Hasiči slaví svůj mezinárodní den. Potěšte se v naší fotogalerii snímky hasičů a hasiček, kteří se v minulosti rozhodli pózovat v kalendářích pro dobrou věc. Roky podporují charitu a s radostí se objevují v kalendářích nejen s hasičským náčiním. Na fotografie se sexy hasiči se v Austrálii stojí fronty.
Každý rok se díky nim vybere spousta peněz, které putují k charitativním organizacím, jež se předem vyberou.
„O fotografie se lidé téměř perou. Píší nám s prosbami z celého světa, jestli do našeho kalendáře můžeme vyfotit s hasiči jejich mazlíčky,“ uvedli tvůrci kalendáře.
V minulých letech se kalendáře prodaly během pár dnů a nestihl se dotisk, proto už si tvůrci dávají pozor a tisknou větší množství kalendářů.
„Cvičí, aby byli v té nejlepší formě, když se na ně pak dívají lidé po celém světě,“ uvedli tvůrci kalendáře.
Díky nim se pak zvířata dostanou do dobrých rukou a útulky se pomalu vyprazdňují.
Každý rok bez výjimky dávají peníze na obnovu australské přírody, která byla zasažena požáry.
„Nemáme problém poslat kalendář kamkoli po světě. Nenapadá nás země, do které by si nikdo neobjednal. Jsme vděční za stále se zvyšující zájem, protože financí je třeba každým rokem víc a víc,“ uvedli tvůrci kalendáře.
„Vždy jsme překvapení, že je ještě větší zájem. Opravdu kalendář získává stále víc na popularitě,“ pokračovali autoři kalendáře.
Hasiči pózovali i s koňmi, kteří už měli dávno skončit na jatkách, ale dobří lidé se o ně postarali.
Kdo zvířata nemiluje, nemusí mít strach, že by si nevybral. Je tu totiž kalendář pouze s hasiči.
Kalendář vyšel poprvé v roce 1993, od té doby vychází pravidelně a už se díky němu podařilo vybrat v přepočtu zhruba čtyřiasedmdesát milionů korun. A všechny finance šly pouze na charitativní účely.
„Píší nám lidé z druhé strany planety. Jsou ochotni se svým psem nebo kočkou letět hodiny jen pro jednu fotografii. Je to opravdu pozoruhodné,“ sdělil fotograf, který má všechny snímky na starosti.
„Bohužel bude vždy na co přispívat. Kéž by něco takového nebylo třeba. Ale neštěstí je na světě až příliš mnoho,“ míní hasiči.
Nejčastěji kupují kalendáře ženy. Hasiče však podporují i další hasiči z jiných koutů světa. „Myslím, že chápou, jak je naše činnost mnohdy náročná a chtějí nás podpořit a udělat dobrou věc,“ uvedl jeden z hasičů.
Kombinace hasiče se štěňátkem se nikdy neomrzí.
„Třeba se jednou naši potomci dočkají stého ročníku. Doufáme, že zájem o kalendáře nikdy neutichne,“ vzkázali hasiči.
Kalendáře si kupují především ženy.
„Poznávají nás na ulici a chtějí se s námi fotit, je to milé,“ okomentovali hasiči pozornost fanynek.
V kalendáři nikdy nechybějí koalové.
„Některá zvířata se strašně bojí. Už se nám stalo, že jsme skončili s bobkem v ruce,“ smál se hasič, který se fotil s králíčkem.
„Kdo je alergický na kočky nebo psy, může si vybrat jiné zvíře,“ podotkl fotograf.
Fotit se se zvířaty není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.
„Někdy jsou jako pytel blech, nemůžeme je dohonit,“ smějí se hasiči.
I koně bývají plaší.
Ale se štěňátky je radost pracovat.
A když není k dispozici zvíře, pózují hasiči rovnou u ohně.
Mužná hruď hasiče zkrátka nikdy neomrzí.
Koalové nikdy v kalendáři nechybějí.
„Chceme pomáhat. Když prodáme dost výtisků, můžeme pomoct více charitám,“ uvedly ženy.
„Málokdo opravdu věří, že děláme stejnou práci jako muži. Ale je to tak,“ smály se hasičky.
„Muži byli sice první, ale nám se to také povedlo,“ okomentovala kalendář jedna z hasiček.
Především však peníze daly na charitu, která podporuje onkologicky nemocné ženy.
