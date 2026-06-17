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Drogy, násilí, tragické nehody i vraždy. Překvapivé rodinné osudy celebrit

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  12:04
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy prožily kvůli svým příbuzným hodně krušné časy nebo je tragické osudy jejich blízkých negativně poznamenaly. Patří mezi ně třeba Madonna, John Travolta, Julie Robetsová, Lindsay Lohanová, Martin Sheen a další celebrity.
Některé hvězdy si kvůli rodině prožily doslova muka. Charlie Sheen a jeho otec Martin Sheen Judy Garlandová ve filmu Čaroděj ze země Oz (1939) Woody Harrelson (9. listopadu 2013) Šimpanze Bubblese vlastnil zpěvák Michael Jackson. John Travolta v Los Angeles (28. května 2026) Sylvester Stallone v New Yorku (16. září 2025) Liam Neeson (březen 2024) Roman Polanski na MFF Karlovy Vary (2004) Bobby Brown (Uncasville, 18. února 2012) Drew Barrymore (New York, 29. září 2022) Dennis Quaid (červen 2023)

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