Jsou úspěšní, v Hollywoodu jsou za hvězdy. Přesto se někteří herci a některé herečky nikdy nedostali k hlavní roli. A vůbec jim to nevadí. Podívejte se do naší galerie, kdo si roky užívá vedlejší role. Patří sem herečka Joan Cusacková, herec Andy Garcia a další.
Herec J.K.Simmons je hvězdou vedlejších rolí. Zazářil jako komisař James Gordon ve filmech Liga spravedlnosti a Batgirl. Dále jako J. Jonah Jameson ve filmech o Spider-Manovi (od Raimiho trilogie až po novější marvelovky) jako cholerický a nesmlouvavý šéfredaktor. Nebo jako Mac MacGuff ve filmu Juno, kdy byl chápající a pohodový otec hlavní hrdinky.
Herec Stanley Tucci je mistrem vedlejších rolí, které často zastiňují hlavní postavy. Mezi jeho nejznámější patří cynický módní ředitel Nigel v komedii Ďábel nosí Pradu a brutální vrah George Harvey ve snímku Pevné pouto, za který získal nominaci na Oscara.
Herec Willem Dafoe zářil v mnoha vedlejších rolích, od psychologických dramat po komiksové blockbustery. Za výkony ve vedlejších rolích získal celkem 3 nominace na Oscara – za válečnou Četu, horor Ve stínu upíra a drama The Florida Project.
Herečka Allison Janney je držitelkou Oscara i několika cen Emmy a proslavila se jako jedna z nejvyhledávanějších hollywoodských hereček. Nejvíce zazářila ve vedlejších rolích v těchto filmech: Já, Tonya, Žranice nebo Juno.
Herec Jesse Plemons si vydobyl pověst jednoho z nejvýraznějších hollywoodských herců vedlejších rolí. Ve vedlejší roli zazářil ve filmech jako Judas and the Black Messiah, Zabijáci rozkvetlého měsíce nebo Síla psa.
Herec Walton Goggins je známý svou schopností vtisknout nezapomenutelnou tvář i menším či vedlejším postavám. Mezi jeho nejzářivější a nejvýraznější výkony patří ty ve filmech jako Nespoutaný Django nebo Osm hrozných.
Herec Sam Rockwell je známý svou schopností vtisknout vedlejším postavám neuvěřitelnou energii a charisma. Zazářil ve filmech jako Tři billboardy kousek za Ebbingem, Vice, Zelená míle nebo Návrat do školy.
Herec John Goodman je mistrem výrazných vedlejších rolí, které často svými výkony zcela zastíní hlavní postavy. Mezi jeho nejpamátnější menší a vedlejší výkony patří role ve filmech Big Lebowski, Barton Fink nebo Arachnofobie.
Herec Christoph Waltz je známý především díky charismatickým vedlejším rolím, za které posbíral řadu ocenění. Mezi jeho nejzářivější výkony, které si získaly celosvětové uznání, patří role ve snímcích Hanebný pancharti, Zmenšování nebo Spectre.
Herečka Viola Davisová zazářila v mnoha vedlejších rolích, z nichž nejvýznamnější je oscarový výkon ve filmu Ploty a průlomová role v dramatu Pochyby.
Herečka Judi Denchová je mistryní vedlejších rolí, které svým charizmatem často zcela ovládla. Mezi její nejznámější a nejoceňovanější výkony patří role ve filmech jako Zamilovaný Shakespeare, Belfast nebo čokoláda.
Americká herečka Judy Greerová si vybudovala pověst „královny vedlejších rolí“. Zazářila ve filmech jako Po čem ženy touží či Přes noc třicítkou.
Herečka Margo Martindale (na fotografii vpravo) ve vedlejších rolích zazářila ve filmech jako Million Dollar Baby, Hodiny nebo Srpen v zemi indiánů.
Herec Steve Buscemi se stal legendou Hollywoodu díky svému charismatickému ztvárnění neurotických a excentrických postav. Ve vedlejších rolích zazářil ve snímcích jako Gauneři, Big Lebowski nebo Armageddon.
Herec John Cazale (na fotografii vpravo) zazářil ve vedlejších rolích ve filmech jako Kmotr, Rozhovor nebo Psí odpoledne.
Herečka Octavia Spencerová je držitelkou Oscara, kterou proslavily zejména charakterní vedlejší role. Mezi její nejznámější a nejúspěšnější výkony patří role ve filmech jako Černobílý svět, Tvář vody nebo Skrytá čísla.
Herečka Kate Denningsová zazářila ve vedlejší roli ve filmech jako 40 let panic nebo Marvel Cinematic Universe.
Herečka Selma Blairová nejvíce zazářila ve vedlejších rolích jako naivní Cecile Caldwell ve filmu Velmi nebezpečné známosti nebo jako ambiciózní Vivian Kensington v komedii Pravá blondýnka. K jejím dalším nezapomenutelným vedlejším výkonům patří postava Kimberly v romantické komedii V dobré společnosti.
Herec Vincent Cassel zazářil v řadě mezinárodních projektů i francouzských dramat. Mezi jeho nejvýraznější vedlejší role patří role ve filmech jako Černá labuť nebo Je to jen konec světa.
Herec Benicio del Toro je známý svým charismatem a schopností vtisknout i vedlejším postavám obrovskou hloubku a intenzitu. Zazářil ve vedlejší roli ve filmech jako Obvyklí podezřelí, 21 gramů nebo Strach a hnus v Las Vegas.
Herec Andy Garcia zazářil v celé řadě výrazných vedlejších rolí, které často definovaly jeho kariéru. jednalo se o role ve snímcích jako Kmotr III, Neúplatní nebo Dannyho parťáci.
Herec Anthony Hopkins zazářil v řadě nezapomenutelných vedlejších rolí. Nejvíce se v této kategorii prosadil u cen Akademie, kde mu tyto výkony vynesly dvě nominace na Oscara. Blýskla se ve vedlejší roli ve filmech jako Amistad nebo Drákula.
Herec Harvey Keitel je mistrem vedlejších rolí, které často zastiňují hlavní postavy. Mezi jeho nejikoničtější výkony v této kategorii patří role ve filmech Bugsy nebo Taxikář.
Herec Michael Madsen se stal ikonou drsných, chladnokrevných a často psychopatických vedlejších rolí. Jednalo se o role ve filmech jako Mr. Blonde nebo Budd.
Herec John Malkovich je mistrem charakterních vedlejších rolí, za které posbíral dvě nominace na Oscara. Proslul jako charismatický padouch i svérázný excentrik. Blýskl se ve vedlejší roli ve filmech S nasazením života nebo Místa v srdci.
Herec Edward Norton zářil v mnoha vedlejších rolích, za které posbíral řadu ocenění. Jednalo se o role ve filmech Prvotní strach, Birdman nebo Grandhotel Budapešť.
Herec Joe Pesci je známý svým expresivním herectvím a schopností hrát jak psychopatické zabijáky, tak komediální postavy. Mezi jeho nejslavnější vedlejší role patří role ve filmech Sám doma nebo Mafiáni.
Herečka Jessica Chastainová zazářila v několika nezapomenutelných vedlejších rolích. Mezi její nejznámější a divácky nejvýraznější výkony patří postava Celie Foote v dramatu Černobílý svět, která jí vynesla nominaci na Oscara. A role starostlivé matky paní O’Brienové ve vizuálním skvostu Strom života.
Herečka Lucy Liu zazářila v mnoha ikonických vedlejších rolích, ať už jako chladnokrevná zabijačka, nebo jako svérázná společnice. Ve vedlejší roli zazářila ve filmech jako O-Ren Ishii nebo Kitty Baxter.
Herečka Joan Cusacková získala dvě nominace na Oscara za nejlepší vedlejší roli ve filmech Podnikavá dívka a Svatba naruby.
