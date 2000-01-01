náhledy
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo propadl alkoholu a drogám, jiní se věnují rodině. Jejich herecké výkony ale nebudou zapomenuty.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Candace Cameron Bure si jako malá holka zahrála v seriálu Plný dům. „Byla to spíš hra. Měla jsem okolo sebe spoustu skvělých lidí. Spíš bych to přirovnala k rodině,“ řekla. A herectví se věnuje i nadále. „Já jsem věděla, že u něj zůstanu,“ uvedla.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Edward Furlong se jako malý blýskl ve filmech Dům snů nebo Americké srdce. A herectví se věnuje dodnes. V roce 2024 se ukázal ve filmu Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Jonathan Lipnicki jako dětská hollywoodská hvězda zazářil například ve snímku Myšák Stuart Little. Nyní pracuje jako fitness trenér.
Autor: Profimedia.cz
Anna Chlumsky byla hvězdou filmu Moje první láska. A ačkoli ji lanařili k modelingu, herectví se nevzdala. Naposledy natočila film Bacha na družičku!
Autor: Profimedia.cz
Herečka Larisa Oleyniková si zahrála v komedii 10 důvodů, proč tě nenávidím. Naposledy se blýskla ve filmu Tohle je konec. Konec její kariéry to ale rozhodně není. Herectví miluje a věnovat se mu chce i dál.
Autor: koláž iDNES.cz
Ariana Richardsová na sebe upozornila ve snímku Jurský park. Nyní je úspěšnou profesionální umělkyní. Přesunula své zaměření od herectví k malbě a specializuje se na krajinomalby a figurativní díla v impresionistickém stylu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Danielle Fishelová byla v mládí hvězdou seriálu Plný dům. Naposledy si zahrála v seriálu Star proti silám zla nebo snímku The Chosen One.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Christine Taylorová se blýskla ve filmech jako Zúčtování nebo Srdce má oči. Naposledy hrála například ve snímku Zlatíčka. Na hereckou kariéru tedy nezanevřela, ale pouze si od něj na čas dala pauzu, aby se mohla věnovat dětem. Jejím partnerem je Ben Stiller.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Jodie Sweetinová v dětství hrála v seriálu Plný dům. Herectví se věnuje nadále. Vidět jste ji mohli například ve filmu Just swipe.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Jonathan Taylor Thomas hrál jako dítě v seriálu Kutil Tim. Pak ale studoval filozofii a historii na Harvardu a Kolumbijské a St. Andrewské univerzitě. Nyní se věnuje především režii, psaní scénářů a rodině.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Mara Wilsonová zazářila jako dítě ve filmu Matylda. Nyní pracuje jako spisovatelka, dabérka a příležitostně i jako divadelní herečka. Namluvila také audioknihy a věnuje se psaní divadelních her. Kromě své tvůrčí práce je také aktivistkou, zejména v oblasti povědomí o duševním zdraví a pro osoby s chronickými onemocněními, jako je dysautonomie.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Robin Tunney byla hvězdou filmu Čarodějky nebo na Plný pecky. A hvězdou je dodnes. Zahrála si naposledy například ve snímku Holka od koní nebo Monster party.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Amy Jo Johnsonová byla hvězdou seriálu Strážci vesmíru. Herectví ji nadchlo a věnuje se mu stále. Naposledy se blýskla například ve filmu Tygří oči.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Gaby Hoffmannová se jako dítě blýskla ve snímku To je můj život nebo Samotář ze Seatlu. A na herectví nezanevřela. Dodnes se živí jako herečka a mezi její poslední filmové počiny patří například snímek The Mastermind.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Omri Katz zazářil jako malý ve filmu Hokus Pokus. Pak se ještě párkrát před kamerou objevil, ale herectví mu tolik nepřirostlo k srdci. Nyní se věnuje tvorbě výrobků z konopí.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Skeet Ulrich byl v minulosti například hvězdou filmu Vřískot a v poslední době se ukázal ve filmech jako Supercela nebo Blood i v pokračování filmu Vřískot.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Devon Sawa na sebe upozornil rolí ve snímku Nezvratný osud a nebyl to zdaleka jediný snímek, kterému se jako herec věnoval. Herectví je totiž jeho láskou dodnes. Zahrál si dále ve snímcích jako Consumed nebo Black Friday.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Danica McKellarová zazářila především díky seriálu Báječná léta, kde hrála ještě jako dívka. I později se věnovala herectví a také producentské činnosti. Především je ale spisovatelkou. Je autorkou knih zaměřených na matematické vzdělávání dívek, které se umístily v žebříčku bestsellerů New York Times, a je autorkou jedenácti dětských knih na toto téma.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Thora Birchová zazářila v minulosti například ve filmu Americká krása, kde si získala srdce mnoha mužů. Dnes se věnuje především producentské a režisérské činnosti.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Patrick Renna zazářil jako dítě ve snímku Plácek z roku 1993. A co s ním bylo dál? Věnoval se filmové produkci a založil produkční společnost s názvem Hambino Media. Kromě toho je spoluzakladatelem nadace Hambino Foundation a spustil značku sportovního oblečení Hambino Athletics. Herectví už prý není nic pro něj.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zacheryty Bryan hrál jako mladík v seriálu Kutil Tim. Pak se kariéry herce vzdal a potýkal se s mnoha problémy, které ho zavedly až do vězení. Řídil pod vlivem alkoholu i drog a několikrát se dopustil i domácího násilí.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz