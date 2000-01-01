Jednu z nejikoničtějších mrch ztvárnila bez pochyb herečka Joan Collinsová v seriálu Dynastie. Zdaleka ale nebyla jedinou zápornou postavou. Podívejte se do naší galerie na herečky, které ve filmech nebo seriálech ztvárnily mrchy, na které se jen tak nedá zapomenout.
S vlasy, které vypadaly jako ledová kra, vždy v dokonalém outfitu, byla postava Mirandy Priestly jednou z nejdrsnějších mrch na filmovém plátně. Ve filmu Ďábel nosí Pradu ukázala herečka Meryl Streepová, že dokáže zahrát opravdu všechno.
Herečka Sarah Michelle Gellarová ztvárnila postavu mrchy Kathryn Merteuilové ve filmu Velmi nebezpečné známosti.
Málokdo dokázal odpustit Regině George její chování ve snímku Protivný sprostý holky. Ačkoli je podle kolegů herečka Rachel McAdamsová v reálném životě naprosté zlatíčko, v této roli ze sebe udělala mrchu, kterou nenáviděl každý, kdo se na film podíval.
Herečka Heather Locklearová hrála nebezpečnou mrchu Amandu Woodwardovou v seriálu Melrose Place.
To je ona – Alexis Carringtonová, která v seriálu Dynastie byla mrchou, jež si pamatují celé generace. Tuto zápornou roli zkrátka herečce Joan Collinsové už nikdo neodpáře.
Pěknou mrchou byla v seriálu Machři a šprti i herečka Busy Phillipsová, která ztvárnila postavu Kim Kelly.
Herečka Lucy Liu si zahrála mrchu několikrát. Například v seriálu Ally McBealová hrála postavu příšerné Ling Woo.
V muzikálovém seriálu Glle ztvárnila mrchu Sue Sylvesterovou herečka Jane Lynchová.
Nezapomenutelnou mrchou byla i postava Bellatrix LeStrange ve filmu Harry Potter. Do role zlé čarodějnice se herečka Helena Bonham Carterová vžila opravdu dokonale.
Herečka Rosamund Pike ztvárnila roli mrchy Marly Graysonové ve filmu Jako v bavlnce.
Postavu šílené Harley Quinn ve filmu Sebevražedný oddíl ztvárnila herečka Margot Robbie.
Postavu mrchy Catherine Tramellové ve filmu Základní instinkt ztvárnila herečka Sharon Stone.
Ve snímku Drahá maminko si opravdovou mrchu zahrála herečka Faye Dunaway. Vystupovala ve filmu jako postava Joan Crawfordová.
Záludnou čarodějnickou mrchu ztvárnila ve snímku Čarodějnice z roku 1990 herečka Anjelica Hustonová.
Herečka Charisma Carpenterová se v seriálu Buffy, přemožitelka upírů ukázala jako mrcha Cordelia Chase.
Herečka Melinda Clarke si zahrála opravdovou mrchu v seriálu O.C. Jako Julie Cooperová ukázala divákům, že umí bodnout přesně tam, kde je potřeba.
V seriálu Raymonda má každý rád si zahrála mrchu Marie Barone herečka Doris Robertsová.
V seriálu Arrested Development ztvárnila prvotřídní mrchu Lucille Bluthovou herečka Jessica Walterová.
Kdo sledoval seriál Super drbna, jen těžko může zapomenout na postavu Blair Waldorfové, kterou ztvárnila herečka Leighton Meesterová. Ukázala se jako prvotřídní mrcha.
