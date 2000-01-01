náhledy
Halloweenské párty jsou každým rokem propracovanější a slavné hvězdy volí lepší a lepší kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr z těch nejnovějších. Nechybí krev ani děsivé líčení. V Hollywoodu je to zkrátka na Halloween pořádná jízda.
Převlek jako zpěvačka Christina Aguilera zvolila modelka Valentina Sampaio. „Když jsem vyrůstala, byla pro mě Christina ztělesněním absolutní ženskosti a byla pro mě neskutečně sexy. Berte to tedy jako kostým, který znázorňuje můj dětský idol,“ uvedla pro People na párty modelka.
Jako návrhář Karl Lagerfeld se ukázal moderátor Jonathan Cheban. A nezapomněl dokonce ani na plyšovou kočičku. Kočky totiž návrhář naprosto miloval.
Spongebob v podání uměleckého maskéra Gottmika. Flitry, kamínky a může vyrazit.
Za správnou dvojku z filmu Pomáda se převlékli herec Chase Stokes a zpěvačka Kelsea Ballerini.
Za sexy sněhurku se převlékla modelka Alexina Grahamová a nechala tak vyniknout své ultra štíhlé nožky.
Jako Mrtvá nevěsta Tima Burtona se předvedla influencerka Haley Kalilová. Její převlek vypadal, jako by vypadl přímo z dílny Burtona.
Producent Nic Kaufmann se ukázal jako zpěvák Freddie Mercury. A jako by mu z oka vypadl.
Zpěvačka Nicole Scherzingerová svým vzhledem na párty děsila. „Myslím, že každý halloweenský kostým by na sobě měl mít kapku umělé krve. Slavíme přeci Halloween,“ vzkazovala skrze Instagram svým sledujícím zpěvačka.
Že se to s kostýmem až tak nemusí přehánět dokazuje kosmetička hvězd Jennifer Yepezová.
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová se převlékla za zpěvačku Britney Spearsovou. „Britney navždy,“ okomentovala svůj outfit blondýnka.
Jako E.T. se představila Heidi Klumová společně se svým manželem. Mimozemšťanka vedle nich je dcera Heidi Leni.
Herečka Megan Foxová a její dnes již bývalý partner a otec její dcery hudebník Machine Gun Kelly v minulosti vyrazili na Halloween jako postavy z filmu Hvězdné války.
Influencerky Halle Bailey a Chloe Bailey se převlékly za Velmu a Daphne z pohádky Scooby Doo.
Americká modelka Lori Harvey zvolila převlek herečky Umy Thurmanové z filmu Kill Bill.
Hudebnice Charli XCX a její model, který zvolila na halloweenskou párty v Los Angeles.
Modelka a živoucí Barbie Jessica Alvesová si na sebe oblékla sexy převlek, který měl znázorňovat krotitelku tygrů z cirkusu.
Modelk jako vystřižený z osmdesátek oblékla na Halloween modelka Veronika Rajeková.
Modelka Hailey Bieberová a její kamarádka Kendall Jennerová se na párty převlékly za dědičku hotelového impéria Paris Hiltonovou a influencerku Nicole Richie. Takto se před lety Richie a Hiltonová nechaly zvěčnit na fotografii k jejich vlastní reality show.
Modelka Kina Tavarozi na halloweenskou párty zvolila sexy kostým. Takového geparda jste asi ještě neviděli.
