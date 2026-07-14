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KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy
Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...
Ženě nekontrolovatelně rostla prsa. Bolesti a depresí ji zbavila až operace
Pětadvacetiletá Michelle Sekwena z USA se trápila obřími ňadry, která jí vyrostla během pár týdnů. „Lidé si mysleli, že jsem těhotná. Já místo toho jen trpěla bolestmi a děsila se, co ještě přijde,“...
Metalické barvy i retro. V těchto plavkách mladé ženy v roce 2026 zazáří
Jaké trendy plavky jsou v létě 2026 nejvíc vidět na plážích a sociálních sítích? Mladé ženy a dívky letos sázejí na zdobené plavky, ale také na strukturované materiály i puntíky. Do módy se vrací...
Tábory na poslední chvíli? Kroužky pro nový školní rok už si rodiče chtějí pohlídat
Zájem o příměstské tábory letos vyvrcholil na konci června a většina kapacit je dnes obsazená. Mnoho rodičů tak řešilo program pro děti doslova na poslední chvíli. Po vrcholu zájmu o příměstské...
Crohnova choroba mu změnila život ve dvanácti. Dnes Viktor žije s ileostomií
Viktor měl první příznaky Crohnovy choroby už v dětství. Nemoc naplno propukla, když žil s rodinou v Americe. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Společná dovolená nemusí být strašák. Takto ji přežijete bez rozpadu rodiny
Zabalíte kufry, přibalíte rodinu, opustíte běžné starosti a vyrazíte za hranice všedních dnů. Jenže záhy zjistíte, že ne vše je tak ideální, jak jste chtěli.
Léto v bohémském stylu nejsou jen rozevláté šaty. Tohle oblečte
Příjemné materiály, vzdušné střihy, zemité nebo přírodně syté barvy a hlavně pohodlí. To jsou pojítka boho stylu, který si vzal inspiraci u hippies. Každá žena, bez ohledu na věk nebo typ postavy v...
Ano! Toto je 20 nejikoničtějších míst na planetě, kde letos oslavit lásku
Fotografové z celého světa zachytili lásku na těch nejkrásnějších místech naší planety. Svatby, ale také zásnuby a párové focení, už dávno nejsou jen záležitostí vyumělkovaných zámeckých interiérů a...
Opálení je u mladých zase in. Lékaři varují před trendem zvaným tanmaxxing
Bronzová pokožka je opět v módě, na sociálních sítích se šíří videa propagující opalování a každý pátý mladý člověk říká, že je pro něj opálení důležitější než prevence rakoviny kůže. Odborníci...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Jak zhubnout nohy? Návod na cviky, stravu i řešení otoků a lipedému
Snaha o hubnutí v oblasti dolních končetin patří k nejčastějším fitness cílům. Abychom však dosáhli kýženého výsledku, musíme si hned na začátku ujasnit, co vlastně slovo nohy v kontextu redukce...
Rozlehlý pozemek určený k zastavění
Chotěvice, okres Trutnov
2 114 160 Kč
Lidé vás mají za opilce, ve škole mi dali dýchnout. Čech o životě s vzácnou nemocí
Dnes šestatřicetiletý Tomáš Pik měl do čtrnácti let poměrně normální dětství, poté ovšem přišla krutá rána v podobě Friedreichovy ataxie. Lékaři mu řekli, že se nedožije třiceti a brzy skončí na...
Příběh Filipa: Přítelkyně se při sexu stydí, já svoje fantazie radši skrývám
S přítelkyní jsme spolu teprve něco přes půl roku, seznámili jsme se na oslavě kamarádových narozenin. Je milá, chytrá, má smysl pro humor a skvěle si rozumíme v běžném životě. Když spolu vyrazíme na...