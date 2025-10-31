Nevíte, co na sebe na Halloween? Inspirujte se u slavných

  8:22
Halloweenské párty jsou každým rokem propracovanější a slavné hvězdy volí lepší a lepší kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr z těch nejnovějších. Nechybí krev ani děsivé líčení. V Hollywoodu je to zkrátka na Halloween pořádná jízda.
Tak se slavní převlékají na párty v Hollywoodu. Převlek jako zpěvačka Christina Aguilera zvolila modelka Valentina Sampaio.... Jako návrhář Karl Lagerfeld se ukázal moderátor Jonathan Cheban. A nezapomněl... Spongebob v podání uměleckého maskéra Gottmika. Flitry, kamínky a může vyrazit. Influencerka Tefi Pessoa a její halloweenský kostým. Za správnou dvojku z filmu Pomáda se převlékli herec Chase Stokes a zpěvačka... Za sexy sněhurku se převlékla modelka Alexina Grahamová a nechala tak vyniknout... Jako Mrtvá nevěsta Tima Burtona se předvedla influencerka Haley Kalilová. Její... Producent Nic Kaufmann se ukázal jako zpěvák Freddie Mercury. A jako by mu z... Zpěvačka Nicole Scherzingerová svým vzhledem na párty děsila. „Myslím, že každý... Že se to s kostýmem až tak nemusí přehánět dokazuje kosmetička hvězd Jennifer... Americká podnikatelka Bethenny Frankelová jako super žena.

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání

Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje

Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...

1. listopadu 2025

Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?

Rakovina prostaty je nejčastější zhoubné onemocnění mužů. V České republice si tuto diagnózu každoročně vyslechne přibližně 8 tisíc mužů a kolem 1 400 z nich na nemoc zemře. Přesto má včas zachycená...

1. listopadu 2025

Blíženci budou pod tlakem, Vodnáři ve víru lásky. Co slibuje horoskop na listopad

Premium

Je tady předposlední měsíc roku, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co listopad přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit,...

1. listopadu 2025

Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2025

Jak se nám bude dařit v podzimních listopadových dnech podle hvězd? Lvi, vy si zažijete spoustu překvapení. Ve středu při úplňku si ale dejte klid. Vodnáři, vás následující týden obdaruje, ovšem...

1. listopadu 2025

Pochutnejte si zdravě a eticky. Tipy, jak oslavit světový den veganství

Právě teď, když podzim hraje všemi barvami a slavíme Dušičky nebo Halloween, můžeme si v kuchyni připomenout další významný den. Věděli jste, že první listopad je už skoro třicet let světovým dnem...

1. listopadu 2025

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Fazolový salát s tuňákem a rukolou
Recept

Střední

20 min

Tento salát můžete podávat k obědu i k večeři a vždy si na něm pochutnáte.

Modelka chce ukázat světu, že plus size je sexy. Nosí upnuté oblečení

Třiatřicetiletá influencerka Julia Sena váží bez mála sto padesát kilogramů. Ačkoli si je vědoma, že už se řadí mezi obézní, stále propaguje kila navíc a říká, že být boubelka je správné. „Nosím sexy...

31. října 2025  11:48

Akutní jaterní poškození může vyvolat jedna jediná tableta, říká profesor Brůha

Premium

To, že játrům neprospívá alkohol, už většinou všichni vědí. Jenže stejně je dokáže ničit také nadměrné množství tuků a cukrů ve stravě. Vede totiž k jejich ztučnění, odborně steatóze. „Tito lidé...

31. října 2025  11:12

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Holistická péče: když pečujete o krásné tělo, ale i mysl

Péče o krásu už dávno nestojí jen na krémech a make-upu. Stále více žen i mužů hledá cestu, jak vypadat dobře a zároveň se tak i cítit. Celostní přístup vychází z myšlenky, že zdravá, zářivá pleť je...

31. října 2025

