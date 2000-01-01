náhledy
Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé ale naopak stárnou s grácií a vrásky si hýčkají. Posuďte sami, jak moc jsou herečky jiné.
Herečky Angelina Jolie a Susan Sarandonová obě ve věku padesáti let. A obě vypadají naprosto dokonale.
Herečka Anne Hathaway a herečka Meryl Streepová ve věku 34 let.
Herečky Anya Taylor-Joy a Brigitte Bardotová ve věku devětadvaceti let.
Herečky Cate Blanchettová a Helen Mirrenová ve věku šestapadesáti let. Helen je odpůrkyní plastik a zdá se, že i Blanchettová umí stárnout s grácií.
Herečky Emma Watsonová a Grace Kelly obě ve věku pětatřiceti let.
Obě krásné, obě slavné, obě obdivované. Herečky Florence Pughová a Elizabeth Taylorová. A oběma je na fotografiích devětadvacet let. Elizabeth ale líčení zbytečně přidává roky.
Herečky Gal Gadotová a Raquel Welchová. Ve čtyřiceti letech vypadají obě naprosto skvěle.
Herečka Halle Berry a herečka Cicely Tysonová. Na fotografiích je oběma devětapadesát let. A obě vypadají naprosto skvěle. U Halle Berry už si fanoušci říkají, zda náhodou nepopíjí koktejl, který jí nějakým kouzlem zaručuje věčné mládí.
Herečky Jenna Ortega a Marilyn Monroe. Na těchto fotografiích je oběma třiadvacet let. Posuďte sami, kdo vypadá starší.
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová a herečka Betty White. Na fotografiích je oběma pětapadesát let. Zatímco Jennifer má mladistvý účes i sexy oblečení a na svůj věk nevypadá, Betty účes rozhodně přidává pár let navíc.
Herečky Julia Robertsová a Glenn Close ve věku osmapadesáti let. Dvě nádherné ženy, které nepotřebují plastiky a ukazují světu, jak stárnout s grácií.
Herečky Margot Robbie a Sophia Lorenová v pětatřiceti letech. Obě jsou nesmírně půvabné a v nejlepších letech.
Herečky Mille Bobby Brownová a Judy Garlandová v jednadvaceti letech. „Myslím, že jsem dospěla dříve, než ostatní dívky v mém věku. Když jste u filmu, musíte se trochu přizpůsobit prostředí. Děti vyrostou rychleji,“ uvedla hvězda seriálu Stranger Things Brownová. Sama uvedla, že se začala líčit už ve dvanácti letech.
Herečka Natalie Portmanová a herečka Julie Andrewsová ve věku čtyřiačtyřiceti let. Obě dvě vypadají na fotografiích skvěle i bez plastik.
Herečky Nicole Kidmanová a Sigourney Weaverová ve věku osmapadesáti let. Sigourney plastikám neholduje. Nicole o nich nerada mluví, ale všem je jasné, že má za sebou nespočet zákroků, aby vypadala mladistvěji.
Herečky Reese Witherspoonová a Diane Keatonová. Na fotografiích je oběma devětačtyřicet let. Diane byla vždy pro přirozené stárnutí. Žádný botox, jen důkladná každodenní péče o pleť, zdravá strava a pohyb. Reese je zastánkyní neinvazivních procedur, které mohou ženu co nejlépe omladit. Botox ovšem sama také několikrát vyzkoušela, aby odstranila vrásky na čele. „Od mala se šíleně křením. Vzniká mi tam rýha, kde by mohla protékat řeka. Jsou to cesty, které by mohly být vidět z vesmíru,“ vtipkovala Witherspoonová v rozhovoru pro Marianne.
Herečka Sandra Bullocková a herečka Shirley MacLaine. Na fotografiích je oběma jednašedesát let. A obě na svůj věk vypadají skvěle.
Herečka Scarlett Johanssonová a herečka Jane Fonda. Obě jsou na fotografiích zachycené ve věku jednačtyřiceti let. Scarlett odmítá plastické operace i jakékoli jiné zákroky, přesto má nápadně méně vrásek než Jane Fonda. Že by přeci jen měla nějaké úpravy za sebou? Nebo možná v jejím případě zaúřadovala genetika.
Herečka Zendaya a herečka Audrey Hepburnová obě ve stejném věku. Na fotografiích je oběma devětadvacet let.
