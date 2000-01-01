Vzpomínáte si, kdo v devadesátých letech kraloval na filmových plátnech v Česku? Podívejte se do naší galerie na hvězdy devadesátek. Jak vypadaly kdysi a jak vypadají dnes? Někdo se téměř nezměnil, někdo si už tolik podobný není. Většina z nich je ale stále na vrcholu a před kamerou excelují dál.
Herečka Eva Holubová zazářila v devadesátkách ve snímcích jako Knoflíkáři nebo Učitel tance.
Herec Jiří Langmajer se v devadesátých letech blýskl ve filmech jako Návrat idiota. Exceloval i v seriálu Zdivočelá země nebo Bylo nás pět.
Herečka Tereza Brodská v devadesátkách hrála ve filmech jako Všichni moji blízcí nebo Moje pomsta.
Herečka Vilma Cibulková v devadesátých letech excelovala v seriálech Přítelkyně z domu smutku nebo Život na zámku.
Herec Lukáš Vaculík v devadesátých letech hrál ve filmu Tankový prapor nebo Kamarád do deště II.
Herec Sagvan Tofi hrál v devadesátých letech ve filmu Kamarád do deště II nebo Sedum.
Herečka Iva Janžurová se v devadesátkách blýskla ve filmech jako Co chytneš v žitě nebo Žiletky.
Herečka Ivana Chýlková excelovala v devadesátých letech ve filmech jako Jezerní královna, Krvavý román nebo Žebrácká opera a dalších.
Herec Jakub Špalek na sebe v devadesátých letech upozornil ve filmech jako Šakalí léta nebo Jízda.
Herec Jiří Lábus se v devadesátkách ukázal ve snímcích jako Andělské oči nebo Všichni moji blízcí.
Herec Jiří Strach si v devadesátkách zahrál ve filmech jako Lotrando a Zubejda nebo Učitel tance.
Herec Jiří Dvořák si v devadesátkách zahrál ve filmech jako Pokoj bez oken nebo Vůně vanilky.
Herečka Jitka Schneiderová v devadesátých letech hrála ve filmech jako Hejkalka nebo Jezerní královna.
Herečka Daniela Kolářová v devadesátkách hrála ve snímcích jako Obecná škola nebo Akumulátor.
Herec Pavel Liška si v devadesátých letech zahrál ve filmu Návrat idiota.
Herečka Mahulena Bočanová v devadesátých letech hrála ve filmech Kouzelný měšec nebo Golet v údolí.
Herečka Michaela Kuklová hrála v devadesátkách ve filmu Všichni moji blízcí nebo pohádce Z pekla štěstí.
Herec Miroslav Vladyka v devadesátkách hrál v seriálech jako Zdivočelá země nebo Život na zámku.
Herec Mikuláš Křen v devadesátkách hrál ve snímcích jako Bláznivá láska nebo Kanárek.
Herec Karel Roden si v devadesátkách zahrál ve filmech jako Hrad z písku nebo Čas dluhů.
Herečka Sabina Laurinová hrála v devadesátých letech v televizních filmech jako Dívčí válka nebo Hotýlek v srdci Evropy.
Herec Jiří Schmitzer hrál v devadesátých letech ve filmech jako Proces nebo Amerika.
Herečka Tatiana Dyková si v devadesátkách zahrála ve snímcích jako Šeptej nebo Eliška má ráda divočinu.
Herec Ivan Trojan v devadesátkách hrál ve filmech jako Kanárská spojka nebo Kvartet na jednu noc.
Herečka Veronika Žilková v devadesátých letech hrála ve filmech jako Bubáci pro všední den nebo Hotýlek v srdci Evropy.
Herec Ondřej Vetchý hrál v devadesátkách ve snímcích jako Černí baroni nebo Proces.
Herec Václav Vydra hrál v devadesátkách ve filmech jako Kačenka a strašidla nebo Vodnická čertovina.
Herečka Eliška Balzerová v devadesátých letech hrála například ve filmu Odměna.
Herec Filip Blažek hrál v devadesátkách ve filmech jako Smrt v zahradě Giardinů nebo Nesmrtelná teta.
Herečka Jiřina Bohdalová hrála v devadesátých letech ve filmech jako jako Fany nebo Nesmrtelná teta.
Herec Bolek Polívka hrál v devadesátých letech ve filmech jako Obecná škola nebo Čas sluhů.
Herečka Jana Boušková hrála v devadesátkách ve snímcích jako Rodinné šperky nebo Princezna duše.
Herečka Zuzana Bydžovská hrála v devadesátých letech ve filmech jako Helimadoe nebo Učitel tance.
Herečka Dagmar Havlová hrála v devadesátých letech ve filmech jako Dědictví aneb Kurvahošigutntag nebo Král kolonád.
Herečka Dana Morávková hrála v devadesátkách ve filmech jako Noční mora nebo Příliš hlučná samota.
Herec Martin Dejdar hrál v devadesátých letech ve filmech jako Šakalí léta nebo Amerika.
Herec Miroslav Donutil v devadesátkách hrál ve filmech jako Pelíšky nebo Černí baroni.
Herec Jaroslav Dušek hrál v devadesátkách ve filmech jako Kouř nebo Pelíšky.
Herečka Aňa Geislerová hrála v devadesátých letech ve filmech jako Jízda nebo Válka barev.
Herečka Zlata Adamovská hrála v devadesátkách ve filmech jako Svědkyně nebo Pravda vítězí.
