Daniela Peštová mají dvě společné děti a nikdy neměli svatbu. Spolu jsou přes dvacet let.
I slavný herecký pár Ivana Chýlková a Jan Kraus spolu žijí spokojeně na „psí knížku“. Mají spolu jednoho syna a svatbu zřejmě ani nikdy neplánovali.
Herci Ryan Gosling a Eva Mendesová se nevzali. Mají spolu dvě dcery, Eva se na čas vzdala kvůli rodině kariéry a podporovala zároveň v kariéře svého partnera. Jsou spolu už řádku let, ale i dnes na sebe pějí ódy. A jak je vidno, svatbu ke spokojenosti opravdu nepotřebují.
Moderátorka Štěpánka Duchková a její partner Jan Hruška. I tento pár se rozhodl žít společně bez svatby.
Ačkoli se mnohokrát v médiích řešilo, že se Iva Kubelková tajně vdala, opak je pravdou. S partnerem se nikdy nevzali. Mají spolu dvě dcery a očividně jim to klape i bez „papíru“.
Komička a herečka Sandra Bernhardová a sportovkyně Sara Switzerová se také nikdy nesezdaly.
Herečka Krysten Ritterová a její partner Adam Granduciel jsou spolu šestnáct let. Mají spolu potomka, jsou spokojení, ale svatbu nepánují.
Herec Wallace Shawn a jeho žena Deborah Eisenbergová jsou spolu od roku 1972 a také se nevzali. „Moje žena je můj opěrný bod. Bez ní bych byl ve světě ztracený,“ sdělil v interview v roce 1991 herec.
Herečka Maya Rudolphová a Paul Thomas tvoří pár od roku 2001. Nikdy se nevzali a herečka na téma svatby ani nechce veřejně hovořit. „Takové otázky jsou až příliš soukromé a pro mě je soukromí na prvním místě,“ sdělila.
Módní návrhář Jack McCollough a jeho partner módní návrhář Lazaro Hernandez jsou skvělá dvojka i bez sňatku.
