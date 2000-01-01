náhledy
Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které se zamilovaly do protějšku jiné národnosti. Někomu vztah nadále jen kvete, jiní už spolu nejsou. A někomu bohužel nepřál osud. Pokud jde o lásku, ani VIP nehledí na vzdálenost nebo jazykovou bariéru. Láska zkrátka hory přenáší.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes již zesnulá americká zpěvačka Tina Turnerová v lásce dlouhý čas neměla štěstí. Nakonec ale našla toho pravého. Vzala si o šestnáct let mladšího Erwina Bacha, který se narodil v Německu a později se zpěvačkou žil ve Švýcarsku.
Autor: ČTK
Americký herec George Clooney se zamiloval do právničky Amal, která pochází z Libanonu. A evidentně jim to skvěle klape. Vychovávají spolu dvojčata a na každé společenské akci vypadají jako dokonalý spokojený pár.
Autor: AP
Americká herečka Meghan Markle se zamilovala do britského prince Harryho. Co zpočátku vypadalo jako nepodstatný románek, se ukázalo jako obrovská láska. Dnes žijí v Kalifornii a vychovávají dvě děti.
Autor: ČTK
Česká topmodelka Karolína Kurková lásku našla za oceánem. Zamilovala se do bývalého mariňáka Archieho Druryho. Dnes už spolu mají dva syny a jednu dceru a podle všeho jim to spolu opravdu klape.
Autor: Reuters
Sabrina Dhowre Elba je kanadská modelka a aktivistka somálského původu, která si vzala britského herce Idrise Elbu.
Autor: AP
Richard Gere je americký herec a jeho manželka Alejandra Silva je španělská publicistka a aktivistka. Pár se vzal v roce 2018 a stále jsou jako dvě hrdličky.
Autor: Reuters
Andrea Preti je dánský herec a Venus Williamsová je americká tenistka. Jsou manželé a jejich svatba trvala pět dní.
Autor: Profimedia.cz
Pár tvořili i herečka Natalie Portmanová, která má izraelské a americké občanství, a francouzský tanečník Benjamin Millepied. Jejich láska už je dnes minulostí.
Autor: AP
Herečka Portia de Rossi pochází z Austrálie a její manželka moderátorka Ellen DeGeneresová je hrdou Američankou.
Autor: AP
Bývalá modelka Helena Houdová pochází z Česka a vzala si za manžela filmového producenta Omara Aamanata, který pochází z USA. Dnes už jsou rozvedení, ale mají spolu tři děti.
Autor: Profimedia.cz
Dokonalým spojením bylo manželství půvabné herečky Grace Kelly a monackého knížete Rainiera. Vzali se 19. dubna 1956 a jejich svatba byla přímo pohádková.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Eva Herzigová žila v Česku a vzala si za manžela původem italského obchodníka Gregorio Marsiaje. Mají spolu tři děti.
Autor: Profimedia.cz
Topmodelka Pavlína Pořízková se narodila v Československu a vzala si dnes již zesnulého hudebníka Rica Ocaska, který pocházel z USA.
Autor: Profimedia.cz
Petra Němcová je modelkou původem z Čech a vzala si venezuelského podnikatele Benjamina Larretcha.
Autor: Profimedia.cz
Česká modelka Hana Soukupová si vzala amerického obchodníka Drew Aarona. Dnes už ale pár netvoří.
Autor: Profimedia.cz
I toto byla velmi známá dvojice, která svou láskou mnohé inspirovala. Rita Hayworthová byla americká herečka a tanečnice, narozená v USA (její otec byl Španěl, její matka Američanka). Princ Aly Khan byl mezinárodní osobností, narozený v italském Turíně, jehož rodina pocházela z oblasti dnešního Íránu.
Autor: Profimedia.cz
Zoe Saldana je americká herečka s dominikánskými a portorickými kořeny. Její manžel, Marco Perego-Saldaña, je italský umělec, režisér a producent, který se v roce 2016 stal také občanem USA. Pár se vzal v roce 2013 a společně mají tři syny.
Autor: AP
Jessica Chastainová je americká herečka původem z Kalifornie. Její manžel, Gian Luca Passi de Preposulo, je italský módní manažer a člen šlechtické rodiny z oblasti Lombardie. Pár se vzal v roce 2017.
Autor: AP
Olivia Wilde je americko-irská herečka a režisérka (narozena v USA, držitelka dvojího občanství). Tao Ruspoli je italský filmař, fotograf a hudebník, který je zároveň členem šlechtického rodu (princ). Manželský pár tvořili v letech 2003–2011, ale herečka uvedla, že byl jejich vztah až příliš výbušný.
Autor: ČTK
Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett se vzali v Geirangeru 31. srpna 2024. Celému světu společně poté v dokumentu streamovací platformy Netflix ukázali, jak při sobě stojí.
Autor: Reuters
Priyanka Chopra je indická herečka a zpěvačka, narozená v Džamšédpuru v Indii. Její manžel, Nick Jonas, je americký zpěvák a herec, který se narodil v Dallasu v Texasu. Pár se vzal v roce 2018 a po svatbě Priyanka přijala příjmení Jonas. Manželé spolu mají dceru, kterou odnosila náhradní matka.
Autor: AP
Bývalá barmanka Luciana Barroso je argentinské národnosti (pochází ze Salty) a herec Matt Damon je americké národnosti. Manželé jsou už více než osmnáct let.
Autor: AP
V minulosti tvořili pár i Naomi Campbellová a Vladislav Doronin. Zatímco modelka je britské národnosti, podnikatel je ruské národnosti. Co vypadalo jako velká láska, skončilo jako velké fiasko.
Autor: Profimedia.cz
Iman je somálsko-americká supermodelka, která se zamilovala do dnes již zesnulého britského hudebníka Davida Bowieho a byla s ním až do jeho skonu.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka našla lásku u podnikatele Badera Shammase, který je kuvajtské národnosti. Nyní společně s jejich synem bydlí v Dubaji.
Autor: Reuters
Christina Milianová je americká zpěvačka a herečka kubánského původu. Matt Pokora (vlastním jménem Matthieu Tota) je francouzský zpěvák polského původu. Společně tvoří pár a mají spolu děti.
Autor: Profimedia.cz
Herec Sean Connery a Micheline Roquebrune měli jedno z nejtrvanlivějších a nejstabilnějších manželství v Hollywoodu, které trvalo od roku 1975 až do Conneryho smrti v roce 2020. Connery byl Brit a Micheline je francouzsko-marocká malířka.
Autor: Profimedia.cz