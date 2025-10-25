|
Nadějní herci z Evropy dobývají Hollywood. Ženy i dívky po nich šílí
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...
Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů
Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...
Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách
Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do...
Děti občas jí nezdravé věci. Striktní zákaz je kontraproduktivní, říká Petr Havlíček
Známý odborník přes zdravý životní styl Petr Havlíček velmi miluje své děti a k životu i práci přistupuje se selským rozumem. Přiznává, že i jeho slabostí je sladké a k pohybu si hledal cestu.
Plastikami je žena posedlá, velikost prsou chce stále zvětšovat
Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná...
Podívejte se do naší galerie na mladé evropské herce, kteří mají ve své zemi úspěch na plné čáře a „vystrkují“ růžky i do Hollywoodu. Ženy i dívky po nich šílí a odborníci jim předpovídají hvězdnou...
Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku
Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...
Pláč může uzdravovat. Proč jsou slzy pro tělo i duši důležité?
Pláč není projev slabosti, ale přirozený ozdravný mechanismus těla i duše. Slzy pomáhají uvolnit stres, snižují bolest, chrání oči a zbavují tělo toxinů. Přečtěte si, proč byste se neměli stydět za...
Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2025
Říjen už pomalu končí a střídá se s dalším podzimním měsícem, listopadem. Jaké budou pro nás následující dny podle hvězd? Raci, vy se potřebujete koncentrovat, odškrtávejte si jednu věc za druhou....
Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin
Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...
Žemlovka se zkaramelizovanými jablky
Lehké
70 min
Zbylo vám pečivo z předešlého dne? Upečte si sladkou žemlovku.
Nádory plic mají i mladé ženy, které nikdy nekouřily. Navíc agresivní, říká pneumolog
Karcinom plic patří v Česku k nejčastějším nádorům a ročně si vyžádá tisíce životů. Přesto se díky novým možnostem léčby, tedy diagnostice a lékům, situace mění. Pacienti žijí déle a u některých se z...
Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže
Věděli jste, že moč nemusí být pokaždé jen žlutá? Pokud se však zbarví do neobvyklých odstínů, je zapotřebí zbystřit. Některé netypické barvy uriny totiž mohou ukazovat na zdravotní potíže.
Herec Quinton Aaron zhubl téměř 100 kilo a inspiruje ostatní ke zdraví
Herec Quinton Aaron z USA se fanouškům pochlubil proměnou, kterou má za sebou. Na první pohled není až tak zřejmé, jak moc zhubl. Je to však téměř sto kilo a v hubnutí chce dál pokračovat. Jeho cílem...
Když outfit běží s vámi. Na sport hledejte funkčnost, pohodlí i styl
Sportovní móda už dávno není jen o pohodlí. Dnes se v ní propojuje styl, funkčnost a sebevědomí. Objevte kolekci, která vás provede od ranního běhu až po večerní relax, a přitom budete vypadat šik.