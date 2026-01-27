|
Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky
Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže
Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...
Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity
Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...
Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů
Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...
Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky
Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....
První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....
Z morbidně obézní ženy se stala štíhlá kráska. Shodila 70 kilogramů
Tammy Jonesová šokovala, když prozradila, že si dopřávala až deset litrů koly denně. Propila a projedla se až k extrémní obezitě a pomoct jí mohl jedině zásah lékařů. Po marném boji s dietami nakonec...
Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...
Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?
Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi...
Ženy pod tlakem. Honba za krásou a dokonalým vzhledem může vést k vyhoření
Honba za dokonalým vzhledem se u mnoha žen nenápadně proměnila z péče o sebe v další povinnost. Beauty rutiny, estetické zákroky a neustálý tlak na upravenost dnes mnoha ženám místo radosti přinášejí...
Kořeny plné síly. Zázvor se postará o imunitu i hubnutí
Zázvor je geniálním posilovačem imunity a cenným spojencem v boji s nadbytečnými kily. Prozradíme k vám, jak využít síly tohoto zázračného kořene.
Komunikujete, nebo jen mluvíte? Ovládněte umění rozumět si a domluvit se
Že není mezi mluvením a komunikací rozdíl? Ale kdeže! Nejedná se o synonyma. Absence komunikace se nejvíc odráží v mezilidských vztazích, které jsou bez ní odsouzeni k záhubě. Jak toto umění...
Její syn má albinismus. Chci zvýšit povědomí o diagnóze, říká influencerka Tereza Šulc
Jednatřicetiletá influencerka a maminka tří dětí Tereza Šulc pár měsíců po narození třetího potomka zjistila, že mají doma „albínka“. Albinismus však neznamená jen světlou pleť a vlasy – je spojený...
Manžel je drama queen. Přehání to s emocemi a dělá ostudu, zlobí se Patricie
Když se na scéně objeví lidé, kteří jsou příliš emotivní a mají rádi dramata, může z toho někdy jít klidnějším povahám hlava kolem. Své o tom ví například Patricie, která se před každou rodinnou...
A zase jsem začal kouřit... Proč novoroční předsevzetí nefungují a jak to dělat jinak
Už jste to vzdali? Co? No přece svoje novoroční předsevzetí. A pokud se ho ještě snažíte plnit, vydrží vám to sotva do začátku února. Pak všechno hodíte za hlavu. Zní to cynicky? Jistě, ale pro...
Své tělo miluji, ale pro lidi jsem monstrum, říká potetovaná žena
Třicetiletá Amber Luke miluje každé tetování, které na těle má. To se ale nedá říct o lidech, kteří ji potkávají na ulici nebo v obchodech. „Děsí je to, jsem podle nich monstrum,“ uvedla. Kromě...
Prodej rodinného domu 253 m2, pozemek 1.339 m2, Rokytnice v Orlických horách
Školní, Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
3 900 000 Kč
Týdenní horoskop od 26. ledna: Co vás čeká v práci, lásce i vztazích
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?