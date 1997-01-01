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Podívejte se do naší galerie na slavné hollywoodské herce, kteří ve světě filmu zanechali nesmazatelnou stopu. Předváděli dechberoucí herecké výkony a uměli se dostat pod kůži každému divákovi. Bohužel už nejsou mezi námi, ale jen tak se na ně zapomenout nedá.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Kariéra herce Dennisa Hoppera trvala přes pět desetiletí a zahrnovala desítky rolí ve filmech jako Bezstarostná jízda, Obr nebo Rebel bez příčiny. Zemřel v roce 2010 ve věku čtyřiasedmdesáti let. Příčinou úmrtí byly komplikace spojené s rakovinou prostaty. Skonal ve svém domě v kalifornském Venice, obklopen rodinou a přáteli.
Autor: AP
Americký herec Charles Bronson se proslavil jako drsný hrdina mnoha akčních filmů, válečných snímků a westernů. Hrál ve filmech jako Sedm statečných, Tenkrát na západě nebo Přání smrti. Zemřel v roce 2003 v nemocnici v Los Angeles ve věku jednaosmdesáti let. Oficiální příčinou úmrtí bylo respirační a srdeční selhání, přičemž v té době rovněž trpěl Alzheimerovou chorobou a rakovinou plic.
Autor: MGM
Herec Pete Postlethwaite hrál ve filmech jako Ve jménu otce nebo Obvyklí podezřelí. Jeho kariéra trvala více než čtyřicet let. Zářil ve filmu i na divadelních prknech a proslul také jako politický aktivista. Slavný režisér Steven Spielberg ho kdysi označil za „nejlepšího herce na světě“. Zemřel v roce 2011 ve věku čtyřiašedesáti let v nemocnici v anglickém Shrewsbury. Příčinou úmrtí byla rakovina slinivky břišní, se kterou dlouho bojoval.
Autor: Profimedia.cz
Walter Matthau byl legendární americký herec známý svým chraplavým hlasem a ztvárněním sympatických mrzoutů. Hrál ve filmech jako Správná dvojka, Štístko nebo Šaráda. Zemřel v roce 2000 ve věku devětasedmdesáti let v kalifornské Santa Monice na infarkt.
Autor: ARCHIWUM HH
Americký herec Jack Lemmon exceloval v desítkách filmů, nejčastěji v komediálních a dramatických rolích, a vytvořil slavné herecké duo s Walterem Matthauem. Hrál ve filmech Někdo to rád horké, Byt nebo Podivný pár. Zemřel v roce 2001 v Los Angeles ve věku šestasedmdesáti let na rakovinu.
Autor: Profimedia.cz
Marlon Brando byl legendární americký herec, který zásadně ovlivnil moderní kinematografii. Hrál ve snímcích jako Kmotr nebo V přístavu. Zemřel v roce 2004 ve věku osmdesáti let v nemocnici v Los Angeles. Příčinou smrti bylo respirační selhání způsobené plicní fibrózou a městnavým srdečním selháním.
Autor: © New Line Cinema
John Ritter byl oblíbený americký herec a komik. Hrál ve filmech jako Půlnoční podraz nebo Zlý Santa. Zemřel v roce 2003 na disekci aorty. Bylo mu pouhých čtyřiapadesát let. Příhoda ho postihla přímo při natáčení seriálu.
Autor: Profimedia.cz
Americký komik a herec Bernie Mac si zahrál ve snímcích jako Dannyho parťáci nebo Transformers. Zemřel v roce 2008 ve věku padesáti let. Příčinou smrti byly komplikace spojené se zápalem plic, který vyústil v srdeční zástavu. Dlouhé roky navíc trpěl chronickým zánětlivým onemocněním zvaným sarkoidóza.
Autor: Falcon
Herec Humphrey Bogart se stal ikonou amerického filmu. Hrál ve filmech jako Casablanca nebo Hluboký spánek. Zemřel v roce 1957 v Los Angeles ve věku sedmapadesáti let na rakovinu jícnu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Peter Falk exceloval v seriálu Columbo nebo snímku Nebe nad Berlínem. Zemřel v roce 2011 ve věku třiaosmdesáti let. Skonal ve svém domě v Beverly Hills a příčinou smrti byla Alzheimerova choroba spojená s demencí.
Autor: ČT
Americký herec John Forsythe se nejvíce proslavil jako ropný magnát Blake Carrington v seriálu Dynastie nebo jako záhadný šéf Charlie v Charlieho andílcích. Zemřel ve věku dvaadevadesáti let dne v roce 2010 doma v Santa Ynez v Kalifornii na komplikace spojené se zápalem plic, přičemž předtím dlouho bojoval také s rakovinou.
Autor: AP
Britský herec a spisovatel Robert Shaw exceloval ve filmech jako Čelisti nebo Podraz. Zemřel v roce 1978 ve věku jednapadesáti let na infarkt.
Autor: ČTK
Americký herec Lloyd Bridges byl známý díky filmům jako Žhavé výstřely nebo Dramatické počátky. Zemřel v roce 1998 ve svém domě v Los Angeles. Bylo mu pětaosmdesát let.
Autor: ARCHIWUM HH, ARCHIWUM W-WA
Americký herec Robert Mitchum hrál ve filmech jako Pryč od minulosti nebo Lovcova noc. Zemřel v roce 1997 ve svém domě v kalifornské Santa Barbaře. Dožil se devětasedmdesáti let a příčinou úmrtí byly komplikace spojené s rakovinou a rozedmou plic
Autor: Profimedia.cz
Herec Gale Gordon (na snímku vlevo) hrál ve filmech jako The Lucy Show nebo Our Miss Brooks. Zemřel v roce 1995 ve věku devětaosmdesáti let na rakovinu plic. Byl známý především jako cholerický a nesmlouvavý komediální herec.
Autor: AP
Americký herec David Carradine se proslavil jako mnich Kwai Chang Caine v seriálu Kung Fu a jako nelítostný Bill ve filmech Kill Bill. Zemřel v roce 2009 v thajském Bangkoku ve věku dvaasedmdesáti let. Vyšetřování ukázalo, že příčinou smrti bylo udušení, pravděpodobně nešťastná náhoda při praktikování autoerotické asfyxie.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec James Coburn hrál ve filmech jako Sedm statečných nebo Velký útěk. Zemřel v roce 2002 ve věku čtyřiasedmdesáti let. Skonal náhle na srdeční infarkt ve svém domě v Beverly Hills v Kalifornii, přímo v náručí své manželky.
Autor: MGM
Herec Leslie Nielsen hrál ve snímcích jako Bláznivé dědictví nebo Drákuloviny. Zemřel v roce 2010 ve věku čtyřiaosmdesáti let v nemocnici ve floridském Fort Lauderdale. Příčinou úmrtí byly komplikace spojené se zápalem plic.
Autor: Paramount Pictures
Kanadský komik a herec John Candy hrál ve filmech jako Kokosy na sněhu nebo Strýček Buck. Zemřel v roce 1994 ve věku třiačtyřicet let. Příčinou smrti byl infarkt, který utrpěl ve spánku v mexickém městě Durango během natáčení westernové komedie Vagons East!.
Autor: © 20th Century Fox
Herec John Wayne byl hvězdou filmů jako Přepadení nebo Rio Bravo. Zemřel v roce 1979 v Los Angeles ve věku dvaasedmdesáti let na rakovinu žaludku.
Autor: Getty Images
Herec Paul Newman exceloval ve filmech jako Frajer Luke nebo Podraz. Zemřel v roce 2008 ve věku třiaosmdesáti let. Skonal ve svém domě ve Westportu ve státě Connecticut po dlouhém boji s rakovinou plic.
Autor: Profimedia.cz
Herec James Stewart byl jednou z největších hvězd zlatého věku Hollywoodu. Hrál ve filmech jako Život je krásný nebo Anatomie vraždy. Zemřel v roce 1997 ve svém domě v Beverly Hills ve věku devětaosmdesáti let. Příčinou smrti byla plicní embolie a srdeční zástava po dlouhodobých zdravotních problémech.
Autor: Profimedia.cz
Frank Sinatra byl jedním z nejslavnějších zpěváků a herců 20. století. Během své kariéry zářil v mnoha ikonických filmech a muzikálech. Zemřel v roce 1998 v Los Angeles ve věku dvaaosmdesáti let na následky masivního srdečního infarktu.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Ernest Borgnine hrál ve filmech jako Marty nebo Tucet špinavců. Zemřel v roce 2012 ve věku pětadevadesáti let v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai. Příčinou úmrtí bylo selhání ledvin.
Autor: movieye.com
Burt Lancaster byl legendární americký herec a producent. Za svou více než čtyřicetiletou kariéru natočil 86 filmů. Zemřel v roce 1994 ve věku osmdesáti let. Příčinou smrti byl infarkt.
Autor: ČT
Herec Burt Reynolds byl hvězdou filmů jako Vysvobození nebo Polda a bandita. Zemřel v roce 2018 na srdeční infarkt v nemocnici ve floridském městě Jupiter. Bylo mu dvaaosmdesáti let.
Autor: Reuters
Britský herec Roger Moore proslul především jako James Bond. Zemřel v roce 2017 ve věku devětaosmdesáti let ve svém domě ve Švýcarsku po krátkém boji s rakovinou.
Autor: Reuters
Charismatický nizozemský herec Rutger Hauer hrál ve snímcích jako Stopař nebo Jestřábí žena. Zemřel v roce 2019 ve svém domě ve fríském Beetsterzwaagu po krátké nemoci ve věku pětasedmdesáti let.
Autor: Reuters
Americký herec Charles Durning hrál ve filmech jako Podraz nebo Psí odpoledne. Zemřel v roce 2012 ve svém domě na Manhattanu v New Yorku ve věku devětaosmdesáti let.
Autor: Reuters