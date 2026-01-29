|
KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách
Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...
Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže
Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...
Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka
Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...
Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů
Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...
Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky
Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...
Pomoc, už to přeháním. Co dělat, když se zdravý životní styl promění v bič
Víc myslet na sebe, začít se hýbat a lépe jíst – novoroční předsevzetí, které si někdy dala nejedna z nás. Pokud se snaha o jeho naplnění vymkne kontrole, dokáže napáchat pořádné škody. Přečtěte si,...
Nerada jdu s davem, říká šedesátiletá influencerka, která se nebojí stárnout
Šedesátiletá influencerka a modelka Monika Exlerová boří zažité představy o věku v módním i online světě. Na sociálních sítích inspiruje tisíce sledujících sebevědomím, přirozeností a stylem, který...
Vzala si o čtyřicet let staršího profesora, život s ním si žena pochvaluje
Třiadvacetiletá Minea Pagni se do svého profesora zamilovala v posledním ročníku školy. Láska ovšem byla tajemstvím. Po dokončení školy ho několik let neviděla. Osudné pro ně bylo náhodné setkání v...
Rok 1985 měl dvě tváře. Céčka, spartakiáda a strach v ulicích
Mládež sbírala céčka, v rádiu zněl hlas Michala Davida, školy a pracovní kolektivy nacvičovaly na spartakiádu a v Praze řádil neznámý sériový vrah. Rok 1985 tvoří neopakovatelnou kulisu true crime...
Med je přírodní zázrak a skutečný pokrm bohů. Oslaďte si život
Med není jen sladká radost, ale voňavý svět tisíců chutí, barev a příběhů. Vzniká z nektaru i medovice, z práce pilných včel a z magie přírody, která v každé kapce ukrývá elixír zdraví, tradice i...
I na horách krásná a šik. Rozsviťte sjezdovky v dokonalých kouscích
Alpská móda už dávno není jen funkční. Vyberte si ze slušivých kousků, které vás ochrání před zimou a přitáhnou pozornost ostatních.
Barvy, papírové urny a rakev z proutí. Krize pohřebnictví láká lidi ven
Česko prochází krizí pohřebních rituálů. Podle odborných odhadů odmítá třetina pozůstalých poslední rozloučení a zvolí si pro zemřelého kremaci bez obřadu. V Praze je to až sedmdesát procent...
Bitevník může zneškodnit i vlaštovka, říká pilotka L-159 Kateřina Hlavsová
Kateřina Hlavsová je jedinou vojenskou pilotkou u taktického letectva. S letounem L-159 zvládne létat jen pár desítek metrů nad zemí rychlostí několik set kilometrů v hodině. „V nízkých výškách se...
Svatbu nepotřebují. Tyto slavné páry ukazují, že láska funguje i bez ní
Někdo si nedokáže představit dlouhodobý vztah, který by si neprošel svatbou. Jiní zase naopak nechápou, proč lidé svatbu potřebují. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti se rozhodly žít ve...
Kontrastní látka mi zničila zdraví, varuje manželka Chucka Norrise
Kdyby si mohla dvaašedesátiletá Gena Norrisová znovu rozmyslet, zda jít na magnetickou rezonanci, zřejmě by ráda změnila minulost a nešla tam. Před lety totiž měla po vyšetření velmi nepříjemné...
Valentýn nevznikl v Americe. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma
Každý rok se na den 14. února Češi rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Jeden zaplavuje sociální sítě fotkami rudých růží, ten druhý hlasitě protestuje proti „vnucené americké tradici“. Jenže...