Mnohým láska nevydržela věčně, přesto se na jejich vztahy nezapomnělo a stále jejich jména rezonují. Slavné hollywoodské hvězdy mnohdy prožily lásku, která nebyla nejklidnější, ale zato světu ukázaly, že i drama může být nakonec jako pohádka. Podívejte se na nejikoničtější páry Hollywoodu všech dob.
Vztah herců Reese Witherspoonové a Ryana Phillippea se stal legendárním díky snímku Velmi nebezpečné známosti (Cruel Intentions, 1999). Ačkoli spolu začali chodit již o dva roky dřív, film dokonale zrcadlil jejich skutečnou chemii a pro celou generaci se stal kultovní záležitostí. V roce 1999 se vzali, ale nakonec jejich láska uhasla. Po rozvodu, který proběhl v roce 2008, dokázali překonat počáteční mediální tlak i neshody. Stali se uznávaným příkladem toho, jak zůstat v přátelském kontaktu a zajistit bezproblémovou společnou péči o obě děti, Avu a Deacona.
Vztah Melanie Griffithové a Antonia Banderase byl v Hollywoodu považován za ikonický především díky jejich hluboké a otevřené oddanosti, kterou si udrželi jak během téměř dvacetiletého manželství, tak dlouho po rozvodu. A dodnes mají skvělý vztah. Nedávno herec postoval fotografii na Instagramu, kde uvedl, že si nesmírně váží toho, že může být jeho bývalá žena zároveň stále jeho nejlepší přítelkyní. Pár má společnou dceru.
Vztah herečky Lisy Bonetové a hudbeníka Lennyho Kravitze z konce 80. let se stal ikonickým díky tomu, že představoval dokonalou symbiózu bohémského stylu, nespoutané kreativity a soulové lásky. Jejich pouto bylo výjimečné. Došlo i na svatbu a po pár letech i rozvod. A ačkoli se rozvedli, dokázali své ego odsunout stranou a vybudovali si celoživotní, hluboké přátelství.
Vztah herců Bruce Willise a Demi Moore byl ikonický především tím, že dokázali přetvořit své manželství z 90. let v celoživotní přátelství a pevné rodičovské pouto. Jejich příběh se stal v Hollywoodu symbolem bezpodmínečné podpory a moderní rodiny. Mají spolu tři dcery a dodnes jsou v neustálém kontaktu. Demi je Bruceovi podporou stejně jako jeho současná manželka. Herec trpí frontotemporální demencí.
Vztah herců Brada Pitta a Gwyneth Paltrowové z let 1994 až 1997 definoval estetiku 90. let. Stal se ikonickým díky jejich vzájemnému sladěnému vzhledu s identickými účesy, intenzivní chemii na plátně i mimo něj a Pittově veřejnému vyznání lásky při přebírání Zlatého glóbu, kde ji označil za lásku svého života. Lidé jim lásku moc přáli, ale nakonec jim to přece jen nevyšlo.
Vztah herců Ryana Goslinga a Rachel McAdamsové vstoupil do popkultury jako ztělesnění klasického hollywoodského příběhu „od nenávisti k lásce“. Jejich románek, který se zrodil při natáčení filmu Zápisník jedné lásky (The Notebook), se stal ikonickým hned z několika důvodů. Jejich vzájemná přitažlivost z filmu se přenesla do skutečného života. Dvojice tvořila pár v letech 2005 až 2007, což pro fanoušky znamenalo, že pohádková romance Allie a Noaha žije dál. Jejich ztvárnění lásky je považováno za jedno z nejpřesvědčivějších a nejprocítěnějších v novodobé filmové historii.
Vztah herců Jennifer Garnerové a Bena Afflecka se stal ikonickým díky tomu, že v bouřlivém prostředí Hollywoodu představoval symbol přátelství, stability a moderního rodičovství. Pár se seznámil při natáčení filmu Pearl Harbor (2001) a definitivně se sblížil při práci na snímku Daredevil (2003). Jejich romance působila přirozeně, protože vyrostla ze silného přátelství, které trvalo několik let. Nakonec ale láska nevydržela a dnes už jsou rozvedení. Přesto jsou dobrými přáteli a mají spolu tři děti.
Vztah Toma Bradyho a Gisele Bündchenové byl považován za ztělesnění moderního amerického snu, protože spojoval dvě obří globální ikony: bezkonkurenční královnu přehlídkových mol a legendárního sportovce. Jejich spojení bylo jedinečné v tom, že tvořili dokonalý a rovnocenný pár, v němž oba partneři dominovali ve svých zcela odlišných, ale stejně prestižních odvětvích
Vztah zpěváka Micka Jaggera a modelky Jerry Hallové byl ikonický tím, že ztělesňoval dokonalé spojení světa rock’n’rollu a módy, čímž se stali jedním z nejvíc sledovaných a fotografovaných párů 20. století. Spolu vytvořili definici tehdejšího životního stylu plného nespoutanosti, luxusu a nesmrtelného půvabu.
Vztah herců Jacka Nicholsona a Anjelice Hustonové, který trval dlouhých 17 let (1973–1990), je považován za jeden z nejslavnějších a nejbouřlivějších milostných příběhů Hollywoodu. Byli dokonalou ukázkou tehdejšího hollywoodského bohémského života. Jejich spojení přesáhlo realitu a přeneslo se do několika slavných filmů. Zářili například v kriminálním dramatu Pošťák zvoní dvakrát (1981) a především ve filmu Čest rodiny Prizziů (1985), za který Anjelica získala Oscara. Jack ji tehdy doprovázel na předávání.
Vztah herců Lauren Bacallové a Humphreyho Bogarta se stal symbolem zlaté éry Hollywoodu. Jejich láska byla ikonická díky naprosté autenticitě, proslulému věkovému rozdílu i faktu, že jejich filmová chemie plynule přešla do skutečného života.
Vztah herců Kristen Stewartové a Roberta Pattinsona se stal ikonickým díky tomu, že se stal přímým zrcadlem jejich mimořádně populárních filmových postav Belly a Edwarda z filmu Stmívání. Fanoušci a média ho vnímali jako dokonalé propojení fikce s realitou.
Vztah Jennifer Lopez a Bena Afflecka, přezdívaný „Bennifer“, se stal ikonickým jako prototyp moderní hollywoodské romance, která se vymkla kontrole médií, aby se po dvou dekádách znovu zrodila. Obnovená láska ale neměla dlouhé trvání a ačkoli se vzali, nedlouho poté zažádali o rozvod.
Vztah hudebníků Sonnyho a Cher byl ikonický především díky tomu, že definovali podobu popkultury 60. a 70. let. Ztělesnili ideál nerozlučného hudebního i životního partnerství a jako první otevřeně bourali tehdejší společenské i genderové stereotypy.
Herci Annette Beningová a Warren Beatty jsou považováni za jeden z nejlegendárnějších párů i osobností v historii Hollywoodu. Jejich status „ikonický“ vychází z odlišných, ale vzájemně se doplňujících úspěchů. Vzali se v roce 1992 a jsou stále spolu.
Herci Elizabeth Taylorová a Richard Burton byli ikonickým párem zejména díky svému bouřlivému vztahu, který se stal synonymem pro spalující, osudovou vášeň. Jejich bouřlivá romance, dvě manželství, dva rozvody a společná filmová tvorba definovaly éru moderního Hollywoodu.
Vztah mezi modelkou Iman a hudebníkem Davidem Bowiem se stal legendárním díky dokonalému propojení dvou výrazných osobností, které se vzájemně inspirovaly, chránily si soukromí před médii a vytvořily jedno z nejstabilnějších a nejstylovějších manželství v historii šoubyznysu.
Vztah hudebníka Johna Lennona a Yoko Ono byl jedním z nejsledovanějších a nejvíc polarizujících spojení v historii populární kultury. Stal se ikonickým díky tomu, že daleko přesáhl rámec běžného partnerského svazku. Jejich láska byla fúzí romantiky, avantgardního umění a politického aktivismu, která navždy změnila vnímání role celebrity. Jejich lásku ukončila tragická smrt hudebníka.
Vztah herců Paula Newmana a Joanne Woodwardové byl považován za zlatý standard hollywoodského manželství. Jejich svazek se stal ikonickým díky nevídané padesátileté délce v prostředí plném rozvodů, hlubokému respektu k herecké profesi, společenskému aktivismu a legendární věrnosti.
Vztah herců Katharine Hepburnové a Spencera Tracyho se stal ikonickým. Prolíná se v něm šestadvacet let trvající milostný románek, absolutní oddanost a rovnocenné partnerství. Jejich spojení představovalo nadčasový symbol filmařské chemie i soukromého života.
Vztah Krále rokenrolu Elvise Presleyho a Priscilly Presleyové se stal ikonickým především jako ztělesnění hollywoodské pohádky i její stinné stránky. Jejich spojení definovalo estetiku šedesátých let, přitahovalo celosvětovou pozornost médií a stalo se nesmazatelným symbolem dobové popkultury.
Vztah modelky Kate Mossové a herce Johnnyho Deppa (v letech 1994–1998) se stal ikonickým, protože ztělesňoval nespoutanou a bohémskou atmosféru 90. let. Spojoval rebelského hollywoodského herce s tehdy nejvýraznější tváří módního průmyslu. Jejich románek definoval tehdejší popkulturu.
Vztah oscarové herečky Helen Mirrenové a režiséra Taylora Hackforda je považován za jeden z nejstabilnějších v Hollywoodu. Ikonickým ho činí zejména hluboké partnerství rovnocenných osobností, respekt k nezávislosti toho druhého a otevřený přístup k manželství.
Vztah herečky Jamie Lee Curtisové a Christophera Guesta je v Hollywoodu považován za naprostý unikát a ikonickou romanci. Jejich manželství je výjimečné zejména díky víc než čtyřicetileté výdrži.
Vztah herce Denzela Washingtona a jeho ženy Pauletty Pearsonové je považován za jeden z nejstabilnějších a nejvíc obdivovaných v celém Hollywoodu. Jsou spolu víc než čtyřicet let. Denzel musel svou ženu žádat o ruku rovnou třikrát, protože dvakrát ho odmítla. Herec uvedl, že nebýt podpory jeho ženy, nikdy by v Hollywoodu nedosáhl tolika úspěchů.
Vztah herců Willa Smithe a Jady Pinkett Smith je vnímán jako ikonický a často kontroverzní především proto, že veřejně boří tradiční hollywoodské představy o manželství a monogamii. Místo dokonalé „fasády“ nabízí otevřený pohled na to, jak může vypadat dlouhodobé partnerství.
Vztah herečky Nicole Kidmanové a hudebníka Keitha Urbana byl v Hollywoodu považován za vzor oddanosti a překonávání nepřízně osudu. Jejich téměř dvacetileté manželství bylo ikonické zejména díky otevřené podpoře, kterou si poskytovali v těch nejtěžších chvílích, a díky tomu, že se stali symbolem trvalé lásky i mimo záři reflektorů. Bohužel už spolu ale nejsou. Podle dostupných informací si hudebník před časem našel výrazně mladší ženu.
Vztah herců Emily Bluntové a Johna Krasinskiho je vzorem pro všechny, kteří věří v lásku. Jejich oddanost a podpora jeden druhému je obdivuhodná. Jsou spolu šestnáct let.
Vztah herců Toma Hollanda a Zendayi je považován za ikonický díky tomu, jak přirozeně propojili své pracovní a osobní životy, stali se módními ikonami a dokázali si navzdory obrovskému celosvětovému zájmu udržet soukromí.
Vztah herců Avy Gardnerové a Franka Sinatry byl ztělesněním spalující hollywoodské romance. Proslavili se nespoutanou vášní, velkým skandálem, vzájemnou pomocí v kariéře i tím, že se milovali natolik, až se nedokázali vyhnout sebezničení.
Vztah Marilyn Monroe a Joa DiMaggia se stal ikonickým jako dokonalé spojení dvou tehdejších amerických idolů: královny Hollywoodu a krále baseballu. Jejich bouřlivá romance, která vyvrcholila svatbou v lednu 1954, fascinovala veřejnost intenzivní vášní i tragickými kontrasty.
Vztah herců Diane Keatonové a Warrena Beattyho v letech 1978 až 1983 byl ikonický především spojením jejich tvůrčí energie a milostného života, které vyvrcholilo ve společném filmu Rudí.
Vztah Arnolda Schwarzeneggera a Marie Shriverové – která pochází z vlivného politického klanu Kennedyů, byl ikonický především spojením dvou naprosto odlišných světů: hollywoodského snu a vysoké americké politiky.
Vztah herců Nicole Kidmanové a Toma Cruise byl definující romancí 90. let, kdy v Hollywoodu fungovali jako absolutní mocenský pár. Jejich spojení bylo ikonické zejména díky bezprecedentnímu propojení jejich osobních životů s těmi filmovými, mediálnímu magnetismu, který přitahoval celosvětovou pozornost, a také pozdějšímu otevření témat, jako byly zákulisní tlaky v tehdejším filmovém průmyslu.
Vztah hudebníka Kurta Cobaina a Courtney Love se stal ikonickým coby ztělesnění grungeové éry 90. let. Jejich spojení definovalo syrovou estetiku, rebelii a absolutní autenticitu. Stali se symbolem tragické romance, která oscilovala mezi hlubokou láskou a sebedestrukcí.
Vztah herců Aleca Baldwina a Kim Basingerové byl v 90. letech definicí bouřlivého hollywoodského románku. Ikonickým se stal zejména díky svému extrémnímu průběhu – od spalující přitažlivosti a bouřlivého natáčení přes pohádkovou svatbu až po jeden z nejdrsnějších rozvodů v historii Hollywoodu.
Vztah hudebníků Britney Spearsové a Justina Timberlaka se stal ikonickým, protože ztělesňoval dokonalou pohádku přelomu tisíciletí. Dvojice spojila status tehdejší „popové princezny“ a idola z chlapecké kapely. Jejich romance navíc formovala tehdejší kulturu, a to od památných společných outfitů až po následný dramatický rozchod.
Vztah hudebníka Kanye Westa a podnikatelky Kim Kardashianové se stal ikonickým díky bezprecedentnímu propojení reality show, vysoké módy, hudby a podnikání. Definovali podobu celebrit v éře sociálních sítí a stali se jednou z nejvlivnějších dvojic desetiletí.
Vztah herce Marlona Branda a mexicko-americké herečky Movity Castanedy byl ikonický především pro svou tajemnou, bouřlivou a hollywoodsky dramatickou povahu.
Vztah herců Clarka Gablea a Carole Lombardové byl ztělesněním zlaté éry Hollywoodu a dodnes je považován za jeden z nejromantičtějších a nejtragičtějších příběhů.
Vztah herečky Angely Bassettové a Courtneyho B. Vance je ikonický, protože představuje vzácný příklad dlouhodobého, stabilního a rovnocenného partnerství v Hollywoodu. Jejich manželství, trvající již od roku 1997, se stalo symbolem oddanosti a vzájemné podpory.
Vztah mezi herci Elliottem Gouldem a Barbrou Streisandovou (manželé byli v letech 1963–1971) je považován za ikonický, protože představoval spojení dvou výrazných uměleckých osobností na prahu jejich hvězdné kariéry.
Vztah herců Donalda Sutherlanda a Jane Fonda byl v letech 1970–1972 ikonický spojením hvězdné hollywoodské romance s radikálním politickým aktivismem. Propojili osobní život s odporem proti válce ve Vietnamu, společně účinkovali v přelomovém filmu Klute a založili slavnou protisouborovou protiválečnou show (tzv. turné F.T.A.) pro vojáky.
Vztah mezi herci Tonym Curtisem a Janet Leighovou byl ikonický jako dokonalý příklad „Zlatého páru“ (Golden Couple) Hollywoodu 50. let. Jejich romance, manželství a společný život ztělesňovaly tehdejší představu o tom, jak má vypadat pohádkový život filmových hvězd.
