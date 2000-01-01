náhledy
Podívejte se do naší galerie na mladé evropské herce, kteří mají ve své zemi úspěch na plné čáře a „vystrkují“ růžky i do Hollywoodu. Ženy i dívky po nich šílí a odborníci jim předpovídají hvězdnou kariéru. Před kamerou se cítí jako ryby ve vodě.
Herec Tom Holland pochází z Velké Británie, ale do Hollywoodu vplul s naprostou lehkostí a zazářil jako málokdo. Díky své roli ve filmu Superman se stal celosvětově uznávanou hvězdou. Navíc je oblíbený i pro svou skromnost.
Pětatřicetiletý herec François Civil pochází z Francie, kde patří mezi jednoho z nejžádanějších herců. Zahrál si ve filmech jako Vlčí volání nebo Láska na druhý pohled.
Pětatřicetiletý herec Nicholas Hoult původně z Velké Británie zazářil už jako dítě ve snímku Jak na věc, kde exceloval vedle herce Hugha Granta. V posledních letech zazářil ve filmech jako Superman nebo Nosferatu.
Šestatřicetiletý herec Federico Costantini pochází z Itálie. Je nadějným hercem, který byl obsazen do snímků jako Slzotvůrce nebo Ona je ta pravá. Mimo jiné se také intenzivně věnuje produkci vlastní hudby.
Pětatřicetiletý černohorský herec Momčilo Otašević zazářil v seriálech Civil Servant nebo Klan.
Pětatřicetiletý herec Milan Maric pochází ze Srbska, kde je hvězdou první třídy. Účinkoval například ve snímcích The Wounds nebo The Parade.
Osmatřicetiletý herec Niels Schneider původně z Francie hrál ve filmech jako Curiosa nebo Zásah štěstím.
Devětatřicetiletý herec Mateusz Kosciukiewicz pochází z Polska. Zahrál si ve filmech jako Beze studu nebo Vše, co miluji.
Pětatřicetiletý herec Joel Basman pochází ze Švýcarska. Je hvězdou filmů Kafka nebo Pastýřova panenka.
Devětatřicetiletý herec Mario Casas pochází ze Španělska a zazářil ve snímcích jako Chci tě nebo Neviditelný host.
Herec Thorvaldur Kristjansson pochází z Islandu, kde je velkou filmovou hvězdou. Zazářil ve snímcích jako Okamžik zkratu nebo Život v akvárku.
Herec Sven Schelker pochází ze Švýcarska a zazářil ve snímcích jako Kruh nebo A zítra budete mrtví.
Šestatřicetiletý herec Alvaro Cervantes pochází ze Španělska a je hvězdou filmů jako Láska na první polibek nebo Asi se zblázním.
Čtyřiatřicetiletý herec Nico Mirallegro pochází z Velké Británie a zahrál si ve filmech jako Spike Island nebo přihrávka.
Šestatřicetiletý herec Frederick Lau pochází z Německa a zahrál si ve filmech jako Brick nebo Victoria.
Třicetiletý herec Alex Lawther pochází z Velké Británie a je hvězdou filmů jako Odjezd nebo Kód Enigmy.
Šestatřicetiletý herec Pierre Niney pochází z Francie a je hvězdou filmů jako It Boy nebo Maškaráda.
Herec Sebastian Urzendowsky pochází z Německa a zahrál si ve filmech jako První láska nebo PingPong.
Čtyřiatřicetiletý herec George Pistereanu je původem z Rumunska. A je hvězdou snímků jako Loverboy nebo Když chci, tak písknu.
Herec Jakob Oftebro pochází z Norska. A hrál ve filmech jako Betrayded nebo Stenbeck.
