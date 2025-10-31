|
Nevíte, co na sebe na Halloween? Inspirujte se u slavných
Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal
Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...
Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let
Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...
Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny
Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...
Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání
Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...
Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní
Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.
Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje
Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...
Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?
Rakovina prostaty je nejčastější zhoubné onemocnění mužů. V České republice si tuto diagnózu každoročně vyslechne přibližně 8 tisíc mužů a kolem 1 400 z nich na nemoc zemře. Přesto má včas zachycená...
Blíženci budou pod tlakem, Vodnáři ve víru lásky. Co slibuje horoskop na listopad
Je tady předposlední měsíc roku, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co listopad přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit,...
Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2025
Jak se nám bude dařit v podzimních listopadových dnech podle hvězd? Lvi, vy si zažijete spoustu překvapení. Ve středu při úplňku si ale dejte klid. Vodnáři, vás následující týden obdaruje, ovšem...
Pochutnejte si zdravě a eticky. Tipy, jak oslavit světový den veganství
Právě teď, když podzim hraje všemi barvami a slavíme Dušičky nebo Halloween, můžeme si v kuchyni připomenout další významný den. Věděli jste, že první listopad je už skoro třicet let světovým dnem...
Fazolový salát s tuňákem a rukolou
Střední
20 min
Tento salát můžete podávat k obědu i k večeři a vždy si na něm pochutnáte.
Modelka chce ukázat světu, že plus size je sexy. Nosí upnuté oblečení
Třiatřicetiletá influencerka Julia Sena váží bez mála sto padesát kilogramů. Ačkoli si je vědoma, že už se řadí mezi obézní, stále propaguje kila navíc a říká, že být boubelka je správné. „Nosím sexy...
Akutní jaterní poškození může vyvolat jedna jediná tableta, říká profesor Brůha
To, že játrům neprospívá alkohol, už většinou všichni vědí. Jenže stejně je dokáže ničit také nadměrné množství tuků a cukrů ve stravě. Vede totiž k jejich ztučnění, odborně steatóze. „Tito lidé...
Halloweenské párty jsou každým rokem propracovanější a slavné hvězdy volí lepší a lepší kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr z těch nejnovějších. Nechybí krev ani děsivé líčení. V...
Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr
Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?
Holistická péče: když pečujete o krásné tělo, ale i mysl
Péče o krásu už dávno nestojí jen na krémech a make-upu. Stále více žen i mužů hledá cestu, jak vypadat dobře a zároveň se tak i cítit. Celostní přístup vychází z myšlenky, že zdravá, zářivá pleť je...