Osmdesátá léta, načechrané účesy, vycpávky v ramenou a stále ještě pohoda bez mobilních telefonů. Kdo byl tehdy vidět v kinech a televizi, byl opravdová hvězda. Svět tyto VIP miloval. Podívejte se do naší galerie, které krásky osmdesátkám kralovaly.
Brooke Shieldsová v roce 1987, kdy skončila studia na Princetonu. Tehdy se živila především jako modelka, ale zkušenosti už měla z natáčení reklam i hraní ve filmu. „Neměla jsem jasno v tom, kam se bude moje kariéra ubírat. Ale byla jsem v šoubyznysu od plenek, takže jsem v něm chtěla být dál. Cítila jsem se tam jako doma,“ uvedla herečka pro People.
Herci Michelle Pfeifferová a Tony Danza ve filmu The Hollywood Knights z roku 1980. Tehdy herečka Michelle Pfeifferová ještě neměla žádné plastiky, její modré oči milovali muži z celého světa a její zářná kariéra byla teprve budoucností.
Herečka Kim Basingerová ve filmu Nikdy neříkej nikdy z roku 1983. Michelle byla přirozeně krásná a přirovnávali ji k Brigitte Bardotové. Krásu si chtěla uchovat navždy a později jako většina krásek v Hollywoodu propadla plastikám. V osmdesátých letech se její kariéra teprve rozjížděla, ale už tehdy byla za velkou hvězdu.
Zpěvačka Madonna kralovala snad každému období, na jaké si můžeme vzpomenout. V osmdesátkách byla hvězdou číslo jedna. A stejně tak i o deset nebo dvacet let později. I dnes je stále považována za jednu z nejúspěšnějších zpěvaček.
Zpěvačka Whitney Houstonová už není mezi námi. Jistě by ale i dnes ráda zavzpomínala na osmdesátá léta, kdy její hvězda stoupala vzhůru.
Něžná Olivia Newton-Johnová a její pohled zraněné laně nedal spát mnoha mužům. V osmdesátých letech patřila mezi jednu z nejžádanějších hereček.
Iman se díky svému partnerovi muzikantovi Davidovi Bowiemu proslavila po celém světě. Čokoládová kráska s tělem gazely bodovala nejen na přehlídkovém molu.
Původem česká kráska Pavlína Pořízková v osmdesátkách bodovala ve světě jako modelka. Nakonec ve světě i zůstala a do Čech se nastálo nikdy nevrátila. Dnes je již dvojnásobnou mámou dvou dospělých synů a jako jedna z mála modelek ukazuje opravdovou přirozenost bez jakýchkoli úprav.
V osmdesátých letech se herečce Meryl Streepové možná ani nesnilo o tom, že bude hvězdou Hollywoodu ještě o padesát let později. A přesto se jí to podařilo.
Herečka Sigourney Weaverová patřila také mezi žádané hvězdy osmdesátých let. Nejvíc se proslavila díky filmu Vetřelec, který šel do kin o něco později. „Osmdesátky jsou pro mě sladká léta. Byla jsem mladá, všechno jsem měla před sebou a stále jsem měla pocit, že mě čeká to nejlepší. Takové roky bez starostí jsou nezapomenutelné,“ uvedla pro Hollywood Reporter v roce herečka.
I herečka Megy Ryanová v osmdesátkách bodovala. Například ve filmu Když Harry potkal Sally z roku 1989. Na snímku je s kolegou z filmu Billy Crystalem.
Těžko se dá zapomenout na neodolatelnou herečku Kathleen Turnerovou, která v osmdesátkách excelovala například ve snímku Honba za diamantem.
V osmdesátkách byla hvězdou i herečka Demi Moore. Ta se blýskla například ve filmu Žádná maličkost z roku 1984, kde si zahrála po boku kolegy Jona Cryera.
Po rodičích se vrhla na hereckou dráhu i kráska Jamie Lee Curtisová. V osmdesátkách se blýskla například ve snímku Dokonalí.
Osmdesátky byly radostným obdobím i pro herečku Goldie Hawnovou. Zářila v mnoha komediích včetně filmu Přes palubu z roku 1987, kde si zahrála po boku hercem Kurta Russella, který byl i jejím partnerem.
Herečka Jessica Lange se v osmdesátkách před kamerou ukázala například ve filmu Pošťák vždy zvoní dvakrát z roku 1981.
Nestárnoucí hvězda herečka Whoopi Goldbergová v osmdesátkách také slavila úspěch.
Herečka Andie McDowellová osmdesátky milovala. „Každý má v životě období, které je pro něj zásadní. Pro mě to samozřejmě byly doby, kdy se mi narodily děti. Ale pak také osmdesátá léta, kdy jsem byla mladá a užívala si života s tím, že se těším na to, co mě čeká,“ sdělila herečka pro Red Talk.
Dnes už by mohla být dávno v důchodu, ale přesto Jane Fonda stále hraje a je velmi aktivní. V osmdesátých letech tomu nebylo jinak.
Herečka Catherine Deneuve na snímku s hercem Gérardem Depardieu v Cannes. I tato kráska s uhrančivým pohledem zaujala veřejnost po celém světě. A hvězdou byla nejen v osmdesátých letech.
Modelka Elle Macphersonová byla v osmdesátých letech na úplném vrcholu. Na období svých začátků ráda vzpomíná. „Cítila jsem se jako Elenka v říši divů. Ne každý můj zážitek byl příjemný, ale většinou jsem měla okolo sebe partu skvělých lidí, kteří mě ve všem podpořili a nepřipadala jsem si v USA tak ztracená,“ sdělila na Instagramu modelka.
Herečka Farrah Fawcettová uměla zaujmout tak, aby na ni nikdy nezapomněl. V osmdesátých letech kralovala televizním obrazovkám.
Herečka Heather Locklearová byla žádaná v osmdesátkách. „Občas mi říkali, že jsem jako zjevení. Měla jsem blankytně modré oči, blond vlasy a kamkoli jsem přišla, bylo mě hodně slyšet,“ smála se herečka v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Nestárnoucí Joan Collinsová, která se pomalu blíží k oslavě jubilejní stovky byla hereckou hvězdou i v osmdesátých letech. Ano v současnosti neodmítá dobré role. A to brzy oslaví čtyřiadevadesát let.
Proslavila se především snímkem Základní instinkt, který bodoval v kinech v devadesátkách. Hvězdou ale byla herečka Sharon Stone i v osmdesátých letech.
Herečka Jaclyn Smithová (na fotografii uprostřed) také patřila k hvězdám, které byly v osmdesátkách oblíbené.
Nezapomenutelná byla i Lynda Carterová. Herečka na sebe upozornila především jako Wonder Woman v sedmdesátých letech. Její sláva ale pokračovala dál i v osmdesátkách.
Dnes už je babičkou, ale v osmdesátých letech si užívala herečka Sally Fieldová mládí.
V osmdesátých letech byla populární i herečka Rebecca Schaefferová. Bohužel zemřela už v roce 1989.
Dnes jednašedesátiletá herečka Judie Aronsonová byla v osmdesátkách před televizními kamerami jako doma.
Začínala u filmu, pak se vrhla na fotografii. V osmdesátých letech herečka Deborah Foremanová zářila před kamerami.
