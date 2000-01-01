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Podívejte se do galerie na desítky fešáků, kteří zazářili jako vyšetřovatelé v seriálech a filmech a diváci si je zamilovali. Hlavně dámy na nich mohly oči nechat. Nutno ale uznat, že obdivuhodné byly hlavně jejich herecké výkony a získali si tak i muže. Zkontrolujte, jestli dobře znáte všechny fešáky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Tom Ellis se ukázal jako Lucifer Morningstar v seriálu Lucifer (Netflix). Britský fešák hraje samotného ďábla, který pomáhá losangeleské policii s vyšetřováním vražd. Kombinace drahých obleků, britského přízvuku a nebezpečného šarmu z něj dělá jednoho z nejvíc sexy vyšetřovatelů.
Autor: Profimedia.cz
Matt Bomer se představil jako Neal Caffrey v seriálu White Collar (Ve službách FBI). Elegantní, modrooký podvodník se špičkovým vkusem, který v rámci trestu pomáhá FBI chytat jiné zločince.
Autor: AP
Pedro Pascal se ukázal jako Javier Peña v seriálu Narcos (Netflix). Jako agent DEA jdoucí po krku drogovým kartelům v Kolumbii vyzařuje drsnou, maskulinní energii, která z něj udělala celosvětový sexsymbol.
Autor: Reuters
Idris Elba zazářil jako John Luther v seriálu i filmu Luther (Netflix). Drsný, hloubavý londýnský detektiv v ikonickém kabátě. Elba do role vkládá obrovské charisma, intenzivní pohled a magnetickou přitažlivost.
Autor: AP
Alan Ritchson bodoval jako Jack Reacher v seriálu Reacher (Prime Video). Pokud dáváte přednost svalnaté, ochranitelské a impozantní postavě, bývalý vojenský vyšetřovatel Reacher v jeho podání kombinuje hrubou sílu s geniálním intelektem.
Autor: AP
Matthew McConaughey se blýskl jako Rust Cohle v první řadě Temného případu (True Detective na Max). Filozofující, cynický, pohublý detektiv s cigaretou v ruce, ze kterého ale sálá neskutečné, temné charisma.
Autor: AP
Simon Baker exceloval jako Patrick Jane v seriálu Mentalista (Max). Blonďatý, šarmantní konzultant s uvolněným úsměvem a hřejivým pohledem, který dokáže prokouknout jakéhokoliv lháře.
Autor: Reuters
Theo James se také ukázal trochu jako vyšetřovatel. Blýskl se jako Eddie Halstead v seriálu Gentlemani (The Gentlemen na Netflixu). Ačkoliv se jako bývalý voják zaplétá do světa marihuanového impéria, v celém seriálu funguje jako chladnokrevný, geniální stratég a taktický vyšetřovatel vlastních problémů. Jeho aristokratický šarm a špičkové obleky z něj udělaly okamžitý hit.
Autor: Profimedia.cz
Charlie Hunnam exceloval jako detektiv Charlie Waldo ve filmu Last Looks (nebo v akčním krimi Gentlemani z roku 2019). Hunnam má pověst drsného fešáka s uhrančivým pohledem a v roli bývalého elitního detektiva, který žije samotářsky v lesích, ale musí se vrátit k případu vraždy, kombinuje zanedbaný „outdoor sexappeal“ s geniální dedukcí.
Autor: Reuters
Benedict Cumberbatch exceloval jako Sherlock Holmes v seriálu Sherlock (v kinech i na streamovacích platformách). Pro ty, které přitahuje především vysoká inteligence, arogantní sebevědomí a hluboký hlas, je Cumberbatchův moderní Sherlock naprostým vrcholem „sapiosexuality“.
Autor: AP
Jon Hamm se blýskl jako detektiv Fletch ve filmu Přiznej se, Fletche (Confess, Fletch). Klasicky pohledný, charismatický chlapík, který s neuvěřitelnou lehkostí a humorem vyšetřuje krádež uměleckých děl a vraždu, u které ho neprávem podezřívají.
Autor: Profimedia.cz
Colin Farrell zabodoval jako detektiv Ray Velcoro ve druhé řadě Temného případu (True Detective na Max) nebo jako soukromé očko v neonoirovém seriálu Sugar (Apple TV+). Farrell do svých rolí dává zničený, hříšný pohled, knír a magnetické kouzlo, kterému je těžké odolat.
Autor: Reuters
Hero Fiennes Tiffin exceloval jako Sherlock Holmes v seriálu Young Sherlock (Prime Video). Mladší bratr slavného detektiva v podání tohoto britského idola přináší na obrazovky mladickou rebelii, divokou energii a nepopiratelný klukovský sexappeal. Sleduje jeho začátky na Oxfordu, kde vyšetřuje svou první vraždu.
Autor: © Amazon Prime Video
Michael Fassbender bodoval jako agent Martian v napínavém špionážním hitu The Agency (Paramount+ / SkyShowtime). Fassbender hraje tajného agenta CIA, který se po letech v utajení vrací do reality a zaplétá se do nebezpečné hry plné intrik a vášně. Fassbenderův zralý magnetismus a chladnokrevné charisma z něj dělají dokonalého moderního agenta.
Autor: Profimedia.cz
Matthew Goode se ukázal jako detektiv Carl Mørck v seriálu Dept. Q (Netflix). Pokud máte slabost pro britské gentlemany s temnější, zádumčivou stránkou, Goode ztvárňuje cynického šéfa oddělení odložených případů v Edinburghu s obrovskou dávkou aristokratického šarmu.
Autor: AP
Shemar Moore zazářil jako agent Derek Morgan v seriálu Myšlenky zločince (Criminal Minds na Disney+). Bývalý model s dokonalou postavou tvoří svalnaté a akční jádro profilovacího týmu FBI. Jeho ochranné instinkty, hřejivý úsměv a pověstné flirtování s kolegyní Garciovou z něj udělaly absolutního miláčka diváků.
Autor: Reuters
Jon Bernthal zabodoval jako detektiv v psychothrilleru His & Hers (Netflix). Bernthal vyzařuje čistou alfa-samčí, živočišnou energii. V roli detektiva, který se zaplete do vyšetřování vraždy v malém městě, kde je hlavní podezřelou jeho bývalá žena, kombinuje drsnou fasádu s nebezpečným magnetismem.
Autor: AP
Nathan Fillion na obrazovkách exceloval jako Richard Castle v seriálu Castle na zabití (Disney+). Slavný spisovatel, který pomáhá newyorské policii řešit vraždy. Fillion v této roli vsadil na neodolatelný mix chlapeckého humoru, sebevědomého úsměvu, bohatství a vtipných hlášek.
Autor: AP
Richard Madden se blýskl jako Mason Kane v akčním špionážním seriálu Citadel (Prime Video). Tento skotský krasavec s pronikavým pohledem ztvárnil elitního agenta tajné služby, který ztratil paměť, ale jeho bojové i svůdnické instinkty zůstaly stoprocentní. V kombinaci se špičkovými obleky a drsným charismatem jde o moderní verzi Jamese Bonda.
Autor: Reuters
Tom Hiddleston zabodoval jako Jonathan Pine v seriálu Noční manažer (The Night Manager). Bývalý voják je naverbován rozvědkou, aby v utajení vyšetřoval mezinárodního obchodníka se zbraněmi. Hiddleston zde předvádí absolutní vrchol britského džentlmenství, uhrančivého pohledu a sofistikovaného šarmu.
Autor: Reuters
Taylor Kitsch se ukázal jako Ben Edwards v seriálu The Terminal List: Dark Wolf (Prime Video). Prequel k úspěšné vojenské kriminálce se zaměřuje na Kitche jako na bývalého Navy SEAL a drsného agenta CIA operujícího v utajení.
Autor: Reuters
Boyd Holbrook zazářil jako Steve Murphy v seriálu Narcos (Netflix). Blonďatý, štíhlý agent DEA, který spolu s Pedrem Pascalem vyšetřuje drogové kartely. S cigaretou v ruce, knírem a typickým stylem přelomu 80. a 90. let má nezaměnitelné rebelské kouzlo.
Autor: Profimedia.cz
Alexander Skarsgård se představil jako detektiv John Becker ve filmu Hold the Dark (Netflix) nebo jako vyšetřovatel v seriálu The Little Drummer Girl. Švédský rodák s atletickou, dvoumetrovou postavou vnáší do svých rolí chladný, severský magnetismus a intenzivní, často až nebezpečně sexy pohled.
Autor: AP
Jake Gyllenhaal se představil jako detektiv Loki ve filmu Zmizení (Prisoners). Tetovaný, nervózní a nekompromisní detektiv s tikem v oku, který nosí zapnutou košili až ke krku. Gyllenhaal do role vložil temný, nepředvídatelný sexappeal a obrovskou intenzitu.
Autor: AP
Douglas Booth se uvedl jako detektiv Tom Radley v britské novince The Blame. Klasicky pohledný britský herec s dokonalými rysy tváře ztvárňuje vyšetřovatele vražd, který se zaplete do vášnivého románku se svou kolegyní, dokud sám nepadne do sítě podezření.
Autor: AP
Dennis Quaid diváky ohromil jako detektiv Remy McSwain v kultovní krimi klasice The Big Easy. Pokud máte rádi uvolněný, drzý a stoprocentně sebevědomý jižanský šarm, Quaid jako svůdný detektiv z New Orleans, který se zaplete s prokurátorkou, předvádí naprostou definici filmové chemie a napětí.
Autor: Profimedia.cz
Pierce Brosnan se blýskl jako Remington Steele v legendárním stejnojmenném seriálu (Remington Steele). Role, která z Brosnana udělala hvězdu a budoucího Jamese Bonda. Jako okouzlující zloděj, který převzal identitu fiktivního šéfa detektivní kanceláře, nabízí dokonalý gentlemanský styl, humor a uhrančivý pohled.
Autor: AP
David Boreanaz se uvedl jako zvláštní agent FBI Seeley Booth v seriálu Sběratelé kostí (Bones). Bývalý armádní odstřelovač s chlapáckým šarmem, který nosí výrazné přezky na opasku a barevné ponožky. Jeho ochranitelské instinkty a chemie s hlavní hrdinkou jsou hlavním tahounem seriálu.
Autor: AP
Timothy Olyphant se blýskl jako maršál Raylan Givens v seriálech Justified (Strážce pořádku) a novince Justified: City Primeval. Olyphant s kovbojským kloboukem staženým do čela, ledově klidným hlasem a rychlými reflexy u zbraně redefinoval moderní sexappeal. Jeho chůze, ironické úšklebky a neskutečné charisma z něj dělají jednoho z nejatraktivnějších federálních maršálů na obrazovkách.
Autor: Profimedia.cz
Josh Holloway se blýskl jako Will Bowman v seriálu Colony nebo jako kybernetický agent v Intelligence. Holloway, proslulý jako Sawyer ze Ztracených, si i v rolích vládních vyšetřovatelů a agentů drží svůj nezaměnitelný styl – delší vlasy, strniště, uhrančivý pohled zpod obočí a drsnou chlapskou energii.
Autor: AP
Clive Owen exceloval jako detektiv Sam Spade v noirovém seriálu Monsieur Spade. Owen v této roli ztvárňuje legendární soukromé očko na zaslouženém odpočinku ve Francii, které je však vtaženo zpět do hry.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
Ryan Gosling se uvedl jako detektiv Holland March v retro komediální krimi Správní chlapi (The Nice Guys). Pokud chcete vidět jednoho z největších hollywoodských fešáků v trochu netradiční, uvolněné roli, Gosling jako soukromé očko ze 70. let sice občas působí nešikovně, ale jeho retro styl, knírek a přirozený sexappeal jsou nepřehlédnutelné.
Autor: AP
Aaron Taylor-Johnson zabodoval v napínavém kriminálním thrilleru Fuze, který čerstvě dorazil na streamovací platformy. Herec, o kterém se dlouho mluví jako o příštím Jamesi Bondovi, zde ztvárňuje vojenského experta na výbušniny, který se uprostřed evakuace Londýna pouští do napínavého vyšetřování a boje proti bankovním lupičům. Taylor-Johnson zde předvádí svou klasickou špičkovou fyzickou formu, drsný pohled a magnetický sexappeal.
Autor: Reuters
Chris Pine zazářil jako detektiv Jay Singletary v minisérii I Am the Night. Pine s delšími vlasy a lehkým strništěm hraje zkrachovalého novináře a bývalého mariňáka, který na vlastní pěst vyšetřuje nechvalně proslulý případ Black Dahlia v Los Angeles 60. let. Pine do role vnáší zranitelný, ale nesmírně živočišný a rebelsky atraktivní šarm.
Autor: AP
Joel Kinnaman se uvedl jako detektiv Tom Waaler ve stejném seriálu Detective Hole (Netflix). Kinnaman (původem Švéd) hraje Harryho hlavního soka uvnitř policie. Jako zkorumpovaný, neskutečně sebevědomý a chladnokrevný detektiv s vizáží modela představuje dokonalý typ „sexy padoucha v policejním odznaku“.
Autor: AP
Jesse Williams se blýskl jako Daniel De Luca v akčním kriminálním seriálu Hotel Costiera (Prime Video). Bývalý sexsymbol ze seriálu Chirurgové zde hraje charismatického příslušníka námořní rozvědky (U.S. Marine), který na luxusním pobřeží Amalfi v Itálii funguje jako „fixer“ a vyšetřuje zmizení dcery majitele hotelu. Williams s jeho pronikavě zelenýma očima, opálenou vysportovanou postavou a ležérním italským stylem nabízí stoprocentní letní únik a podívanou.
Autor: Profimedia.cz
Sam Worthington se blýskl jako David Burroughs v napínavém hitu Harlan Coben’s I Will Find You (Netflix). Worthington ztvárňuje muže nespravedlivě odsouzeného za vraždu vlastního syna, který uteče z vězení a na vlastní pěst rozjíždí nebezpečné pátrání. Worthington do role vnáší svou klasickou, velmi maskulinní energii, svaly a odhodlaný pohled muže, který se nezastaví před ničím.
Autor: ČTK
Milo Ventimiglia ve stejném seriálu I Will Find You (Netflix). Ventimiglia (známý ze seriálu Hrdinové nebo Gilmorova děvčata) zde doplňuje herecké obsazení v roli, kde působí nesmírně temně, zádumčivě a přitažlivě. Jeho uhrančivý pohled zpod obočí a pověstný asymetrický úsměv fungují skvěle i v kriminálním žánru.
Autor: AP
Gabriel Basso se jako Peter Sutherland v seriálu Noční agent (The Night Agent na Netflixu). Mladý agent FBI pracující v podzemí Bílého domu, který se po zvednutí tajného telefonu zaplete do obřího spiknutí. Basso představuje prototyp moderního, fyzicky skvěle vybaveného ochranitele. Jeho mix zranitelnosti, absolutní loajality a drsné síly z něj udělal okamžitý hit.
Autor: Netflix
John Krasinski exceloval jako Jack Ryan v seriálu Tom Clancy’s Jack Ryan (Prime Video). Z analytika CIA v terénního agenta. Krasinski kombinuje vysokou inteligenci, brýle a klukovský šarm v prvních sériích s postupnou proměnou v zarostlého, svalnatého a drsného operativce v sériích pozdějších.
Autor: Profimedia.cz
David Tennant zazářil jako detektiv Alec Hardy v kultovním seriálu Broadchurch (Netflix / Prime Video). Pro ty, kdo preferují intenzivní skotský přízvuk, strniště a typické britské charisma. Tennant hraje věčně naštvaného, cynického a nemocného detektiva, ze kterého ale sálá obrovská vnitřní síla a profesionalita.
Autor: Reuters
Michele Morrone se uvedl jako detektiv Valerio v italském noirovém seriálu Suburra: Krev a písek (Netflix). Pokud hledáte čistou, živočišnou přitažlivost, Morrone (hvězda filmu 365 dní) hraje drsného vyšetřovatele z Říma. Tetování, vyhrnuté rukávy na košili a nekompromisní pohled z něj dělají magnet na obrazovce.
Autor: Reuters
Lucas Bravo se předvedl jako detektiv Maxime v kriminálním filmu Vrah s maskou (Netflix). Fešák známý jako šéfkuchař Gabriel ze seriálu Emily in Paris dokazuje, že mu sluší i zbraň a policejní odznak. Jeho francouzský šarm, blonďaté vlasy a modré oči dávají vyšetřování velmi elegantní nádech.
Autor: Reuters
Álvaro Morte se představil jako detektiv Héctor v napínavém španělském thrilleru Znamení (El Zodiako). Slavný Profesor ze seriálu Papírový dům vyměnil roli zločince za odznak vyšetřovatele. Morte se svými ikonickými brýlemi, plnovousem, hlubokým hlasem a intenzivním pohledem ztělesňuje neuvěřitelně sexy typ zadumaného intelektuála.
Autor: Profimedia.cz
Tobias Santelmann se blýskl jako detektiv Harry Hole v seriálu Jo Nesbø’s Detective Hole (Netflix). Absolutní špička letošní seriálové sezóny. Tento uhrančivý norský herec ztvárnil kultovního, geniálního, ale vnitřně zdevastovaného vyšetřovatele z Osla. Santelmann v roli kombinuje drsné strniště, zničený pohled, vysokou atletickou postavu a nebezpečné severské charisma, kterému nelze odolat.
Autor: Profimedia.cz
Giacomo Gianniotti se uvedl jako detektiv Cole Ellis v populární odlehčené kriminálce Wild Cards. Bývalý krasavec ze seriálu Chirurgové zde hraje stoprocentně zásadového, upjatého, ale neuvěřitelně pohledného detektiva. Když je donucen spolupracovat s prohnanou podvodnicí, jeho neustálé popichování a vzájemná chemie vás okamžitě dostanou.
Autor: Profimedia.cz
Luke Kleintank se představil jako zvláštní agent Scott Forrester v kriminálce FBI: International. Jako nekompromisní šéf elitního týmu FBI, který řeší případy po celém světě, představuje prototyp vysokého, ramenatého a ochranitelského vyšetřovatele s pronikavýma modrýma očima.
Autor: Profimedia.cz
Aldis Hodge se ukázal jako Alex Cross v seriálu Cross (Prime Video). Hodge hraje geniálního, ale emočně zraněného forenzního psychologa a detektiva z Washingtonu. Mimořádně charismatický, vysoký a svalnatý herec dává roli neskutečnou intenzitu, eleganci a hluboký, podmanivý hlas.
Autor: Profimedia.cz
Jensen Ackles zazářil jako Dean Winchester v kultovním seriálu Lovci duchů (Supernatural na Max). Spolu s bratrem Samem fungují v podstatě jako detektivové, kteří vyšetřují záhadná úmrtí, rituály a městské legendy, často v přestrojení za agenty FBI. Dean s koženou bundou, slabostí pro rychlá auta a rockovou hudbu definuje pojem drsný sympaťák.
Autor: Profimedia.cz