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Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k tomu nepotřebovaly. Podívejte se, o koho se jedná. Muže bez pochyby miluje Madonna, Mariah Carey a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Elizabeth Taylorová se vdávala celkem osmkrát, ale měla sedm manželů. To proto, že si herce Richarda Burtona vzala dvakrát. Přiznala však, že měla celkem desítky sexuálních partnerů. O milence nikdy neměla nouzi a život si užívala plnými doušky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Zsa Zsa Gaborová se vdala celkem devětkrát. Jedno z těchto manželství bylo navíc anulováno, takže stála před oltářem devětkrát, ale legálních manželů měla osm. Mezi její známé partnery patřili například hoteliér Conrad Hilton nebo herec George Sanders. Manželství byla jedna věc, sexuálních partnerů však měla ve skutečnosti mnohem víc.
Autor: Reuters
Herečka Pamela Andersonová byla celkem šestkrát vdaná za pět různých mužů. S jedním z nich se totiž rozvedla a znovu si ho pak vzala. Během svého života měla také řadu dalších významných partnerských vztahů. Nechala se slyšet, že jich bylo okolo sedmdesáti.
Autor: AP
Dánská herečka a modelka Brigitte Nielsenová se vdala pětkrát a měla řadu známých partnerů. Celkem čtyři ze sedmi jejích nejvýznamnějších vztahů skončily manželstvím. Mezitím ale měla mnoho sexuálních partnerů. „Vždy jsem byla živelná a milovala jsem život. To ke mně patří a nedovedu si představit, že jen sedím a čekám, co mi v životě přistane,“ uvedla v minulosti.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a komička Amy Schumerová byla vdaná jednou a oficiálně potvrdila dva hlavní veřejné vztahy. Zároveň však uvedla, že nikdy neměla problém najít si vhodného sexuálního partnera. Hlavně v mládí pro ni byl sex zásadní. Později pak přiznala, že už není její prioritou. „S manželem máme sex dvakrát do roka,“ uvedla. Ačkoli tvrdila, že jim to vyhovuje a nic jim neschází, nakonec se rozvedli a podotkla, že jim to neklapalo.
Autor: Profimedia.cz
Britská herečka Joan Collinsová byla vdaná celkem pětkrát. Zdaleka ne každé její partnerství však skončilo svatbou, byť pro ni byl sňatek vždy důležitý. „Já věřím v manželství, proto jsem se tolikrát vdala. Ale musíte myslet na to, že ne každý muž na něj věří také,“ sdělila.
Autor: Reuters
Americká herečka Lana Turnerová se během svého života vdala celkem osmkrát, ale jejími manžely bylo sedm různých mužů. Za restaurátora Stephena Cranea se provdala dvakrát. Mezitím měla několik dalších sexuálních partnerů. Život se s ní ovšem vůbec nemazli. Například třikrát přivedla na svět mrtvé miminko.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a tanečnice Ginger Rogersová se během svého života vdala celkem pětkrát. Přestože měla řadu pracovních partnerů, její nejvýznamnější a nejslavnější taneční i filmový partner byl Fred Astaire, se kterým natočila deset legendárních muzikálů.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a tanečnice Rita Hayworthová se vdala celkem pětkrát a všech pět manželství skončilo rozvodem. Nechala se slyšet, že nejšťastnější byla s mužem, který nebyl jejím manželem. Partnerů měla desítky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Drew Barrymore se vdala třikrát a během svého života měla řadu známých i méně medializovaných partnerských vztahů. Přesný počet všech partnerů nikdy neuvedla, ale podotkla že to byly desítky. V posledních letech se zaměřuje hlavně na sebe a své děti a do vztahů už se nevrhá po hlavě jako dříve.
Autor: AP
Herečka Jennifer Coolidge se nikdy nevdala, měla však přes devadesát sexuálních partnerů. Sama uvedla, že po padesátce se její sexuální život úplně zastavil, ale účinkování v seriálu Bílý lotos ji opět pomohl právě po této stránce. „Zažívám renesanci v sexuální oblasti a nestěžuji si. Užívám si to,“ uvedla pro People.
Autor: Reuters
Herečka Angelina Jolie byla celkem třikrát vdaná. V minulosti ovšem uvedla, že když byla ještě bezdětná, neměla problém mít každý večer jiného sexuálního partnera. Nikdy přesný počet neuvedla, ale lehce si lze dopočítat, že jich mohly být stovky.
Autor: AP
Zpěvačka Madonna byla vdaná celkem dvakrát. Měla však přes čtyřicet vztahů a přes stovku sexuálních partnerů. V poslední době má slabost pro výrazně mladší muže.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová měla ve svém životě sedm oficiálně známých hlavních partnerů a vdávala se celkem čtyřikrát. Sexuálních partnerů ovšem měla podle svých slov přes sto.
Autor: AP
Modelka Heidi Klumová byla celkem třikrát vdaná. Její seznam oficiálních a medializovaných vztahů čítá zhruba sedm hlavních partnerů, ačkoliv bulvární média spekulovala o dalších románcích. Sama však uvedla, že hlavně v mládí si užívala a nebránila se sexu na jednu noc. Sexuálních partnerů tak pravděpodobně měla desítky.
Autor: AP
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová byla vdaná celkem třikrát. Měla desítky partnerských vztahů a přes sto sexuálních partnerů. V současnosti je ve vztahu s automobilovým závodníkem Lewisem Hamiltonem.
Autor: @ Skims
Herečka a modelka Bella Thorne nebyla nikdy oficiálně vdaná, ačkoliv byla v minulosti několikrát zasnoubená. Během let měla řadu známých i méně tradičních vztahů, často otevřených nebo s vícero partnery zároveň. Uvedla, že měla přes stovku sexuálních partnerů.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a tanečnice Kehlani se vdala jen jednou, parterů však měla oficiálně šestnáct. O přesném počtu sexuálních partnerů nikdy nepromluvila.
Autor: AP
Zpěvačka Cher se vdala dvakrát. Uvedla, že se dvacetkrát zamilovala a o sexuálních partnerech raději nemluví, protože by se podle vlastních slov dostala na číslo, které by mnohé mohlo šokovat.
Autor: Reuters
Herečka Lindsay Lohanová se vdala jednou. Měla však desítky partnerů, se kterými ji zachytili paparazzi fotografové. Když byla mladší, měla bouřlivý sexuální život. Dnes se věnuje především mateřství.
Autor: AP
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová měla odhadem desítky slavných i méně známých partnerů a randila s mnoha osobnostmi z řad hudebníků, herců či podnikatelů. Vdala se jedenkrát.
Autor: AP
Bývalá americká supermodelka Janice Dickinsonová byla celkem čtyřikrát vdaná. Přesný počet jejích životních partnerů není možné s jistotou určit, jelikož ve svých knihách a rozhovorech otevřeně přiznala nespočet vztahů, včetně románků s mnoha známými celebritami. Podle jejích záznamů se jednalo o téměř stovku mužů.
Autor: Reuters
Zpěvačka Rita Ora se vdala jednou, a to v srpnu 2022 za novozélandského režiséra Taiku Waititiho. Během svého života měla řadu známých partnerů a uvedla, že jich byly desítky.
Autor: Reuters
Zpěvačka Mariah Carey se vdala celkem dvakrát. Své partnery a historii vztahů podrobně popsala ve své autobiografii, kde mimo jiné uvedla, že během svého života měla sex s padesáti muži.
Autor: Reuters
Modelka Kate Mossová byla vdaná jednou, měla šest veřejných vztahů a desítky těch, které podle ní byly jen na jednu noc.
Autor: AP
Hudebnice a skladatelka Alma Mahlerová se vdala třikrát a během svého života udržovala vztahy s mnoha významnými umělci. Přesný počet jejích milenců a partnerů je historiky odhadován na desítky.
Autor: Nakladatelství Argo
Zpěvačka Janet Jacksonová se vdala třikrát a měla celkem čtyři významné dlouhodobé partnery. Přestože byla její kariéra pod drobnohledem médií, své vztahy si převážně střežila v soukromí, ve své biografii ovšem uvedla, že měla desítky partnerů.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Liza Minnelli se vdala celkem čtyřikrát. Během svého života udržovala vztahy s řadou dalších partnerů. Uvedla, že jich bylo ke stovce.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice Geri Halliwellová se vdala jen jednou. V době éry Spice Girls měla desítky sexuálních partnerů. Dnes se věnuje hlavně mateřství a podnikání.
Autor: Profimedia.cz