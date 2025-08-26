Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé

Bibiana Martina Hykl
  8:04
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo propadl alkoholu a drogám, jiní se věnují rodině. Jejich herecké výkony ale nebudou zapomenuty.
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé... Herečka Candace Cameron Bure si jako malá holka zahrála v seriálu Plný dům.... Herec Edward Furlong v letech 1991 a 2022 Jonathan Lipnicki jako dětská hollywoodská hvězda zazářil například ve snímku... Dětská hvězda Anna Chlumsky před lety jako dítě a dnes Larisa Oleyniková si zahrála v komedii 10 důvodů, proč tě nenávidím. Ariana Richardsová na sebe upozornila ve snímku Jurský park. Nyní je úspěšnou... Danielle Fishelová byla v mládí hvězdou seriálu Plný dům. Naposledy si zahrála... Christine Taylorová se blýskla ve filmech jako Zúčtování nebo Srdce má oči.... Jodie Sweetinová v dětství hrála v seriálu Plný dům. Herectví se věnuje nadále.... Jonathan Taylor Thomas hrál jako dítě v seriálu Kutil Tim. Pak ale studoval... Mara Wilsonová zazářila jako dítě ve filmu Matylda. Nyní pracuje jako...

Témata: film, herec, rodina

27. srpna 2025

27. srpna 2025

27. srpna 2025

