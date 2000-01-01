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Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy prožily kvůli svým příbuzným hodně krušné časy nebo je tragické osudy jejich blízkých negativně poznamenaly. Patří mezi ně třeba Madonna, John Travolta, Julie Robetsová, Lindsay Lohanová, Martin Sheen a další celebrity.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Martin Sheen opakovaně uvedl, že si vždy myslel, jak zalitá sluncem bude budoucnost jeho dětí, když se stal hvězdou Hollywoodu. Nakonec byla realita úplně někde jinde a největší starosti mu dělal jeho syn Charlie Sheen. Charlie totiž propadl drogám, alkoholu a měl zálibu v ženách. „Když jsem se dozvěděl, že jsem HIV pozitivní, ihned jsem myslel na tátu. Najednou mi bylo líto, čemu ho vystavuji,“ uvedl Sheen v dokumentu o své osobě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Judy Garlandová měla matku, kterou by člověk nepřál ani největšímu nepříteli. Ethel Gummová byla typická extrémně ambiciózní matka. Podle historiků nutila Judy i její sestry vystupovat už od dětství, tlačila ji do přísných diet a podávala jí amfetaminy i prášky na spaní, aby zvládala náročné pracovní tempo. Judy o ní později mluvila jako o skutečné Zlé čarodějnici ze Západu. Když dostala v devětapadesáti letech infarkt kvůli užívání drog, Judy to zlomilo, ale ulevilo se jí.
Autor: © MGM
Herec Woody Harrelson čelil závažným rodinným problémům kvůli svému otci, Charlesi Voyde Harrelsonovi. Otec byl profesionální nájemný vrah, který rodinu opustil v roce 1968. Woodyho otce nakonec odsoudili na doživotí za vraždu federálního soudce Johna H. Wooda Jr. v roce 1979.
Autor: AP
Zesnulý Michael Jackson trpěl kvůli příbuzným už od dětství. Opakovaně otevřeně mluvil o tom, že ho otec Joe Jackson v dětství týral. Tvrdé tréninky a násilí měly za cíl udělat z jeho synů pěvecké hvězdy, ale Michaelovi to způsobilo celoživotní psychické trauma.
Autor: Profimedia.cz
Herec John Travolta čelil tragickým ztrátám nejbližších členů rodiny. Jeho šestnáctiletý syn Jett nečekaně zemřel během rodinné dovolené na Bahamách. Jett trpěl autismem a těžkými epileptickými záchvaty, z nichž jeden se mu stal osudným. Jeho milovaná žena, herečka Kelly Prestonová pak zemřela v nedožitých 58 letech po dvouletém tajném boji s rakovinou prsu.
Autor: AP
Herec Sylvester Stallone si během svého života prošel jak těžkými rodinnými tragédiemi, tak napjatými vztahy. Nejvíce jej zasáhla předčasná smrt nejstaršího syna, který v 36 letech zemřel na infarkt. Tížily ho i vleklé spory s některými příbuznými a dlouhé hledání cesty k vlastnímu bratrovi.
Autor: AP
Největší tragédií v rodině herce Liama Neesona byla náhlá smrt jeho manželky, herečky Natashy Richardsonové v březnu 2009. Natasha utrpěla po pádu na sjezdovce při lyžování v Kanadě vážné poranění hlavy, které vedlo k otoku mozku a její následné smrti. Liam Neeson tak zůstal sám na výchovu jejich dvou synů.
Autor: Profimedia.cz
Režisér Roman Polanski neměl na růžích ustláno. Jeho matka zahynula v koncentračním táboře Osvětim a otce věznili v táboře Mauthausen. Sám přežil hrůzy krakovského ghetta a téměř dva roky se před nacisty ukrýval u chudé polské rodině Buchalových. V srpnu 1969 pak vnikli členové sekty Charlese Mansona do jeho domu v Los Angeles a brutálně zavraždili jeho ženu, herečku Sharon Tate, která byla v osmém měsíci těhotenství a čekala s ním syna.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Zpěvák Bobby Brown přišel tragicky o bývalou partnerku zpěvačku Whitney Houstonovou. Čelil poté obrovské ztrátě, když v roce 2015 zemřela jeho dcera Bobbi Kristina za velmi podobných okolností jako její matka Whitney. V roce 2020 navíc zemřel jeho syn Bobby Brown Jr. po nešťastném předávkování kombinace drog a alkoholu.
Autor: AP
Herečka Drew Barrymore prožila kvůli svým rodičům velmi bouřlivé dětství. Její otec, herec John Drew Barrymore, byl násilný alkoholik a rodinu opustil. Matka, Jaid Barrymore, zase selhala v rodičovských hranicích a brávala ji už v devíti letech do nočních klubů, čímž se Drew dostala k drogám a alkoholu. Osudy rodiny byly brutální a herečka v dospělosti uvedla, že kvůli tomu bude pravděpodobně do konce života chodit na terapie.
Autor: ČTK
Herec Dennis Quaid čelil vážným rodinným krizím, zejména kvůli psychickým problémům a právním potížím svého staršího bratra Randyho. Dále prožil děsivou lékařskou nedbalost ohrožující jeho novorozená dvojčata a vleklé soudní spory kvůli výživnému.
Autor: Profimedia.cz
Dětství a rodinný život zpěvačky Shanie Twain byly poznamenány extrémní chudobou, domácím násilím, ztrátou obou rodičů při tragické nehodě a závažným zneužíváním ze strany nevlastního otce. Zpěvačka se musela navíc postarat o své mladší sourozence.
Autor: AP
Zpěvák Eminem opakovaně musel čelit bojům s vlastní matkou, která ho žalovala například za to, že ji v jedné ze svých písní nazval manipulátorkou, která ho zneužívala a bila. Nakonec vysoudila zhruba pětadvacet tisíc dolarů, ale po zaplacení soudních výloh jí zbylo v přepočtu zhruba třicet tisíc korun.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jackie Coogan čelil zdrcující finanční zradě ze strany své matky a nevlastního otce. Během své dětské kariéry v němém filmu (například The Kid s Charlie Chaplinem) vydělal jmění v hodnotě několika milionů dolarů. O peníze ho ale rodina připravila.
Autor: Profimedia.cz
Život herce Marlona Branda byl plný vážných rodinných krizí. Čelil traumatickému dětství s rodiči závislými na alkoholu a později nezvládnutelným tragédiím svých dětí. Ty vyvrcholily vraždou a skandálními obviněními z domácího násilí.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna měla nejsložitější vztahy s některými ze svých sourozenců. Dlouhé roky bojovala s odcizením se svým mladším bratrem Christopherem a s bezdomovectvím a závislostmi staršího bratra Anthonyho.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Julia Roberts čelila v průběhu let dvěma velkým rodinným krizím. Dlouholetému odcizení s bratrem Ericem kvůli jeho drogové závislosti a tragické smrti své nevlastní sestry Nancy Motesové, která ji v dopise na rozloučenou obvinila z psychického nátlaku.
Autor: Profimedia.cz
Herec Matt Damon se těžko vyrovnávat s osudem vlastního otce. Jeho táta totiž dlouhé roky bojoval s rakovinou krve (mnohočetným myelomem), které v roce 2017 podlehl. Matt Damon i jeho starší bratr Kyle byli otci v těžkých chvílích velkou oporou, ale oba se nakonec z jeho smrti zhroutili.
Autor: AP
Herec Ben Affleck uvedl, že ho nejvíc poznamenal osud otce, který byl kvůli těžkému alkoholismu dva roky bezdomovcem, což vedlo k rozvodu rodičů, když bylo Benovi dvanáct let. Sám pak svůj alkoholismus omlouval tím, že měl jako dítě špatné vzory.
Autor: AP
Herečka Eva Longoria čelila v průběhu života několika rodinným výzvám, zejména náročnému dětství kvůli péči o mentálně postiženou sestru a kritice vzhledu od vlastní matky.
Autor: AP
Herečka Lindsay Lohanová čelila v průběhu své kariéry značným rodinným krizím, zejména kvůli bouřlivému a toxickému vztahu svých rodičů. Její otec Michael Lohan veřejně propadal alkoholu a čelil obviněním z domácího násilí vůči matce Dině, která sama měla problémy se závislostmi.
Autor: Reuters
Zpěvačka Lily Allenová otevřeně mluví o komplikovaných vztazích s některými svými příbuznými. Její dětství bylo poznamenáno citovým zanedbáváním a rozvodem rodičů, přičemž nejvážnější a dlouhodobé problémy má se svým otcem, hercem Keithem Allenem.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna měla velké problémy s otcem. Ten v minulosti bojoval se závislostí na alkoholu a drogách, což vedlo k domácímu násilí vůči její matce. Tyto problémy vyústily v rozvod rodičů, když bylo Rihanně čtrnáct let.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Jennette McCurdy čelila v dětství extrémnímu psychickému i fyzickému týrání a manipulaci ze strany své matky, která ji nutila k herecké kariéře. Matka u ní vyvolala poruchy příjmu potravy, kontrolovala každý její krok, nutila ji do nevhodných lékařských vyšetření a odcizila ji od zbytku rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jack Nicholson vyrůstal v domnění, že jeho skutečná matka June je jeho starší sestra a jeho babička Ethel je jeho pravá matka. Toto rodinné drama s utajovanou identitou a těhotenstvím ve velmi mladém věku odhalili investigativní novináři z časopisu Time v roce 1974.
Autor: AP
Herec Jackie Chan měl a nadále má velmi komplikované vztahy se svými dětmi, které provázejí rodinné spory, drogové skandály i odcizení. Právě z těchto důvodů jim po smrti neodkáže nic ze svého jmění.
Autor: news.mtime.com
Herec Sean Astin vyrůstal s matkou, herečkou Patty Duke, která trpěla nediagnostikovanou a neléčenou bipolární afektivní poruchou.. Sean otevřeně mluvil o tom, že zažíval její časté výkyvy nálad, záchvaty vzteku i pokusy o sebevraždu. Kvůli ochraně vlastního duševního zdraví se od ní musel emočně distancovat.
Autor: Profimedia.cz
Britský oscarový herec Michael Caine teprve v roce 1989 po smrti své matky zjistil, že měl nevlastního bratra jménem David. Ten byl umístěn do ústavu, protože trpěl po nehodě extrémními epileptickými záchvaty a rodina se o něj už nedokázala postarat.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Herec Clint Eastwood čelil několika rodinným problémům, které se týkaly hlavně utajovaných dětí, dlouhodobého odcizení a napjatých vztahů mezi sourozenci. Jeho nejstarší dcera, Laurie Murray (narozena roku 1954), byla matkou dána k adopci bez vědomí samotného Clinta. O svém slavném otci se dozvěděla až v dospělosti, když začala pátrat po svých biologických kořenech.
Autor: Depositphotos
Zpěvák Nick Carter přišel rovnou o tři sourozence. Bratr Aaron Carter zemřel v roce 2022, když utonul, dlouhé roky měl psychické problémy i problémy s drogami. Sestry Leslie (2012) a Bobbie Jean (2023) zemřely rovněž v souvislosti s předávkováním. Ničí se dal na stranu boha a věří, že jeho život bude v pořádku.
Autor: Profimedia.cz
Život herce Kelseyho Grammera, známého především jako představitel doktora Frasiera Cranea, poznamenalo několik tragických úmrtí blízkých. Když bylo herci pouhých třináct let, jeho otec byl zastřelen při vloupání a rasových nepokojích na Panenských ostrovech. Jeho osmnáctiletá sestra Karen byla v Coloradu unesena, znásilněna a brutálně zavražděna sériovým vrahem. Kelsey musel osobně identifikovat její tělo, což na dlouhou dobu vedlo k jeho psychickým problémům a závislostem. O pět let později přišel o další rodinné příslušníky, když jeho dva mladší nevlastní bratři zemřeli při tragické nehodě během potápění.
Autor: Profimedia.cz
Herec Pierce Brosnan přišel o první ženu. V roce 1991 zemřela jeho manželka Cassandra Harrisová na rakovinu. O dvaadvacet let později, v červnu 2013, podlehla stejné zákeřné nemoci v 42 letech i její dcera Charlotte, kterou Brosnan adoptoval a vychoval jako svou vlastní.
Autor: AP
Zpěvačku a herečku Jennifer Hudsonovou zasáhla v říjnu 2008 brutální rodinná tragédie. Její bývalý švagr, William Balfour, zastřelil v rodinném domě v Chicagu její matku Darnelly Donersonovou a bratra Jasona. Pachatel následně unesl a zavraždil i jejího sedmiletého synovce.
Autor: AP
Zpěvačku Tinu Turnerovou zasáhla v závěru jejího života tragická ztráta obou biologických synů. V červenci 2018 spáchal její nejstarší syn Craig ve věku devětapadesáti let sebevraždu. V prosinci 2022 zemřel ve dvaašedesáti letech její mladší syn Ronnie na následky zdravotních komplikací.
Autor: ČTK
Rodinnou tragédií, která herce Marka Ruffala hluboce zasáhla, byla násilná smrt jeho mladšího bratra, který byl v prosinci 2008 postřelen do hlavy ve svém bytě v Beverly Hills. Scott o týden později svým zraněním v nemocnici podlehl. Smrt byla vyšetřována jako vražda, ale případ zůstává oficiálně nevyřešený.
Autor: AP
Rodinu herečky Sofíe Vergary zasáhla tragická smrt jejího staršího bratra Rafaela. V roce 1996 byl Rafael v rodné Kolumbii zastřelen při nezdařeném pokusu o únos.
Autor: Profimedia.cz
Herce Dylana McDermotta přišel tragicky o matku Diane, která byla v únoru 1967 zastřelena ve věku pouhých dvaceti let. Smrt byla tehdy policií uzavřena jako nehoda. O více než čtyřicet let později, díky zásahu samotného herce, případ znovu otevřela policie. Vyšetřování odhalilo, že šlo o vraždu, kterou spáchal její tehdejší přítel, místní gangster John Sponza. Vrah, který tehdy pětiletého Dylana v době incidentu vyhodil ven z bytu, sám zemřel v roce 1972 násilnou smrtí.
Autor: Profimedia.cz
Rapera a herce Ice Cubea v dětství hluboce zasáhla násilná smrt jeho nevlastní sestry Beverly Jean Brown. V roce 1981 ji její manžel zastřelil v jejich domě, když bylo Ice Cubeovi pouhých dvanáct let.
Autor: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, Reuters
Herce Patricka Duffyho zasáhla v listopadu 1986 rodinná tragédie, když byli jeho rodiče, Terence a Marie Duffyovi, zastřeleni během loupeže v jejich vlastním baru v Boulderu v Montaně. Vražd se dopustili dva tehdy devatenáctí mladíci.
Autor: Profimedia.cz