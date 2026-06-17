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Drogy, násilí, tragické nehody i vraždy. Překvapivé rodinné osudy celebrit
Bikiny Raquel Welchové: udělaly z ní sex symbol, považovala je za prokletí
Jsou filmy ceněné pro své kostýmy. A pak jsou tu kostýmy, které film zcela zastíní. Vzpomene si dnes někdo na film Milion let před Kristem? Sotva. Když se ovšem řekne pin-upka, mnoho lidí si vybaví...
Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026
Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...
Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...
Nejslavnější siamská dvojčata světa. Jaké byly jejich osudy?
Narození siamských dvojčat na Slovensku znovu připomnělo jeden z nejvzácnějších jevů medicíny. V naší galerii najdete příběhy známých siamských dvojčat z celého světa - od těch, která žila jen...
Georgina Rodriguezová: Kráska, která očarovala Cristiana Ronalda
Španělská modelka, vlivná influencerka, podnikatelka a především partnerka fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová ví, jak na sebe upoutat pozornost. A to už od dob, kdy pracovala v...
Žena neměla tušení, že je těhotná. V práci nečekaně porodila zdravou dceru
Kosmetička Bryony Mills-Evansová pracovala ve svém salonu a čekala na příchod zákaznice, když z ničeho nic začala rodit. Pupeční šňůru dítěte pak v šoku přestřihla nůžkami na obočí. „Neměla jsem...
Den otců 2026: Kupte dárek, na který bude táta vzpomínat celý život
Den otců letos v České republice připadá na neděli 21. června. Přestože u nás tato tradice nedosahuje tak obří popularity jako Den matek, rok od roku ji slaví stále více rodin. Role otců se mění,...
Módní hra s velkými vzory. Nebojte se jich, ale naučte se je kombinovat
Výrazné vzory na halenkách a šatech dokážou outfit krásně oživit a dodat mu osobitost. Stačí je jen chytře doplnit jednobarevným kouskem, který celý vzhled zklidní a nechá vzor vyniknout.
Léto je tu, už máte plavky? Těmito trendy kousky stoprocentně oslníte
Je nejvyšší čas vytáhnout ze skříně plavky, zkontrolovat je a rozhodnout se, zda ještě jednu sezonu vydrží. A možná už bude lepší pořídit si raději plavky nové. Obchody nabízejí spoustu vzorů a...
Může kancelář škodit zdraví? Osm skrytých hrozeb a jak je řešit
Suchý vzduch, celodenní sezení, monitor před očima i kolega, který přišel do práce nachlazený. Kanceláře sice nepatří mezi riziková pracoviště, přesto mohou mít překvapivý dopad na zdraví. Které...
Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život
Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...
Nechala si zmenšit prsa. Zmizely narážky i bolest, 1200 gramů mi změnilo život, líčí
Zatímco většina žen sní o bujnějším poprsí, ty, které ho mají až moc plné, vědí, že to zase taková výhra není. To je i případ Petry Kejklíčkové, která se s nevybíravými komentáři potýkala už od...
Drogy, násilí, tragické nehody i vraždy. Překvapivé rodinné osudy celebrit
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy prožily kvůli svým příbuzným hodně krušné časy nebo je tragické osudy jejich blízkých negativně poznamenaly. Patří mezi ně třeba Madonna, John...
Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci
Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...
Barevný obal a influencer nestačí. Většina doplňků stravy je poddávkovaná
Trh s doplňky stravy zažívá bezprecedentní boom, ale s kvantitou zdaleka nepřichází kvalita. Regály i sociální sítě plní lákavé obaly, které však často maskují poddávkované složení nebo neúčinné...
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2 400 000 Kč
Běžné dioptrické brýle, které se na slunci automaticky ztmaví? Dokážou to i v autě!
Ostré slunce, stín, polojasno, zataženo. To není předpověď počasí, ale realita neustále se měnících světelných podmínek, která se často odehraje i v průběhu jednoho jediného dne. A pokud člověk nosí...
Vzdávám to, jdu! Proč ženy ve středním věku stále častěji opouštějí manžela
Pro mnoho žen jde o důvěrně známou zkušenost. Po letech, kdy se cítily přehlížené a nepochopené, dospějí k bodu, kdy už nemají sílu pokračovat, a v klidu se rozhodnou manželství opustit. A všichni...