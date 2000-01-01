náhledy
Brazilská supermodelka Gisele Bündchenová má v pětačtyřiceti letech tři děti a postavu jako za mlada. K tomu je navíc super ohebná a v kondici je jako modelky o desítky let mladší. Podívejte se do naší galerie na sexy krásku, kterou obdivuje už dlouhá léta celý svět.
Matka tří dětí Gisele Bündchenová může díky stravě bez cukru a mouky bez problémů předvádět i prádlo a plavky. „Jídlo je pro mě středobodem celého života. Díky němu se cítím skvěle. Nenutím nikomu své stravovací návyky, jen vím, že mému tělo dělá dobře nula cukru a lepku,“ uvedla pro People.
Skvěle vypadá i po třech dětech. Je až neskutečné, jak rychle se vždy dostane do formy. Už půl roku po porodu totiž například nafotila modelka Gisele Bündchenová plavkovou kampaň pro značku Calzedonia.
V tomto případě se pro změnu ukázala v plavkové kampani pro obchodní gigant H&M. Její tělo ji živí a i v pětačtyřiceti letech má zakázek tolik, že je musí odmítat.
„Jednoho dne zjistíte, že štěstí nikdy nebylo o tom, jakou máte práci, titul nebo zda jste ve vztahu. Zjistíte, že to nikdy nebylo o tom, následovat stopy jiných lidí nebo se snažit mezi ostatní zapadnout. Jednoho dne pochopíte, že štěstí bylo vždy o objevování sebe samých a musí vycházet zevnitř vás,“ uvedla na svém profilu na Instagramu.
Módě a modelingu zasvětila celý život, přesto ráda připomíná, že je důležité hlavně neztratit sám sebe a být stále nohama na zemi.
Gisele předvádí oblečení pro přední světové značky. Ukazuje se v róbách za miliony a nosí šperky, za které by si mohla pořídit dům. Přesto v minulosti uvedla, že se nejlépe cítí v bikinách na pláži nebo vytahaných džínách a tričku.
„V duši jsem stále dítětem, které chce obdivovat svět, dýchat mořský vzduch a dovádět ve vlnách,“ uvedla na Instagramu.
Gisele je neskutečně ohebná. Vděčí za to józe, kterou cvičí denně a nevynechala ani v období těhotenství. „Není to tak těžké. Lidé se mě stále dokola ptají na to, jak se udržuji ve formě. Jak je možné, že jsem štíhlá? Není to těžké. Jezte zdravě a střídmě a praktikujte jógu,“ vzkázala.
Gisele nikdy nebyla stydlivá a ani neměla důvod taková být. Má dokonalou postavu a i před padesátkou je ve světě modelingu stále velmi žádaná.
Na surfu ve vlnách řádí jako malé dítě. A je v tom opravdu dobrá. „Je to můj koníček. Miluji to. Připadám si volná a sama sebou,“ sdělila.
Kráska za sebou nemá žádné plastické operace, a přesto vypadá k světu i v pětačtyřiceti letech.
Nebrání se žádnému sportu. Sama uvedla, že už vyzkoušela snad vše, co se vůbec zkusit v oblasti sportu dá.
Gisele bývala andílkem Victoria’s Secret. Byla to dobře placená práce, ale pro modelku už to bylo příliš. Vadilo jí, že se odhalovala. Nakonec jí vedení vyšlo vstříc a mohla mít na sobě šátek i větší křídla.
Gisele Bündchenová patřila od roku 1999 do 2006 k andílkům značky Victoria’s Secret. Tento žhavý model na sebe oblékla při přehlídce v Hollywoodu v roce 2006.
