|
Hvězdy, které našly druhou polovičku v jiné zemi
Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ
Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...
Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo
Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...
Neskutečný příběh Veroniky, které se podařilo zhubnout. Její cesta byla trnitá
Šestatřicetiletá Veronika Procházková si před lety prošla peklem. Žila v nefunkčním manželství, měla práce až nad hlavu a skončila dokonce na oddělení psychiatrie poté, co se zhroutila. Život se s ní...
Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě
Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....
Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku
Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...
Říkají jí Hulk, žena umí rukama rozdrtit meloun
Třiatřicetiletá Jackie Koornová z Nizozemska má svaly, které by jí mohl závidět i Arnold Schwarzenegger. Její bicepsy mají obvod jednašedesát centimetrů a stále posiluje, aby se dostala na ještě...
Jak to vypadá, když se celebrity blýsknou na týdnu módy v Paříži
Podívejte se do naší galerie na VIP, které zazářily na módní akci Paris Fashion Week. Hvězdy se účastnily mimo jiné i přehlídky Saint Lauren, kde oblékly modely z nejnovějších nebo aktuálních...
Co o vašem zdraví prozradí jazyk: barva, povlak i rýhy mohou být varováním
Stačí pár sekund před zrcadlem a váš jazyk může prozradit víc, než čekáte. Povlak, barva i drobné rýhy podle některých přístupů naznačují potíže s trávením, játry nebo psychikou. Podívejte se, jaké...
Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť
Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.
Hip, hip, pohyb. V těchto kouscích se vám bude bezchybně cvičit
Ať už si užíváte sportovní aktivity venku nebo preferujete víc ty indoorové, pohodlné oblečení, které nebrání pohybu a navíc sluší, se vám bude hodit.
Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život
Fyzička a zdravotní stav třiatřicetiletého Jakuba měly k ideálu daleko. Na vině byla sedavá práce, denně tři hodiny dojíždění autem a nekonečný přísun nezdravých potravin. Manželka a děti chtěly, aby...
Stačí ostřejší slovo a hned je tu konflikt. Březinová o trenérech i závěru své kariéry
Bruslit začala v pěti letech po vzoru bratra Michala. Dnes je Eliška Březinová devítinásobnou mistryní České republiky, olympioničkou z Pekingu a jednou z našich nejlepších krasobruslařek. V závěru...
Když unavené oči komplikují život: řešením mohou být biometrické brýle
Když začínáme ke konci dne vidět lehce rozostřeně, cítit pálení očí, tlak, únavu nebo bolest hlavy, nemusí být na vině jen zběsilé pracovní tempo a únava. Ke zhoršenému vidění může přispět i to, jak...
Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které se zamilovaly do protějšku jiné národnosti. Někomu vztah nadále jen kvete, jiní už spolu nejsou. A někomu bohužel nepřál osud. Pokud jde o lásku,...
Finalistka Miss Universe tvrdí, že je sociopatka. Může za to moje dětství
Bývalá finalistka Miss Universe Anika Batra otevřeně mluví o své diagnóze, která je pro mnohé šokující. Je totiž sociopatka. A přidává zkušenosti z dětství, které podle ní mohou za její nynější stav....
Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům
Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.