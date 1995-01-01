Zářili v devadesátých letech a září i dnes. Někteří VIP muži se příliš nezměnili, jiní si už moc podobní nejsou a přibylo jim dost vrásek i šedin. Stále to jsou ale charismatičtí muži, kteří podávají před kamerou skvělé herecké výkony. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejlepších.
Autor: koláž iDNES.cz
Bruce Willis. Slavný americký herec, známý především z akčních filmů 80. let. Proslavil se rolí Johna McClanea v sérii Smrtonosná past. V roce 2022 ukončil kariéru kvůli afázii a následně mu byla diagnostikována frontotemporální demence, což je onemocnění, se kterým bojuje dodnes.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Brad Pitt. Světoznámý americký herec a filmový producent, který se řadí mezi nejvýznamnější hollywoodské osobnosti. Proslavil se ve filmech jako Thelma a Louise, Sedm, Klub rváčů nebo Tenkrát v Hollywoodu, za který získal Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Johnny Depp. Světoznámý americký herec, producent a hudebník, známý pro své excentrické a proměnlivé role. Proslavil se zejména jako kapitán Jack Sparrow v sérii Piráti z Karibiku nebo spoluprací s režisérem Timem Burtonem například na snímku Střihoruký Edward.
Autor: koláž iDNES.cz
Tim Robbins. Uznávaný americký herec, režisér, scenárista a producent, držitel Oscara, známý pro své intelektuální role. Proslavil se zejména hlavní rolí ve filmu Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994 a za svou roli ve filmu Tajemná řeka z roku 2003. Získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Tom Hanks. Americký herec, režisér a producent, považovaný za jednu z největších hvězd Hollywoodu. Je známý svými charakterními rolemi a je jedním ze dvou herců v historii, kteří získali Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve dvou po sobě jdoucích letech.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Anthony Hopkins. Proslulý britský a americký herec, držitel dvou Oscarů za nejlepší mužský herecký výkon. Proslavil se zejména jako psychopatický Hannibal Lecter ve filmu Mlčení jehňátek a za svou dlouhou kariéru ztvárnil řadu ikonických rolí ve filmech jako Soumrak dne nebo Otec.
Autor: Koláž iDnes.cz
Gary Oldman. Britský herec, režisér a producent, známý svou schopností vtělit se do různorodých postav. Proslul rolemi v ikonických filmech jako Sid a Nancy, Dracula, Leon či jako Sirius Black v sérii Harry Potter a komisař Gordon v trilogii Temný rytíř.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Stellan Skarsgård. Švédský herec, který se prosadil jak v evropské kinematografii, tak v Hollywoodu. Je známý svou všestranností, charakterním herectvím a úzkou spoluprací s režisérem Larsem von Trierem. V roce 2025 obdržel na festivalu KVIFF Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Tim Roth. Britský herec a režisér, proslulý svými rolemi v nezávislých filmech a intenzivními výkony v dílech režiséra Quentina Tarantina.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Morgan Freeman. Uznávaný americký herec, režisér a producent, proslulý svým klidným projevem a charakteristickým hlubokým hlasem. Je držitelem Oscara (za film Million Dollar Baby) a za svou kariéru ztvárnil desítky rolí ve filmech jako Vykoupení z věznice Shawshank nebo Sedm.
Autor: Koláž iDnes.cz
David Morse. Americký televizní a filmový herec, známý svými charakteristickými rolemi, často detektivů či drsných mužů. Nominaci na cenu Emmy získal za ztvárnění detektiva Michaela Trittera v seriálu Dr. House a za roli George Washingtona v minisérii John Adams.
Autor: koláž iDNES.cz
Sean Penn. Renomovaný americký herec, režisér a politický aktivista. Je držitelem několika prestižních ocenění, včetně dvou Oscarů za nejlepší mužský herecký výkon. Známý je svými procítěnými hereckými výkony a výraznou společenskou angažovaností.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
John Travolta. Americký herec, tanečník a zpěvák, který se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu. Proslavil se zejména rolemi ve filmech 70. let Horečka sobotní noci a Pomáda, později zazářil v kultovním snímku Pulp Fiction: Historky z podsvětí.
Autor: Profimedia.cz
Ralph Fiennes. Britský herec, režisér a producent. Proslavil se dramatickými rolemi ve filmech jako Schindlerův seznam nebo Anglický pacient a rolí Lorda Voldemorta v sérii Harry Potter. Často je označován za „hereckého chameleona“ schopného hrát romantiky i záporáky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Nick Nolte. Americký herec, známý svým drsným projevem a mnoha filmovými rolemi od 70. let 20. století. Proslavil se zejména v minisérii Rich Man, Poor Man a mnoha filmech, přičemž v 90. letech patřil k předním hollywoodským hvězdám.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Chris Cooper. Americký herec, známý pro svůj talent ztvárňovat komplexní postavy. Proslavil se na konci 90. let a je držitelem Oscara za nejlepší vedlejší roli ve filmu Adaptace.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Edward Norton. Americký herec, producent, scenárista a režisér. Je známý pro své náročné psychologické role a byl třikrát nominován na Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Tom Cruise. Americký herec, producent a jedna z největších hollywoodských hvězd od 80. let. Proslavil se rolemi v akčních filmech, zejména jako Ethan Hunt v sérii Mission: Impossible a jako pilot Maverick ve filmech Top Gun, přičemž je známý tím, že si většinu kaskadérských kousků provádí sám.
Autor: koláž iDNES.cz
Clint Eastwood. Legendární americký herec, režisér, producent a hudebník, jedna z nejvýraznějších osobností světové kinematografie. Proslavil se jako drsný pistolník ve westernech a nekompromisní policista, později se stal uznávaným režisérem oceněným čtyřmi Oscary.
Autor: koláž iDNES.cz
Russell Crowe. Celosvětově proslulý novozélandský herec, režisér a hudebník, držitel Oscara, který se proslavil především rolí Maximuse ve filmu Gladiátor. Většinu života strávil v Austrálii a patří mezi nejvýraznější osobnosti showbyznysu.
Autor: koláž iDNES.cz
Steve Buscemi. Americký herec, režisér a scenárista, známý pro své nezaměnitelné rysy a role svérázných, často neurotických nebo mafiánských postav. Proslavil se účinkováním ve filmech bratří Coenů a v seriálech jako Impérium - Mafie v Atlantic City (Boardwalk Empire).
Autor: koláž iDNES.cz
Robert Downey Jr.. Americký herec, producent a zpěvák, narozený 4. dubna 1965 v New Yorku. Celosvětově se proslavil především rolí Tonyho Starka alias Iron Mana ve filmech studia Marvel.
Autor: koláž iDNES.cz
Hugh Grant. Proslulý britský herec, držitel Zlatého glóbu a ceny BAFTA. Proslavil se zejména v 90. letech jako hvězda romantických komedií, jako jsou Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill nebo Deník Bridget Jonesové.
Autor: koláž iDNES.cz
Jon Voight. Uznávaný americký herec a držitel Oscara, známý pro své role ve filmech jako Půlnoční kovboj (1969) a Návrat domů (1978), za který získal ocenění za nejlepší mužský herecký výkon. Je také známý jako otec herečky Angeliny Jolie.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Leonardo DiCaprio. Světoznámý americký herec, producent a environmentální aktivista. Proslavil se rolemi v kasovních trhácích jako Titanic, Počátek nebo Revenant Zmrtvýchvstání, za nějž získal Oscara. Je známý spoluprací s režisérem Martinem Scorsesem.
Autor: koláž iDNES.cz
Christopher Walken. Americký filmový a divadelní herec, známý pro své výrazné, často excentrické role a specifický styl projevu. Za svou roli ve válečném dramatu Lovec jelenů (1978) získal Oscara za nejlepší vedlejší roli.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Vincent Cassel. Francouzský herec, producent a režisér, známý pro své role v evropských i amerických filmech. Proslavil se zejména dramatem Nenávist a dále filmy jako Purpurové řeky, Dannyho parťáci nebo Černá labuť.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Liam Neeson. Slavný irský herec známý svým hlubokým hlasem a akčními rolemi. Proslavil se jako Oskar Schindler ve filmu Schindlerův seznam a později jako akční hrdina ve filmech 96 hodin (Taken) nebo jako Qui-Gon Jinn v Star Wars: Epizoda I.
Autor: Koláž iDnes.cz
Kevin Bacon. Slavný americký herec a hudebník, známý pro své všestranné role v dramatech, thrillerech i komediích. Mezi jeho nejznámější filmy patří Apollo 13, JFK, Footloose nebo X-Men: První třída. Je také známý z televizních projektů a hudební tvorby s bratrem (skupina The Bacon Brothers).
Autor: koláž iDNES.cz
Woody Harrelson. Americký herec, držitel ceny Emmy a mnohokrát byl nominován na Oscara. Proslavil se rolí v seriálu Na zdraví (Cheers) a následně zazářil ve filmech jako Lid versus Larry Flynt, Takoví normální zabijáci, Zombieland či Hunger Games.
Autor: koláž iDNES.cz
William H. Macy. Americký herec, scenárista a režisér, známý především pro své role v nezávislých i mainstreamových filmech. Proslavil se rolí v dramatu Fargo (1996), za kterou byl nominován na Oscara, a hlavní rolí Franka Gallaghera v seriálu Shameless.
Autor: koláž iDNES.cz
William Fichtner. Uznávaný americký herec, známý svými charakteristickými vedlejšími i hlavními rolemi ve filmech a televizních seriálech. Proslavil se díky projektům jako Černý jestřáb sestřelen, Útěk z vězení nebo Temný rytíř.
Autor: koláž iDNES,cz
Samuel L. Jackson. Legendární americký herec a producent, známý jako jeden z nejvýdělečnějších herců v historii Hollywoodu. Proslavil se zejména ve filmech Quentina Tarantina (Pulp Fiction) a jako Nick Fury v Marvel Cinematic Universe.
Autor: koláž iDNES.cz
Roberto Benigni. Světoznámý italský herec, režisér, scénárista a komik, známý svým expresivním projevem. Nejvíce se proslavil jako tvůrce a hlavní představitel oscarového filmu Život je krásný (La vita è bella, 1997), za který získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli.
Autor: koláž iDNES.cz
Peter Gallagher. Americký herec, zpěvák a spisovatel, držitel Zlatého glóbu, který se proslavil v řadě filmů a seriálů od 80. let. Nejvíce se proslavil rolí Sandyho Cohena v seriálu O.C., dále účinkoval ve filmech Sex, lži a video, Americká krása nebo v seriálu Covert Affairs.
Autor: koláž iDNES.cz
Michael Madsen. Americký herec, producent, básník a fotograf, proslulý svými rolemi drsných chlapíků. Nejvíce se proslavil spoluprací s režisérem Quentinem Tarantinem ve filmech jako Gauneři (Reservoir Dogs) a Kill Bill.
Autor: koláž iDNES.cz
Kevin Spacey. Americký herec, producent a režisér, držitel dvou Oscarů za filmy Obvyklí podezřelí a Americká krása. Proslul také rolí Franka Underwooda v seriálu Dům z karet. Později čelil obviněním ze sexuálního zneužívání, která soudy odmítly.
Autor: koláž iDNES.cz
John Cusack. Známý americký herec, scenárista a producent. Proslavil se zejména v 80. a 90. letech 20. století díky rolím v romantických komediích a dramatech, jako jsou Say Anything..., Všechny moje lásky nebo Vrah (ne)přichází.
Autor: koláž iDNES.cz
John Creilly. Americký herec, komik, zpěvák a producent, známý svou schopností ztvárnit jak charakterní vážné role, tak výrazné komediální postavy. Často je označován za „krále vedlejších rolí“ díky svému talentu vyniknout i v menších, ale klíčových úlohách.
Autor: koláž iDNES.cz
Joe Pesci. Uznávaný americký herec, hudebník a komik, známý především pro své charakterní role temperamentních mafiánů ve filmech Martina Scorseseho a pro komediální role, jako byl Harry v sérii Sám doma. V roce 1991 získal Oscara za vedlejší roli ve filmu Mafiáni.
Autor: koláž iDNES.cz
Jean Reno. Známý a charismatický francouzský herec španělského původu. Proslavil se zejména rolemi drsných, ale citlivých mužů ve filmech Luca Bessona (např. Leon nebo Brutální Nikita) a účinkováním v akčních hollywoodských trhácích.
Autor: koláž iDNES.cz
Robert De Niro. Legendární americký herec, producent a režisér, považovaný za jednoho z největších herců filmové historie. Je známý svou pečlivou přípravou na role a spoluprací s režisérem Martinem Scorsesem, přičemž je držitelem dvou Oscarů.
Autor: koláž iDNES.cz
Harvey Keitel. Americký filmový, televizní a divadelní herec známý pro své ztvárnění drsných, intenzivních a často morálně složitých postav. Proslavil se zejména spoluprací s režiséry jako Martin Scorsese a Quentin Tarantino, přičemž hrál ve filmech jako Špinavé ulice, Taxikář, Gauneři nebo Pulp Fiction: Historky z podsvětí.
Autor: koláž iDNES.cz
Gérard Depardieu. Francouzský herec, považovaný za jednu z nejvýznamnějších osobností evropské kinematografie. Během své bohaté kariéry od roku 1965 ztvárnil přes 200 rolí, od komedií po dramata, a je držitelem řady ocenění, včetně Césara a nominace na Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Ethan Hawke. Americký herec, scenárista, režisér a spisovatel, známý pro své role ve filmech jako Společnost mrtvých básníků (1989), Před úsvitem (1995) a Training Day (2001). Je čtyřnásobně nominován na Oscara, a to za herecké výkony i scénáře.
Autor: koláž iDNES.cz
Al Pacino. Jeden z nejvýznamnějších amerických filmových a divadelních herců své generace, známý pro ztvárňování psychologicky náročných rolí a antihrdinů. Mezinárodní hvězdou se stal po roli Michaela Corleoneho ve filmu Kmotr.
Autor: koláž iDNES.cz
Adrien Brody. Americký herec, producent a držitel dvou Oscarů. Do historie filmu se zapsal jako nejmladší držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, kterého získal v pouhých 29 letech za ztvárnění Wladyslawa Szpilmana ve snímku Pianista (2002).
Autor: koláž iDNES.cz