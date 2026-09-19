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Poznáte fešáky z kriminálek? Tito vyšetřovatelé pobláznili celé generace

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Tito herci si „střihli“ role vyšetřovatelů. Tom Ellis Matt Bomer na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) Pedro Pascal na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025) Idris Elba na udílení cen Oscar (Los Angeles, 12. března 2023) Alan Ritchson (Toronto, 12. prosince 2023) Matthew McConaughey na Oscarech (Los Angeles, 10. března 2024) Simon Baker (11. ledna 2014) Theo James v seriálu Gentlemani (2026) Charlie Hunnam na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026) Benedict Cumberbatch (15. května 2024) Herec Jon Hamm
Podívejte se do galerie na desítky fešáků, kteří zazářili jako vyšetřovatelé v seriálech a filmech a diváci si je zamilovali. Hlavně dámy na nich mohly oči nechat. Nutno ale uznat, že obdivuhodné byly hlavně jejich herecké výkony a získali si tak i muže. Zkontrolujte, jestli dobře znáte všechny fešáky.

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